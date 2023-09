Fiat 600e: si torna alle origini ma in chiave elettrica

Il ritorno di Fiat nel segmento B avviene in grande stile con la nuova 600e, destinata a diventare una icona green dove fascino, prestazioni, comfort e risparmio fanno la voce grossa. Al Lingotto la presentazione e il lancio ufficiale sul mercato

“Le compatte sono da sempre il terreno di gioco preferito di Fiat, patrimonio unico ereditato dalla 500 e dalla Fiat 600 originale del 1955 dalla quale trae ispirazione”.

Ecco svelato, dalle parole di Gaetano Thorel, Head of Fiat Europe, il DNA di questo nuovo prodotto Fiat full electric.

“Questa 600 – ha tenuto a sottolineare Thorel – è il frutto del lavoro collettivo di 250 professionisti da tutte le funzioni dell’azienda, tutti qui a Torino, insieme ad un altro centinaio di colleghi Fiat e Stellantis sparsi in giro per il mondo. In sintesi, un gran bel lavoro di squadra; oltre 1 milione di ore-uomo torinesi sono state necessarie per far sì che questa 600 fosse esattamente quella che volevamo, non una semplice classe B ma una super B, un up-grade” nella qualità, nella tecnologia, nello stile”.

“Stellantis – precisa l’Head of Fiat Europe – sta investendo moltissimo nel brand Fiat in quanto crede fortemente nelle sue potenzialità. Allo stesso tempo crede anche che dobbiamo sviluppare Fiat a modo nostro e noi questo modo lo definiamo “The Fiat way”. Infatti siamo orgogliosi di aver reso la nuova 600 decisamente una Fiat”.

E poi c’è l’orgoglio del talento italiano: “I nostri ingegneri, i nostri designer – ha continuato Thorel – tutti rigorosamente italiani sono più che capaci di creare delle Fiat belle, uniche partendo da quello che condividiamo a livello di gruppo.

Fiat 600e, identikit e vocazione

Il segmento B è in rapida crescita, Fiat lo sa bene e al momento giusto ha deciso di sfoderare la nuova Fiat 600e, che vuole in men che non si dica conquistare il cuore degli automobilisti con un occhio di riguardo al green. Per farlo era fondamentale un modello che potesse attingere al meglio che il segmento B sa offrire, migliorandolo ed elevandolo alla massima potenza.

Ecco allora che il ruolo della Fiat 600e diventa cruciale, con una vettura in grado di offrire spazio, autonomia, guida vivace o comoda a richiesta e la leggendaria bellezza della Dolce Vita. Per Fiat tutto ciò non è proprio una novità. Negli anni ’50 la prima Fiat 600 è diventata una delle più popolari «family mover» e la nuova 600e vuole seguirne le orme.

Tanta comodità e grande autonomia

I suoi 4,17 metri accolgono comodamente 5 persone anche nei viaggi più lunghi affascinandole con accessori e design alla moda ma senza dimenticare richiami al glorioso passato del marchio italiano. La Nuova Fiat 600e sa essere la giusta compagna di viaggio anche quando si abbandonano le percorrenze cittadine. Nel ciclo combinato WLTP, infatti, ha dimostrato di avere una autonomia di ben 400 chilometri, che diventano 600 in città.

Torniamo a bordo. Gli interni, come anticipato, accolgono comodamente 5 persone, dimostrando generosità degli spazi. I vani portaoggetti interni arrivano a ben 15 litri di capienza totale. Un ruolo chiave a tal proposito lo gioca il tunnel centrale, dotato di copertura personalizzata e porta bicchieri flessibile.Anche il bagagliaio si difende bene con 360 litri, in linea quindi con le sue compagne di segmento.

A spingere questo gioiello ci pensano le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh, dotate di un sistema di ricarica a 100 kW. Ciò consente di ricaricare rapidamente il nuovo modello di Fiat, basti pensare che per portare la batteria all’80% è necessaria circa mezzora.

La vettura è inoltre dotata di serie di un caricatore di bordo a 11 kW e un cavo Mode 3 che garantisce una ricarica completa in meno di 6 ore nelle stazioni di ricarica pubbliche. La potenza erogata dal motore elettrico è di 115 kW, ovvero circa 157 cavalli che spingono la Fiat 600e a 100 km/h in 9 secondi.

3 modalità di guida per renderla perfetta in ogni occasione

A tal proposito è giusto sottolineare che l’elettronica di bordo consente al guidatore di configurare il propulsore nel modo che più lo aggrada. Ciò avviene grazie alle 3 modalità di guida selezionabili: Eco, Normale e Sport.

«Eco» tiene imbrigliati i cavalli elettrici per favorire il risparmio dei consumi, «Normale» favorisce la fluidità di guida in ogni circostanza e «Sport» rende la Fiat 600e scattante e divertente irrigidendo lo sterzo e ricalibrando il pedale del gas.

Quando si parla di Fiat 500 o 600 è lecito attendersi un design immediatamente riconoscibile con l’immancabile eco della Dolce Vita. Questa Nuova 600e non fa eccezione. Ha un design molto caratteristico, con cofano dominante, muso affilato una nervatura al posteriore che viene direttamente dagli anni ’50.

Lo spoiler nero esalta le forme e, insieme alle cromature anteriori e alla nuova illuminazione a LED, ricorda quanto fatto sulla Fiat 500e aggiungendo una piacevole sensazione di family feeling.

Design che richiama al passato senza lasciare nulla al caso

I designer non hanno tralasciato neppure l’aspetto dinamico e sportivo di questa nuova 600e. Pneumatici da 18”, minigonne e passaruota nero opaco, i dettagli lucidi, gli elementi luminosi al posteriore e la bandiera italiana sottolineano un certo dinamismo.

Gli interni della nuova Fiat 600e sono un evidente richiamo alla sorellina 500e. La composizione del cruscotto si basa su forme arrotondate, sul richiamo colore dell’esterno, sul volante a due razze e la tipica linea di cintura. In Fiat hanno pensato anche a numerose funzionalità appositamente progettate per far sentire coccolato il guidatore. Ciò enfatizza la famosa Dolce Vita di cui abbiamo parlato in precedenza, ma anche la nuova anima pop del brand italiano.

Amanti dei LED? La nuova Fiat 600e fa proprio al caso vostro

La nuova Fiat 600e è la prima compatta ad offrire un servizio di cromoterapia configurabile. I fortunati clienti possono selezionare ben 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per la radio e altri Led interni. Il totale degli abbinamenti possibili arriva a un numero incredibile: 64. Per migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo, la nuova Fiat 600e è dotata del sedile guidatore comprensivo di regolazione elettrica e di funzione massaggio. Non mancano sedili personalizzati con riscaldamento a 3 stadi e la scritta Fiat con accenni in color turchese.

Completano il pacchetto già ricco i tappetini in velluto, i sedili posteriori 60/40, USB di tipo A e tipo C anche per la seconda fila, caricatore wireless, e keyless entry con funzione di prossimità per la chiusura automatica.

Piattaforma evoluta

Questa nuova Fiat 600e nasce sulla piattaforma multi-energia CMP che il Gruppo Stellantis utilizza su molti modelli, ideale sia per propulsori 100% elettrici che per quelli ibridi. Nello specifico, parliamo della eCMP2 appositamente modificata.

Da qui si sono poi rispettati i 3 pilastri fondamentali del nuovo corso Fiat: massimizzare lo spazio a bordo nonostante le dimensioni compatte, rendere cool e alla moda la vettura nel contesto cittadino, fondere l’essere sempre iconica con l’efficienza.

Importanti accortezze rendono spaziosissima la Fiat 600e

A bordo infatti sono stati migliorati gli spazi per gli occupanti posteriori, l’accesso interno è stato facilitato allargando l’anello della porta, il posteriore ha guadagnato 6 cm di lunghezza aggiuntiva per avere più spazio nel bagagliaio e sono stati ideati all’anteriore i vani extra large di cui abbiamo parlato all’inizio. Il tutto è stato fatto senza dimenticare l’agilità alla guida, parametro fondamentale per una elettrica che deve dire la sua anche in città. Un esempio dell’impegno dei tecnici italiani è dato dal diametro di sterzata di soli 10,5 metri, tra i migliori della categoria.

Alla guida i tecnici Fiat affermano che è istantanea la sensazione di comodità e direzionalità. Ciò è dovuto alle nuove sospensioni, con taratura specifica che affrontano in modo esemplare ogni tipo di terreno permettendo al guidatore il massimo divertimento nel massimo confort.

Anche il motore gioca un ruolo chiave, essendo più silenzioso del 50% e più parco nei consumi del 25% rispetto alla generazione precedente. In merito ai consumi, un enorme lavoro è stato fatto anche sul versante aerodinamico e peso, migliorando l’efficienza dalla 600e in modo considerevole.

Tecnologia al servizio della sicurezza ma anche dell’intrattenimento

Alla voce tecnologia e sicurezza la nuova Fiat 600e risponde «presente» con assistenza alla guida di livello 2 comprensiva di ACC, Intelligent Speed Assist che legge i limiti di velocità, Blind Spot Detection che monitora gli angoli ciechi, Stop&Go, freno di stazionamento elettrico, frenata automatica di emergenza che rileva anche ciclisti e pedoni, sensori a 360°, vista posteriore a 180° con griglia dinamica per evitare ostacoli.

A bordo l’intrattenimento è garantito dal nuovo UConnect da 10,25 pollici, completamente personalizzabile e comprensivo delle recenti compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, entrambi wireless. A dar voce all’impianto multimediale ci pensano 6 altoparlanti di buona qualità, che vi terranno compagnia nei viaggi più lunghi. E proprio durante i viaggi, amerete il cruscotto digitale da 7” che mostra in un batter d’occhio tutte le informazioni della vostra Fiat 600e.

Se siete alla ricerca di comodità e relax apprezzerete l’apertura automatica del portellone posteriore anche quando le vostre mani saranno impegnate, il climatizzatore molto abile nelle regolazioni automatiche e i sensori crepuscolari e della pioggia. Ultime, ma non meno importanti, le funzioni a «distanza». Dall’applicazione Fiat sarà infatti possibile accendere e spegnere i fari, il climatizzatore con relativi settaggi, il riscaldamento programmato, suonare il clacson e aprire e chiudere le porte.

Due le versioni al lancio e servizi finanziari che vengono incontro al cliente

La versione più accessibile della gamma, pensata soprattutto per i giovani, prende il nome di Fiat 600e RED, che consolida la partnership con RED, organizzazione fondata nel 2006 per combattere l’AIDS. Il tratto distintivo di questa 600e è naturalmente il colore rosso interno ed esterno, con dettagli specifici, tessuto riciclato e rivestimento del tunnel centrale. A richiesta è disponibile anche con colorazione nera o bianca. Il prezzo chiavi in mano è di 35.950 euro che diventano 29.950 euro con incentivi e promozioni statali.

La versione denominata Fiat 600e «La Prima» è invece il massimo in termini di stile, tecnologia e comfort. Garantisce tutto ciò che la 600e ha a disposizione ed è la vera esaltazione della Dolce Vita italiana. Sarà disponibile in Arancio sole Italia, Verde Mare d’Italia, Sabbia Terra D’Italia e Azzurro Cielo d’Italia. Per questa Top di gamma sono necessari 40.950 euro.

Per il lancio e in definitiva fino al 30 settembre, è stata predisposta una collaborazione con Stellantis Financial Services che consente al cliente di scegliere l’elettrico in totale tranquillità a un tasso vantaggioso dal 3,99% per 600e RED con 199€ al mese, Easy Wallbox inclusa e dopo 12 mesi la scelta di tenerla o passare a una Fiat nuova. E il prossimo anno sarà disponibile anche la versione «ibrida» da 100 cavalli ordinabile da subito in Italia.

[ Tony Colomba ]