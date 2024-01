TAP Air Portugal: punteggio migliore rispetto al 92% degli altri vettori

Ragguardevoli risultati per il vettore portoghese che ha ricevuto un rating di rischio ESG di 24,4

TAP Air Portugal ha ricevuto un rating di rischio ESG di 24,4 ed è stata valutata a medio rischio di impatti finanziari significativi derivanti da fattori ESG da parte di Morningstar Sustainalytics. In questa valutazione TAP Air Portugal ha ottenuto un punteggio migliore rispetto al 92% delle compagnie aeree presenti nella classifica a livello globale, posizionandosi al 2° posto tra le 14 compagnie aeree europee analizzate e al 6° posto sul totale delle 71 compagnie aeree valutate a livello mondiale.

Gestione delle risorse al top

Il rating del rischio ESG è il risultato di una combinazione dei rating dell’esposizione e della gestione del rischio ESG dell’azienda. L’esposizione complessiva al rischio di TAP Air Portugal è di livello medio e simile alla media del settore, mentre la gestione complessiva delle questioni ESG rilevanti da parte della compagnia aerea è stata giudicata forte e superiore alla media del settore.

TAP riconosce la rilevanza della sostenibilità come asse trasversale alle proprie prestazioni e alla propria posizione competitiva sul mercato e definisce le proprie strategie con un focus sulla gestione responsabile e consapevole delle risorse naturali e sociali. L’approccio di TAP alla sostenibilità si basa su un modello di gestione olistico, che tiene conto dell’importanza della dimensione ambientale e sociale e della necessità di garantire la resilienza finanziaria dell’azienda.

Analizzati 5 livelli di rischio

I punteggi di rischio ESG di Morningstar Sustainalytics misurano l’esposizione di un’azienda ai rischi ESG significativi specifici del settore e la capacità di gestire tali rischi. Questo metodo multidimensionale di misurazione del rischio ESG combina i concetti di gestione e di esposizione per ottenere una valutazione del rischio ESG, vale a dire un punteggio totale di rischio ESG non gestito – ESG Risk Rating – che sia comparabile tra tutti i settori. I punteggi di rischio ESG di Sustainalytics forniscono una misura quantitativa del rischio ESG non gestito e indicano cinque livelli di rischio: trascurabile, basso, medio, alto e severo.

Note su Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics è una fra le principali aziende specializzate nella ricerca, rating e dati ESG che supporta gli investitori di tutto il mondo nello sviluppo e nell’attuazione di strategie di investimento responsabili. Sustainalytics collabora con centinaia di gestori patrimoniali e fondi pensione leader a livello mondiale che integrano informazioni e valutazioni ESG e di corporate governance nei loro processi di investimento. L’azienda collabora inoltre con centinaia di aziende e con i loro intermediari finanziari per aiutarli a considerare la sostenibilità nelle politiche, nelle pratiche e nei progetti di capitale. Info su: www.sustainalytics.com.

La scheda di TAP Air Portugal

La TAP Air Portugal è la compagnia aerea portoghese leader di mercato e dal 2005 è membro di Star Alliance. Operativa dal 1945, TAP Air Portugal ha il proprio hub a Lisbona, un punto di snodo privilegiato da e per l’Europa, all’incrocio con l’Africa e le Americhe. La compagnia aerea portoghese è leader mondiale nei collegamenti tra Europa e Brasile. Questo inverno TAP offre oltre 1050 voli settimanali all’interno del proprio network che comprende sei aeroporti in Portogallo, 10 in Nord America, 12 in America centrale e meridionale, 13 in Africa e Medio Oriente e 39 in Europa (in aggiunta al Portogallo). TAP si è assunta il chiaro impegno di modernizzare la propria flotta e offrire ai propri clienti il miglior prodotto del settore. La compagnia portoghese opera una delle flotte più giovani al mondo, composta esclusivamente da aeromobili NEO di nuova generazione di Airbus: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, che garantiscono maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni. TAP utilizza anche 19 aeromobili Embraer nella propria flotta regionale (TAP Express). TAP è considerata da Airline Ratings tra le 25 compagnie aere più sicure nel mondo. TAP Air Portugal è stata riconosciuta e premiata come Compagnia aerea leader in Europa per l’Africa e Compagnia aerea leader in Europa per il Sud America dai World Travel Awards nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

[ Marino Collacciani ]

Copyright ©2023 Morningstar Sustainalytics.

Tutti i diritti riservati. Questo comunicato stampa contiene informazioni sviluppate da Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Tali informazioni e dati sono di proprietà di Sustainalytics e/o dei suoi fornitori terzi (Dati di terzi) e sono forniti solo a scopo informativo. Non costituiscono un’approvazione di alcun prodotto o progetto, né un consiglio di investimento e non sono garantiti come completi, tempestivi, accurati o adatti a uno scopo particolare. Il loro utilizzo è soggetto alle condizioni disponibili su https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.