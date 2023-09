Monaco Yacht Show, Arcadia protagonista

Guest Star il 29 metri «A 96» motorizzato con quattro Volvo Penta D13

L’ultima novità del cantiere fondato da Ugo Pellegrino, esposta al Salone monegasco dedicato ai superyacht, è l’A96, l’originale imbarcazione di 29 metri che si confronterà a Monaco, da mercoledì 27 a sabato 30 settembre, accanto ai più importanti, affascinanti e grandi yacht del mondo.

A96, progetto rivoluzionario

Il rivoluzionario progetto A96 ideato da Arcadia Yachts, con l’aiuto di Igor Lobanov per l’interior design, offre agli armatori contemporanei la possibilità di vivere un benessere olistico e autentico: concept, linee esterne e ingegnerizzazione e interior design sono stati progettati per offrire non solo il massimo livello di comfort e relax ma anche un contatto costante con il mare. La ricerca del contatto con la natura portata avanti da Arcadia sin dal suo esordio nel 2008 è infatti oggi ancora più profonda e convinta in questo yacht: gli ambienti delle barche sono stati progettati in continuo dialogo tra indoor e outdoor grazie a enormi porte-finestre a tutta altezza trasparenti e apribili. Gli spazi interni ed esterni sono quindi in continua comunicazione e concepiti per offrire la possibilità di alternare momenti di convivialità rilassata ad altri di totale privacy.

Propulsione garantita da quattro Volvo Penta

Il sistema propulsivo composto da quattro Volvo Penta D13 permette di ottimizzare lo spazio nobile e arretrare la fonte di rumore e vibrazioni nella zona poppiera, offrendo ottima manovrabilità, stabilità e alcuni features innovative come l’assisted docking e la surround view. Il basso pescaggio e i limitati ingombri dei motori permettono a questo yacht di navigare praticamente ovunque.

A96, di cui sono già state vendute due unità praticamente in contemporanea al suo esordio ufficiale, lo si trova al Salone di Monaco in posizione C04 Quai Chicane.

[ Marino Collacciani ]