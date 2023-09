CA Auto Bank e McLaren Automotive lanciano il McLaren Financial Services in 6 mercati europei

Il gruppo bancario internazionale CA Auto Bank e McLaren Automotive, noto costruttore di supercar britannico, hanno creato la McLaren Financial Services in sei mercati chiave europei (Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Svizzera); la collaborazione si estenderà ad altri mercati nei prossimi mesi.

L’accordo copre tutti i modelli prodotti dal marchio inglese che festeggia il 60° anniversario, spaziando dalla nuova 750S – la più leggera e potente McLaren di serie – alla ibrida ad alte prestazioni Artura e alla superleggera ma raffinata GT e fornirà ai clienti soluzioni finanziarie innovative e personalizzate, oltre a una migliore customer experience.

Giacomo Carelli (a destra nella foto), CEO di CA Auto Bank, ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo accordo, affermando “In quasi un secolo di storia, abbiamo maturato una profonda conoscenza nel settore dei finanziamenti di veicoli esclusivi e d’élite. Siamo orgogliosi di supportare McLaren e consideriamo questo accordo come un passo cruciale nel nostro percorso di crescita, che ci porterà ad essere leader in Europa nei servizi finanziari per la mobilità a 360 gradi”.