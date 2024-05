TUC.technology pronta a conquistare Parigi con la sua Prima Mondiale…

TUC.tiny, dopo la Digital World Premiere, si prepara a fare il suo debutto a VivaTech 2024, la più importante fiera tecnologica europea. All’interno della Hall 1, Padiglione 41, TUC S.r.l. presenterà in anteprima mondiale la sua ultima innovazione tecnologica: TUC.tiny®, il concept di Modular Dashboard e l’offerta TUC.technology, sviluppata per rivoluzionare il mondo della mobilità.

TUC.tiny® è la versione compatta della tecnologia industrializzata lanciata lo scorso anno, basata sul brevetto TUC.technology® e rilasciata in oltre 140 paesi. Attualmente è oggetto di collaborazioni con leader di settore come ZER01NE, la piattaforma di Open Innovation di Hyundai Motor Group, per lo sviluppo di veicoli «Human-centric».

Questo piccolo gioiello tecnologico si fonda sui tre pilastri di TUC: strutturalità meccanica, gestione elettronica e scambio dati. Grazie all’integrazione della tecnologia USB di Tipo C, TUC.tiny® si propone di reinventare l’interazione tra utenti e veicoli, convergendo mobilità e quotidianità.

Frutto della ricerca avanzata di TUC S.r.l. nella miniaturizzazione e semplificazione tecnologica, TUC.tiny® rappresenta il nucleo della tecnologia brevettata dell’azienda, progettata per innovare la catena del valore nel settore della mobilità con un approccio «human-centric». È una soluzione ideale per i principali attori del settore e per gli utenti, rappresentando una sintesi perfetta delle loro esigenze.

La Modular Dashboard, sviluppata per esaltare le potenzialità di TUC.tiny®, è un vero foglio bianco personalizzabile infinite volte grazie a TUC.tiny® e TUC.technology®. Un ambiente da abitare e configurare senza limiti, adattandosi in modo funzionale e flessibile alle esigenze degli utenti.

Con TUC.tiny® e la sua avanzata interfaccia – che comprende fissaggio fisico, connettività elettrica e trasferimento dati – è possibile integrare qualsiasi dispositivo nel design modulare della plancia, rendendolo immediatamente operativo. TUC.tiny® supporta tutti i dispositivi di uso quotidiano dotati di connessione USB di Tipo C, distinguendosi per la capacità di fondersi armoniosamente in qualsiasi parte del veicolo. La robustezza è garantita da un meccanismo di chiusura meccanico o elettro-attuato, che introduce la sicurezza offerta dalla tecnologia NFC.

L’introduzione di TUC.tiny® completa l’offerta TUC.technology®, segnando un passo avanti verso la democratizzazione della tecnologia. La porta d’ingresso verso un’esperienza di mobilità avanzata diventa più ampia, accogliendo con facilità gli oggetti smart che animano la nostra quotidianità.

TUC.tiny® e TUC.technology® incarnano la visione dell’ecosistema della mobilità del futuro: interconnesso, multimodale, circolare e dinamico. Questa tecnologia non solo collega, ma sintetizza diverse sfere della nostra vita, rendendo la mobilità più accessibile, personalizzabile e attenta all’ambiente.

TUC invita tutti a immaginare e costruire insieme un mondo dove la tecnologia ci unisce, migliorando ogni aspetto del nostro viaggio quotidiano. Il progetto, partito dal settore automotive, punta ora a scalare la tecnologia su nuovi verticali come l’aerospaziale e il settore marittimo.

“La World Premiére di TUC.tiny® a VivaTech 2024 è un riconoscimento importante per TUC.technology come abilitatore della Mobilità del Futuro,” – ha dichiarato Ludovico Campana, Inventore e CEO di TUC – “TUC.tiny® rappresenta la nostra promessa per il futuro: la visione di un mondo dove tecnologia e mobilità creano esperienze personalizzate, progettate attorno alle esigenze di ogni individuo. Questo è il futuro che TUC S.r.l. sta costruendo: un ecosistema di mobilità guidato dai valori di democratizzazione, personalizzazione e sostenibilità”.

TUC.tiny® e la Modular Dashboard verranno presentati dal vivo al pubblico di VivaTech 2024, dimostrando che questa visione è già realtà.

Per ulteriori informazioni, visitare la sezione “NEWSROOM” del sito web:(https://www.tuc.technology/newsroom).

www.tuc.technology

