Come e perché acquistare la nuova Fiat 600e

Pochi giorni fa Fiat ha presentato la sua nuova creatura, la nuova 600e, della quale vi abbiamo parlato in modo approfondito nel nostro articolo dedicato (link). Oggi volevamo fare insieme il punto della situazione, analizzando le varie possibilità d’acquisto. La nuova Fiat 600e vuole essere il vero Upgrade italiano sull’elettrico. Un upgrade/aggiornamento non solo tecnologico ma anche economico.

Alla portata di tutti

Al centro del progetto Fiat c’è infatti la volontà di rendere questa nuova elettrica alla portata di tutti. Per farlo sono fondamentali costi accessibili, che possano avvicinare l’Italia e gli italiani al mondo dell’elettrico senza svenarsi. La mission di Stellantis è stata proprio questa: contenere i costi, e lo ha fatto puntando tutto sulla semplicità.

Semplicità si traduce con pochi allestimenti, e quasi tutti gli optional di serie, al fine di non far lievitare il prezzo in fase di configurazione della vettura. I due allestimenti proposti al lancio sono RED e LA PRIMA, rispettivamente molto ricchi, completi, e con pochi eventuali accessori da poter aggiungere, leggasi prezzi contenuti.

L’unica cosa che potete scegliere con più libertà sono i colori. Per la RED abbiamo i classici Rosso, Nero e Bianco. La Fiat 600e LA PRIMA invece può contare su una lista un po’ più lunga e decisamente non casuale.

Il nuovo claim di Fiat per la 600e è infatti quello di proporre i Colors of Italy sottolineando che la nuova creatura elettrica ha origini ben precise: from the Land of Colors. Ne parliamo dettagliatamente proprio nell’articolo specifico, ma vi basti sapere per adesso che ogni colore rispecchia qualcosa del Belpaese e ricorda sempre da vicinissimo l’iconica Dolcevita.

Torniamo però sui prezzi, argomento cardine per noi acquirenti. Laddove la concorrenza offre in termini di costi delle vetture ibride magari anche entry level, Fiat con la nuova 600e offre una vettura 100% elettrica, già ben accessoriata, che diventa una super segmento B con le giuste valutazioni. Infatti prendendo come riferimento una vettura del segmento B totalmente elettrica, è difficile imbattersi in qualcosa di più completo, funzionale ed economico della 600e. Il tutto naturalmente incentivi alla mano con una cifra prossima ai 30 mila euro.

L’intelligenza di Stellantis dunque è stata comprendere che in questo periodo storico gli utenti hanno bisogno di qualcosa di comodo, pratico e completo a un prezzo concorrenziale. L’Italia non è l’unico paese a beneficiare di questa politica. Per fare qualche esempio è giusto citare infatti i 2 mercati di riferimento più importanti, ovvero Germania e Francia.

In Germania la Fiat 600e RED sarà disponibile a partire da 299 € al mese per 48 mesi con anticipo 0 e ben 40 mila chilometri inclusi nel prezzo. Un veloce confronto con concorrenza e prezzi esteri ci consente di capire che 10 mila km annui a questo prezzo sono davvero un’offerta molto allettante. Ciò è merito degli incentivi del Governo tedesco, che in ogni modo sta cercando di stimolare i suoi cittadini all’acquisto di una vettura elettrica. Un confronto con la concorrenza inoltre rende evidente prezzi più alti, meno km totali e anticipi consistenti, tutto a vantaggio della nuova italiana che si rivela la più moderna ma anche la più economica. In Germania la 600e sarà disponibile dal 28-29 Ottobre, con consegne e promo dedicate entro il 31 Dicembre, giorno in cui scadono alcuni incentivi nazionali.

Anche in Francia le condizioni per avere una 600e sono molto allettanti. Anche in questo caso parliamo di una RED con la mensilità che parte da 259 € per 36 rate, con 30 mila chilometri inclusi e 2500 euro di anticipo. In Francia Fiat si rivela l’unica marca che non richiede particolari condizioni o vincoli per poter accedere al servizio. Inoltre quello francese sarà il primo mercato che vedrà la Fiat 600e, sarà infatti lanciata nel weekend del 15-16 Ottobre con disponibilità quasi immediata.

Torniamo in patria

Quando sarà disponibile da noi la nuova Fiat 600e? Ebbene la vedremo in strada già a fine Ottobre, per la precisione ordini e prime consegne inizieranno il 28-29 Ottobre. L’Italia non è il primo mercato per l’elettrico; è cosa nota infatti che in Italia ogni 20 auto vendute solo 1 è elettrica (ndr.). Quindi oltre all’elettrico Stellantis ha per noi una chicca, ovvero la Fiat 600 ibrida, che potrà contare su un 1.2 l da 100 cavalli e un prezzo d’attacco al netto degli incentivi inferiore ai 20 mila euro. Di lei però è prematuro parlare ora, approfondiremo l’argomento nei prossimi giorni.

Per la nostra versione elettrica Stellantis parla di una cifra inferiore ai 30 mila euro grazie agli incentivi. Fiat in effetti vuole spingere con determinazione sulla mobilità ecosostenibile a patto che sia però alla portata di tutti. Ecco perché avremo a disposizione due proposte di leasing e una proposta d’acquisto molto particolari:

La prima soluzione si chiama Leasys Noleggio ed è valida fino al 30/09/2023. Potrete avere la nuova 600e RED a partire da 469 € al mese iva esclusa per 48 mesi con anticipo di 2999 euro Iva esclusa.

si chiama ed è valida fino al 30/09/2023. Potrete avere la nuova 600e a partire da 469 € al mese iva esclusa per 48 mesi con anticipo di 2999 euro Iva esclusa. La seconda soluzione invece è la Leasys Miles. In sostanza avrete gratis i primi 1.000 km ma pagherete tutti gli altri. Partiamo sempre da una Fiat 600e in allestimento RED, vostra per 419 € al mese per 48 mesi e anticipo 0. Anche questa promozione sarà valida fino al 30/09/2023.

Ultima ma non meno importante la soluzione d’acquisto proposta da Stellantis per questa Fiat 600e in allestimento RED. Si parte da 199 € al mese per 35 mesi con Easy Wallbox inclusa nel prezzo. 7.342 € di anticipo e 19.659 € di rata finale completano il pacchetto con un TAN del 3,99% e un TAEG del 5,04%. Anche questa volta offerta valida fino al 30/09/2023.

Vi ricordiamo inoltre che sul sito FIAT è disponibile il «configuratore» della 600e, pronto per essere studiato nei minimi dettagli per creare la vettura che fa maggiormente al caso vostro. Direttamente dal «configuratore» potrete inoltre farvi un’idea più precisa dei costi e delle promozioni che vengono evidenziate e spiegate con molta chiarezza.

[ Ermanno Ceccherini ]