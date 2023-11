Vanwall Vandervell S & S Plus: auto elettriche con DNA Racing

Anima e grinta in versione eco ereditati dall’omonima factory inglese che negli anni ’50 che vinse anche in Formula 1 – presentata la gamma colori First Edition dei nuovi modelli elettrici sportivi

La Vanwall, nome noto ai più raffinati conoscitori della storia dell’automobilismo sportivo, fu fondata nel 1951 da Tony Vandervell. Corse in Formula 1 – spesso ad armi pari – contro le principali scuderie di quel periodo eroico della Formula 1 di allora vincendo il Campionato Mondiale Costruttori nel 1958.

Oggi questo prestigioso marchio britannico guarda tanto alle corse quanto alla produzione di auto particolari.

Il mondo delle competizioni ha visto la partecipazione del Floyd Vanwall Racing Team al FIA WEC 2023, inclusa la 100a edizione della 24 Ore di Le Mans, con la Vanwall Vandervell 680 Hypercar mentre quello della produzione di serie vede il debutto delle Vandervell S & S Plus, evento che apre un altro nuovo capitolo nella storia di questo Marchio leggendario e che si completa con la volontà di produce anche una versione in serie limitata della Vanwall Vandervell 1000 Hypercar – versione stradale attualmente in fase di sviluppo – della LM Hypercar da corsa.

Vanwall al momento produce due auto sportive di lusso uniche ed esclusive, caratterizzate da soluzioni tecniche innovative e all’avanguardia e dall’utilizzo di materiali di altissima qualità:

Vandervell S , una aggressiva e aerodinamica berlina quattro porte più portellone, caratterizzata dall’ampio splitter anteriore in fibra di carbonio, dalle minigonne laterali e dallo spoiler posteriore.

, una aggressiva e aerodinamica berlina quattro porte più portellone, caratterizzata dall’ampio splitter anteriore in fibra di carbonio, dalle minigonne laterali e dallo spoiler posteriore. Vandervell S Plus, più estrema, leggera e potente è una vera e propria auto da corsa stradale con carrozzeria interamente in fibra di carbonio, inclusi i sedili da competizione, e con un peso complessivo in ordine di marcia di circa 1.800 kg!

Naturalmente, come Colin Chapman insegnava (leggerezza = prestazioni), Vandervell S Plus, visto il suo eccellente rapporto peso/potenza, si propone come una delle E-GT più veloci del palcoscenico automobilistico destinata a diventare la nuova icona sportiva fra le auto a propulsione elettrica.

Ecco quindi che, in occasione dell’avvio della produzione Vanwall svela la gamma colori First Edition dell’intera gamma dal classico verde racing Vanwall, ai blu, rosso, nero, grigio scuro e bianco, con finitura opaca e lucida; altrettanto varia la scelta per gli interni e, a richiesta, sono disponibili specifiche personalizzazioni su misura per i proprietari più esigenti.

La carrozzeria anche in carbonio (a seconda della versione), l’eccellente ripartizione dei pesi, la grande rigidità torsionale, e la sterzata più diretta ottimizzano prestazioni e handling e estendono al contempo l’autonomia di guida, candidando questi due modelli al ruolo di nuovo benchmark delle rispettive categorie.

Dal punto di vista stilistico il frontale della vettura, geometrico e audace, è caratterizzato dalla forma aggressiva del fascione paraurti che incorpora la grande presa d’aria di raffreddamento. Il profilo del cofano è caratterizzato da due «tagli» laterali che culminano nei parafanghi, che accolgono i cerchi in lega da 21″ (optional 22″) e gli pneumatici ribassati. Le fiancate, dal profilo dinamico e slanciato, si distinguono per l’ampia scanalatura che prosegue lungo le portiere mentre la parte posteriore del veicolo è dotata di un deflettore integrato sopra il lunotto e di un estrattore aerodinamico molto efficace.

Il particolare design dell’abitacolo evidenzia la grande attenzione dedicata alla posizione di guida, contraddistinta da un’ergonomia impeccabile e dai continui richiami evocativi al mondo del motorsport. Tutto ciò senza rinunciare al comfort, grazie all’utilizzo di materiali di altissima qualità.

L’unità motrice della Vandervell S a trazione integrale eroga circa 325 cv mentre quella della Vandervell S Plus, sempre 4RM, ne eroga circa 650; entrambi i modelli sono dotati di una batteria da 84 kWh, hanno un launch control dedicato e utilizzano un sofisticato sistema di frenata rigenerativa.

Queste particolari caratteristiche discendono direttamente dal vasto know-how tecnologico e dell’esperienza accumulata in anni di competizioni dal Vanwall WEC Racing Team (*). In questa fase di profondo cambiamento del mondo automotive, Vanwall sta investendo tutte le sue conoscenze in questo progetto, dimostrando come le corse siano, ancora di più oggi, un vero e proprio banco prova per fornire soluzioni a beneficio della produzione di serie.

La Vandervell S Plus viene prodotta in Germania in una serie limitata di 500 esemplari, e sarà sul mercato, come la serie S, a partire dal primo trimestre 2024; entrambi i modelli saranno commercializzati con vendita diretta e distribuiti tramite autorevoli partner del settore.

Altro punto di forza di questo progetto è il prezzo eccezionalmente competitivo: a partire da 128.000 Euro, IVA esclusa.

[ Andrea Colomba ]