CA Auto Bank e Drivalia per la diffusione della mobilità green

All’Automotive Dealer Day di Verona – in programma da oggi 16 maggio al 18 – interverranno le due società, silver sponsor dell’evento, che puntano alla diffusione dei veicoli a basse emissioni. I manager di CA Auto Bank e Drivalia, presenteranno la nuova Banca, unico player indipendente in Europa con il know-how di una vera captive

L’ambizione della Banca è di guidare la transizione energetica del settore, rendendo l’accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti.

L’Automotive Dealer Day 2023, previsto dal 16 al 18 maggio presso gli spazi di Verona Fiere, sarà il palcoscenico ideale per presentare CA Auto Bank e Drivalia, le due società che rappresentano una risposta concreta ed efficace alle esigenze di un comparto che tende a nuovi traguardi in linea con le urgenti esigenze ambientali. CA Auto Bank, la nuova Banca della mobilità per un pianeta migliore, e Drivalia, la società di mobilità del gruppo, saranno dunque presenti alla ventunesima edizione di B2B, presso gli stand 40 e 41, in qualità di silver sponsor dell’evento.

In linea con il tema dell’edizione 2023, «Mobility leaders», mercoledì 17 maggio alle ore 14.00, presso la Sala Ardesia, avrà luogo il workshop intitolato «CA Auto Bank: l’unico player indipendente in Europa con il know-how di una vera captive», «luogo» ideale per presentare la nuova Banca alla platea dei partecipanti e la propria offerta completa di soluzioni finanziarie e di mobilità.

Al workshop interverranno Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank, Daniela Beriava, Head of Dealer financing della Banca, Marcella Merli, Country Manager di CA Auto Bank Italia e Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia. Saranno inoltre ospiti Marco Saltalamacchia, CEO del Gruppo Koelliker, e Gianluca Italia, CEO e socio di Mocautogroup e Overdrive.

CA Auto Bank per la transizione energetica

Nata come evoluzione di FCA Bank, CA Auto Bank ha l’obiettivo di diventare uno dei principali operatori indipendenti e multibrand del finanziamento e leasing di veicoli e del settore della mobilità, forte di un’esperienza sviluppata in quasi cento anni di storia. L’ambizione della Banca è di guidare la transizione energetica del settore, rendendo l’accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti. CA Auto Bank è una banca universale, controllata da Crédit Agricole Consumer Finance.

[ Roberta Di Giuli ]