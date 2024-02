Porsche nuova Macan 100% elettrica: appena presentata e già ordinabile

Niente endotermico per la seconda generazione del SUV compatto Porsche con autonomia fino a 613 km e proposto nelle versioni Macan 4 e Macan Turbo

Quasi un anno di ritardo… ma ne è valsa la pena: pelle e cuore nuovi fanno di questo Sport Utility Vehicle un prodotto di rottura che mantiene tutto il feeling cui la Casa tedesca ci ha abituato e che, soprattutto, la clientela si attende.

Corpo vettura

Con una lunghezza di «soli» 4.784 mm, una larghezza di 1.938 mm e altezza di 1.622 mm., questa nuova Macan (nelle foto sopra la 4) è il SUV più piccolo di Casa Porsche con un passo di 2.893 mm.

La capacità del vano bagagli, a seconda del modello e dell’equipaggiamento, può arrivare a 540 litri cui si aggiungono ulteriori 84 litri del «frunk» posto anteriormente sotto al cofano; a schienale posteriore abbattuto, la capacità totale aumenta fino a 1.348 litri.

Questa 2a generazione si differenzia dalla prima non solo per il fatto di essere full electric ma anche per il passo aumentato di 86 mm rispetto a quello del modello precedente, ma con sbalzi anteriore e posteriore, meno pronunciati di prima che riequilibrano il tutto mentre i cerchi, sino a 22 pollici, contribuiscono alla già forte immagine di dinamismo.

Nuovi i gruppi ottici anteriori che un po’ si rifanno a quelli della Taycan, con luci diurne a quattro punti mentre alle estremità del paraurti ci sono i fari (optional) Led Matrix.

La parte posteriore, caratterizzata dal logo Porsche centrale e dalla fascia luminosa 3D a sviluppo orizzontale, ricorda grazie alla sua muscolarità la precedente generazione della Macan.

Guardando alla fiancata è ben riconoscibile la silhouette tipica di questa vettura, con il lunotto discendente, le portiere senza cornice, gli inserti che raccordano la linea laterale alle minigonne.

Il Cx, nonostante la massa non proprio esigua, è di soli 0,25 e questo anche grazie al sistema PAA (Porsche Active Aerodynamics) che comprende lo spoiler posteriore adattivo, le alette di ventilazione attive poste sulle prese d’aria anteriori e le coperture flessibili sul sottoscocca.

Interni

Gli interni di giorno sono molto luminosi grazie alle grandi superfici vetrate e di notte all’illuminazione a Led dell’abitacolo; ampio lo spazio a disposizione dei cinque passeggeri che troveranno specifiche zone dell’abitacolo caratterizzate dalla presenza di materiali sempre più ecologici.

Va poi detto che in questa nuova versione, la seduta di guidatore e passeggero anteriore è più bassa fino a 28 mm rispetto alla precedente versione.

Infotainment, 3 gli schermi

La disposizione dell’infotainment della nuova Macan è simile a quella dell’ultima Porsche Cayenne, caratterizzata dalla presenza di tre schermi: il cruscotto digitale curvo da 12,6”, uno schermo centrale da 10,9” e uno analogo posto davanti al passeggero anteriore che può visualizzare informazioni di viaggio, regolare le impostazioni del sistema di infotainment o riprodurre contenuti in streaming mentre l’auto è in movimento.

Ora disponibile, per la prima volta , l’head up display con realtà aumentata che prevede elementi virtuali proiettati a una distanza di 10 metri rispetto al guidatore per una esperienza equivalente a un display da 87”!

Il sistema operativo dell’infotainment di nuova generazione è Android Automotive OS che si avvale dell’assistente vocale pronta a rispondere al comando «Hey Porsche» suggerendo i percorsi ritenuti migliori e indicando dove sostare per la «ricarica».

Batteria e ricarica

La batteria agli ioni di litio da 95 kWh è posta nel sotto-scocca e forma una componente centrale della nuova piattaforma PPE (Premium Platform Electric) con architettura a 800 Volt, che permette di poter ricaricare la batteria dal 10 all’80% in circa 21 minuti con colonnine di ricarica rapida grazie a una potenza di carica in corrente continua fino a 270 kW .

L’innovativo sistema di Bank Charging permette di far operare la batteria da 800 Volt come due batterie con singola tensione nominale di 400 Volt rendendo così possibile ricaricare fino a 135 kW , senza ricorrere a un booster aggiuntivo ad alta tensione.

Da segnalare per la Macan una capacità di traino di 2.000 kg.

Dinamica e programmi di guida

La dinamica di guida trasmette, secondo tradizione Porsche, sensazioni da auto sportiva grazie al baricentro basso e a uno sterzo preciso e veloce nei cambi di direzione, ovvero tipicamente Porsche.

I diversi programmi di guida sono ora più diversificati rispetto ai precedenti grazie anche alla presenza di un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata massimo di cinque gradi che, montato per la prima volta su questo modello, permette un diametro di sterzata ridotto di 11,1 metri che, secondo Porsche, migliora precisione e stabilità di guida alle velocità più elevate .

Macan 4 e Turbo sono entrambe a trazione integrale e le due unità elettriche sono gestite dall’elettronica di potenza in tempo pressoché reale. L’ePTM (Porsche Traction Management) a gestione elettronica è 5 volte più veloce di un sistema di trazione integrale convenzionale e può «rettificare» un eventuale slittamento in 10 millisecondi.

La distribuzione della coppia nella trazione integrale è regolata dal programma di guida selezionato mentre il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus: è un differenziale autobloccante a controllo elettronico all’asse posteriore) migliora la trazione, la stabilità di guida e la dinamica laterale della Macan Turbo.

I modelli Macan dotati di sospensioni pneumatiche (di serie sulla Turbo) sono equipaggiati con il PASM (Porsche Active Suspension Management) per la regolazione elettronica degli ammortizzatori ora dotati di tecnologia a doppia valvola.

Commercializzazione

La nuova Porsche Macan è già ordinabile in concessionaria per poi essere consegnata a partire da metà 2024.

Il listino per il mercato italiano parte da 88.187 euro per la Macan 4 e da 121.242 euro per la Turbo.

Le dichiarazioni

Oliver Blume, Presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche AG: “Stiamo elevando la Macan a un livello del tutto nuovo, con un’eccezionale E-Performance, la nuova Driver Experience e un design di grande impatto”.

Jörg Kerner, Vice-President responsabile della gamma Macan: “Con la Macan elettrica puntiamo a proporre il modello più sportivo della gamma”.

[ Andrea Colomba ]

[ Caratteristiche tecniche motori ]

◘ Macan 4: potenza 408 cavalli e 650 Nm di coppia. Accelerazione 0-100 km/h in 5,1 secondi; velocità massima autolimitata 220 km/h. Autonomia totale fino a 613 km (WLTP).

◘ Macan Turbo: potenza 639 cavalli e 1.130 Nm di coppia. Accelerazione 0-100 km/h in 3,3 secondi; velocità massima 260 km/h. Autonomia massima 591 km (WLTP).