SmartDealer rivoluziona l’attività del concessionario

All’Automotive Dealer Day presentata una nuova versione della piattaforma che «guida» l’attività di intelligence del concessionario lungo l’intero processo di vita del veicolo

Il supporto digitale della telematica sta negli ultimi anni cambiando l’attività del concessionario. Un esempio arriva dall’Automotive Dealer Day, la manifestazione in corso a Verona, dove LoJack, società leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, ha presentato nuove soluzioni hi-tech, studiate su misura per i concessionari, che consentono di trasformarlo in partner dinamico del cliente, in grado di rafforzare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, alla manutenzione e gestione del veicolo nella vita di tutti i giorni.

Il supporto di SmartDealer al inizia ben prima del processo di vendita; la soluzione infatti permette di monitorare rapidamente qualsiasi veicolo sul piazzale, controllando la posizione e lo stato della batteria, per dedicare più tempo all’attività di vendita e meno risorse nella ricerca dei veicoli. In questo modo anche le attività di inventario vengono svolte istantaneamente, senza margine di errore e con attenzione alla sicurezza. Grazie a un’innovativa tecnologia di geofencing, infatti, il concessionario può impostare un confine virtuale intorno ai veicoli per ricevere avvisi su eventuali movimenti non autorizzati o quando un veicolo è fuori dal piazzale di riferimento.

Un monitoraggio che si estende anche ai parametri strategici per vetture demo e di cortesia e alle attività di test drive per ricavare best practice e incrementare le conversioni in contratti di vendita condividendo i risultati con la rete.

“I concessionari sono chiamati oggi a rispondere alle sfide poste da un processo di vendita e di assistenza al cliente sempre più digitale che offre grandi opportunità”, evidenzia Nicola Mannari, Senior Sales Director di LoJack Italia, “Grazie alle nuove funzionalità messe a punto sulla nostra piattaforma, il dealer può oggi gestire al meglio e in modo smart le proprie attività, personalizzare il rapporto con il singolo cliente e attivare un dialogo mirato e basto sulle sue reali esigenze del momento, prevenendo l’accensione delle spie sul cruscotto e quindi il malfunzionamento della vettura e aiutandolo di fatto a rendere più sicura la propria auto”.

SmartDealer, inoltre, migliora il rapporto con cliente, aumentando il numero dei suoi passaggi in officina grazie alla possibilità di:

contattarlo tempestivamente appena un guasto viene segnalato sul cruscotto della vettura e contestualmente visualizzato sulla piattaforma;

pianificare l'intervento di manutenzione ordinaria dei veicoli in base ai chilometri percorsi;

ordinaria dei veicoli in base ai chilometri percorsi; fornire, in caso di incidente , il servizio di assistenza necessario, meccanico oppure sanitario o pianificare un ripristino presso il proprio service, potendo contare su una stima dei danni sul veicolo. I sensori avanzati a bordo del veicolo rilevano se questo viene coinvolto in un incidente, identificandone la gravità;

organizzare al meglio e in modo mirato efficaci campagne promozionali e azioni di marketing diretto, che i driver visualizzeranno grazie all'APP LoJack Connect.

Altro valore aggiunto dell’offerta è dato dalla centrale operativa LoJack, sempre attiva (7 giorni su 7, H24), che gestisce il primo contatto con il cliente sia nei casi di malfunzionamento della vettura, che di incidente per supportare il proprietario del veicolo al meglio.

Ma non solo. Un team di esperti di Business Development Management accompagna la concessionaria nella sua trasformazione digital, guidandola lungo il percorso di crescita verso una gestione efficiente dei touch point con il cliente e un più efficace dialogo tra i reparti. Un supporto che si estende anche all’analisi dei risultati raggiunti.

