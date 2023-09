Salone di Genova, Evo Yachts torna con l’anteprima italiana

«Evo R+»: un 18 metri di innovativa concezione al Salone genovese

Evo Yachts torna al Salone di Genova e presenta per la prima volta in Italia Evo R+, l’innovativo 18 metri dal profilo filante e funzionale, con una tecnologica piattaforma di poppa e un ponte di coperta chiuso, con ambienti di notevole altezza e un raffinato arredo minimal, ideale per lunghe e comode permanenze a bordo. Evo Yachts sarà al Salone nautico di Genova da giovedì 21 al 26 settembre presso lo stand H121 Evo R+ sarà a disposizione per visite a bordo e prove in mare, dietro prenotazione.

Première italiana

Evo Yachts sceglie questa edizione del Salone nautico genovese, con i nuovi spazi espositivi del Waterfront di Levante, per la première italiana di Evo R+, ultima dimostrazione della volontà cantiere d’innovare il settore e intercettare un pubblico sempre più ampio e variegato. Per il management di Blu Emme Yachts Genova è la location ideale per presentare a un pubblico attento e selezionato la sua nuova idea di concepire la navigazione, anche grazie alla ristrutturazione che ha reso le strutture più moderne e adatte ad accogliere i visitatori quest’anno più numerosi che mai.

Altezza notevole a bordo

Evo R+ è un 18 metri con un ponte di coperta chiuso, ideale per lunghe permanenze a bordo all’insegna del comfort, e una piattaforma di poppa multifunzionale, che consente comodamente la discesa a mare e il varo e l’alaggio di un tender o di una moto d’acqua. Il profilo presenta linee accattivanti e sportive e il top in alluminio è nero e spigoloso, in linea con il tipico stile Evo Yachts, mentre gli ambienti interni sono caratterizzati da un’altezza notevole per garantire il massimo livello di comfort e abitabilità. Per gli ambienti interni è stato scelto un raffinato stile minimal sportivo dall’impronta dinamica, tipica della linea R. Il design d’interni ed esterni interpreta la volontà di raggiungere il connubio ideale tra linee dinamiche e comfort di bordo.

Un futuro di successo

Il management di Blu Emme Yachts, fermamente convinto che questo modello riscontrerà grande interesse – così come era stato per il lancio dell’ammiraglia di Evo V8 solo due anni fa – sta attraversando un momento di grande fermento, confermato dalla partecipazione ai principali boat show internazionali del settore, come Palm Beach, Palma e Cannes, e dalla presenza di una rete di vendita e assistenza sempre più estesa e capillare in diverse aree geografiche.

[ Marino Collacciani ]