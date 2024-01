All’agenzia MarroneCattelan anche la comunicazione della Moto Morini

Moto Morini da quest’anno, per la consulenza strategica e per le attività di PR e Comunicazione, ha scelto la società MarroneCattelan. Alberto Monni, General Manager Moto Morini, ha dichiarato “Siamo entusiasti nell’intraprendere questo nuovo percorso con la MarroneCattelan perché cercavamo un partner strategico-creativo che ci supportasse nel nostro progetto di sviluppo e nel raccontare una grande storia italiana come la nostra, attraverso competenze mirate al settore e con quel pizzico di passione che nel mondo delle due ruote non può mancare.

Il nostro obiettivo per il 2024 è far crescere sempre di più i volumi di vendita aumentando la presenza e la visibilità del brand e sono convinto che la MarroneCattelan, grazie alla sua grande esperienza, potrà supportarci al meglio in questo progetto”.