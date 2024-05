Con gli incentivi statali (DPCM del 20 maggio 2024) l’occasione di salire… in Jeep

La libertà è uno dei quattro valori che da oltre 80 anni caratterizza il brand Jeep®. Una libertà che si esprime nella possibilità di andare ovunque e fare qualsiasi cosa, a bordo di uno qualsiasi dei SUV della gamma Jeep: ogni modello, infatti, può vantare le migliori prestazioni in fuoristrada, in relazione al segmento di riferimento.

Oggi la libertà di Jeep è anche “freedom of choice”, grazie alla ricchezza di una proposta capace di soddisfare le più eterogenee necessità degli automobilisti. Ad esempio, Avenger, Renegade e Compass sono equipaggiate con efficienti motorizzazioni 100% elettriche – nel caso di Avenger -, ibride plug-in 4xe – su Renegade e Compass -, ibride e-Hybrid e termiche, tutte omologate Euro 6D Final, che possono beneficiare dei nuovi incentivi statali.

Nel dettaglio, per quanto concerne Avenger, in caso di rottamazione sino a 3.000 euro di incentivi sulla versione ibrida e-Hybrid e sulla versione a benzina, e sino a 11.000 euro sulla versione 100% elettrica, che diventano 13.750 euro presentando un ISEE inferiore a 30.000 euro.



Grazie agli incentivi statali, è possibile scegliere Jeep Avenger da 149 euro al mese, con zero anticipo e wallbox inclusa per Avenger 100% elettrica.

I SUV Jeep® Made in Italy

L’iniziativa di Stellantis “Diamo valore al Made in Italy” coinvolgerà anche l’impianto lucano di Melfi (PZ) dove si producono i SUV Jeep Renegade e Compass. In particolare, grazie agli incentivi statali e agli sconti garantiti dal marchio, sarà possibile acquistare una Jeep Compass 4xe da 29.900 euro, con la Wallbox inclusa. Le versioni 4xe Plug-In Hybrid dei SUV Made in Italy Renegade e Compass beneficiano di un incentivo statale sino a 10.000 euro in caso di rottamazione, e di 3.000 euro sulle versioni e-Hybrid.