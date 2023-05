Honda CR-V 2023: la sesta generazione è pronta al debutto

La quarta auto più venduta al mondo è pronta in una nuova versione che comprende anche una full hybrid e una ibrida ricaricabile

Con ben 730 mila esemplari venduti nel corso del 2022 la Honda CR-V è una vettura che non può passare inosservata. La Casa orientale lo sa bene e per il 2023 è già pronta la sesta generazione che, come le precedenti, vuole conquistare la sua importante fetta di mercato. Proprio considerando l’alto gradimento riscosso dalla CR-V è fondamentale che questa nuova versione sia ancora più comoda, sicura, moderna, elegante ed efficiente.

In Italia è pronta a debuttare tra qualche mese, e lo farà con 2 motorizzazioni. Una full-hybrid e per la prima volta in Italia una ibrida ricaricabile. Esteticamente tra le due versioni cambia poco, sono entrambe lunghe 471 cm e a spingerle ci pensa un 2 litri 4 cilindri a ciclo Atkinson da 184 cavalli e 354 Nm di coppia, come la versione attuale. Il propulsore è stato però rivisto al fine di migliorare efficienza, consumi, precisione e prestazioni anche nell’uso più aggressivo.

Honda CR-V con spina al seguito per ottime autonomie elettriche

La versione denominata e:PHEV, ovvero la Plug-In hybrid condivide con la e-HEV gli stessi propulsori elettrici. Per l’occasione sono stati alleggeriti, migliorati nella potenza e nella risposta. Ciò si traduce in straordinarie accelerazioni, tempi di ricarica ridotti e una interessantissima autonomia in elettrico. Si parla infatti di più di 80 km (82 km per la precisione) nella modalità EV, più che sufficienti per affrontare gli spostamenti quotidiani. Altra nota di merito arriva alla voce ricarica, che con batterie a 25 °C di temperatura, partendo da 0°, arriva al 100% in sole 2,5 ore! In ricarica sarà infatti possibile raggiungere i 6,8 kW, non male.

Trazione integrale? Per ora solo su Honda CR-V full-hybrid

La CR-V e:HEV, quindi la full-hybrid, vanta l’ultima versione del propulsore e:HEV già premiato e apprezzato sulla nuova Civic. La batteria aglio ioni di Litio ad alta densità da potenza ai due motori elettrici, che essendo leggeri e compatti si fondono alla perfezione col motore termico. Questo significa passaggi fluidi tra le diverse modalità di guida, ovvero EV, Hybrid ed Engine. Inutile sottolineare che a ogni drive mode coincide uno scenario di guida differente, senza lasciare nulla al caso. La Honda CR-V e:HEV sarà l’unica disponibile con la trazione integrale, che sfrutta il classico albero di trasmissione che si scollega quando il 4×4 non è richiesto.

Esteticamente il design si fa più grintoso e importante, soprattutto all’anteriore, ma senza dimenticare la vocazione da comoda familiare. A distinguere le versioni e:PHEV e e:HEV ci pensa la griglia anteriore che cambia nel disegno. Tutti nuovi i gruppi ottici, affusolati e quasi nascosti nel frontale. Sono naturalmente full-led e rendono subito riconoscibile la CR-V.

Cambia volto rafforzando le sue peculiarità da ottima familiare

Proprio alla voce design è stato svolto un gran lavoro per rendere il frontale più morbido e con angoli meno sporgenti. Ciò oltre e donare una nuova immagine alla vettura, ha contribuito nel rendere al guidatore la vita più facile. A bordo infatti è facile percepire gli ingombri del frontale, a differenza di molti SUV che invece sembrano infiniti. Per enfatizzare la sensazione di luce e spazio, è stato fatto un ottimo lavoro sulle vetrature, che ora garantiscono grande visibilità verso l’esterno e luce in abbondanza.

Anche se non sembra la nuova Honda CR-V cresce nelle dimensioni, ma il vantaggio in termini di abitabilità è evidente. I sedili posteriori sono molto più capienti, con spazio in abbondanza per le gambe anche dei più alti. Il tutto senza rinunciare alle capacità di carico del bagagliaio, che crescono del 18%.

Honda CR-V risponde presente anche alla voce sicurezza con un nuovo e più raffinato sistema Honda SENSING, che si occupa sia della protezione attiva che passiva. Su CR-V debutta infatti il SENSING 360, il nuovo sistema omnidirezionale di sicurezza e guida assistita della casa di Tokyo. Questo elimina i punti ciechi intorno al veicolo ed evitando eventuali collisioni riduce notevolmente il carico sul guidatore.

Sicurezza e tecnologia al servizio del conducente

A bordo oltre a comfort e sicurezza non verrà meno neanche la tecnologia. Il cruscotto digitale vi fornirà tutte le indicazioni del caso e anche importanti funzioni di personalizzazione e gestione del propulsore. Non di meno il sistema di infotainment, completo e funzionale nonostante l’aspetto non proprio modernissimo. Neppure a dirlo sarà compatibile con Android Auto e Apple Car Play.

Non ci resta che attendere il mese di settembre per toccarla con mano, provarla in strada e non, e dirvi la nostra su questa rinnovata ed efficiente Honda CR-V.

[ Ermanno Ceccherini ]