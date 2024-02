La Comunicazione in casa Stellantis è pronta per affrontare il 2024

Per i nuovi numerosi appuntamenti previsti quest’anno scende in campo la squadra di PR & Communication di Stellantis Italia

Dal 1° febbraio Marco Freschi assume l’incarico di PR Manager per le Business Unit Stellantis «Pro One Italia» e per Stellantis «Fleet & Business Solutions Italia», e mantiene il ruolo di PR Manager per FIAT, Fiat Professional e Abarth. Marco Freschi avrà quindi il compito di coordinare anche l’attività di Comunicazione di Stellantis «Pro One» che quest’anno sarà incentrata sul rinnovo senza precedenti dell’intera gamma di furgoni con 12 modelli in tutti i segmenti dei suoi marchi: Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Inoltre, accompagnerà le attività della «Business Unit» dedicate ai clienti B2B e alle flotte aziendali nello strategico settore del noleggio.

Andrea Gualano assume invece l’incarico di PR Manager Citroën Italia, e mantiene il ruolo di PR Manager Jeep® e per gli American Brands Dodge e Ram. Andrea Gualano accompagnerà Citroën nel percorso che vede la marca francese impegnata nella democratizzazione della mobilità elettrica in un anno che segna anche il centenario di Citroën in Italia. Tra i tanti appuntamenti del 2024, è imminente il lancio della nuova ë-C3, il modello con cui Citroën sorprenderà ancora una volta il mercato per affrontare la sfida delle auto elettriche a prezzi accessibili.

Sia Freschi che Gualano continueranno a riportare a Claudio D’Amico, Direttore Public Relations & Communication di Stellantis Italia, che fa parte del Team Direzionale a diretto riporto del Managing Director di Stellantis Italia, Santo Ficili.

Claudio D’Amico Santo Ficili





Rimangono invariate le posizioni del resto della Direzione di Public Relations e Communication di Stellantis Italia:

◘ Simona Magnarelli, PR Manager Premium Brands (Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles) e Lifestyle.

◘ Stefano Virgilio, PR Manager Opel e Peugeot.

Maria Teresa Carboni, PR Manager Corporate e Internal Communication.

Monica Soldini, Events Manager.

Cristina Scialpi, Premium Brands Specialist.

Carlotta Savi, Amministrazione.

Cinzia Chiesa, Press Events.

Elisabetta Morlacchi, Event Coordinator Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot.

Francesco Maione, Event Coordinator Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep.