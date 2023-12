Polestar, inaugurata a Roma la sua seconda sede di distribuzione in Italia

Polestar continua la sua espansione in Italia; vicino l’ampliamento della gamma grazie ai due SUV elettrici di lusso Polestar 3 e 4

Dopo l’apertura a settembre del primo Polestar Space a Milano, il marchio svedese green ha inaugurato il 28 novembre il suo secondo Space a Roma dedicando l’evento di lancio al primo SUV del marchio, Polestar 3.

La Casa svedese sta infatti affiancando alla fastback completamente elettrica Polestar 2, due SUV elettrici di lusso: Polestar 3 e Polestar 4, con consegna prevista nel 2024.

La fastback elettrica Polestar 2 si può già acquistare su Polestar.com (*) e può essere ritirata in uno dei Polestar Space di Roma e Milano, attraverso i 66 punti della rete distributiva Volvo o consegnata a casa grazie al servizio di Home Delivery.

Con un’autonomia fino a 655 chilometri (WLTP) una potenza fino a 476 cavalli e una accelerazione 0-100 km/h in 4,2”, la versione Standard range Single motor di Polestar 2 Model Year 24, può ora percorrere fino a 546 km WLTP (+68 km rispetto a prima) mentre la variante Long range Single motor può ora raggiungere i 655 km WLTP (+84 km rispetto a prima) mentre la velocità di ricarica è passata a 205 kWh in corrente continua, per un’esperienza più rapida…

L’arrivo della Polestar 3 con 610 km di autonomia

E ancora non ci sarà da attendere più di tanto per assistere anche al debutto di Polestar 3, SUV elettrico con 610 chilometri di autonomia (WLTP) progettato per ridurre il rumore di fondo e offrire una guida dinamica ed equilibrata grazie alle sospensioni Öhlins, ai freni Brembo perfettamente calibrati, alla rigidità strutturale, alla vettorizzazione della coppia e al posizionamento ribassato di batteria e motore assicurano una maneggevolezza, una reattività e una su strada di livello superiore.

I Polestar Space

Con oltre 150 Spazi in tutto il mondo, Polestar si distanzia dal concetto tradizionale di concessionaria, offrendo un’esperienza moderna customer oriented grazie al modello Polestar online-first, noto per il design minimalista, l’interattività digitale e gli specialisti; e i clienti possono controllare l’intero processo, dalla consultazione alla consegna. I «Polestar Space» traducono in esperienza fisica la strategia di Polestar di commercializzare veicoli elettrici con un alto livello di design e prestazioni, ma andranno ancora oltre poiché ciascun Polestar Space farà parte di una rete e di una comunità, organizzando conferenze ed esposizioni che spazieranno dal design e dall’architettura alla tecnologia e, naturalmente, all’automobile.

La dichiarazione di Alexander Lutz

In questa occasione Alexander Lutz, Head of Polestar Italia: ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire questa opportunità nella cornice di una città come Roma, che incarna i valori estetici e artistici del nostro brand e rappresenta un punto di riferimento storico per il nostro paese. Inoltre, Roma è una città leader nell’adozione della mobilità elettrica, con il maggior numero di punti di ricarica in Italia. Grazie ai nostri Space, riusciamo a mettere in contatto in modo diretto le due componenti fondamentali per noi: le persone e i nostri prodotti, il tutto con il supporto costante del nostro Customer Engagement Center online”.

Visitare e ritirare a Roma…

Lo Space di Polestar a Roma, si trova presso lo spazio adiacente a C.A.R. Room Volvo – uscita GRA «Uffici Finanziari», in Via Giovanni Capranesi n. 43 – e si estende su una superficie di 289 metri quadrati.

Collocato in una posizione comodamente accessibile e in prossimità della zona est del Grande Raccordo Anulare, offre un’esperienza di test drive agevole sia nel traffico cittadino che nella circolazione veloce.

[ Andrea Colomba ]

(*) I clienti che desiderano ordinare o prenotare una Polestar possono completare l’intero processo sul sito polestar.com, a partire dalla configurazione per arrivare ai servizi finanziari più adatti alle proprie necessità, sia comodamente da casa che nello Space stesso con l’assistenza degli specialisti di Polestar, seguendo l’intero processo dall’inizio alla fine.