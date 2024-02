Subaru Crosstrek: già disponibile in concessionaria l’erede della XV

Una sola motorizzazione – l’e-Boxer mild hybrid da 136 cavalli con trazione integrale permanente Symmetrical AWD – ma tre allestimenti

Presentata lo scorso autunno, la Subaru Crosstrek discende visibilmente dalla «XV» per linea e dimensioni e rientra a buon diritto nel segmento dei crossover compatti grazie ad una lunghezza di 4,46 metri.

Corpo vettura

Questa nuova crossover giapponese si dimostra al passo coi tempi grazie alla nuova piattaforma Subaru Global Platform che garantisce un aumento del 10% nella rigidità torsionale aumentata del 10% e uno sterzo più diretto.

Il look è caratterizzato da griglia anteriore maggiorata, gruppi ottici anteriori più sfuggenti e aerodinamici rispetto a quelli del suo predecessore, fari posteriori più grandi e cofano anteriore rialzato.

Lunga 4.495 mm, larga 1.800 e alta 1.600, questa Crosstrek ha un passo di 2.670 mm, è alta da terra 22 cm e, grazie agli schienali della seconda fila abbassabili e divisi 60:40, ha un vano di carico da 1.314 litri massimo.

Si può scegliere tra 9 colorazioni disponibili (800 euro il sovrapprezzo di quelle metallizzate) e 5 finiture per gli interni.

Interni

Nella progettazione dell’abitacolo è stato coinvolta un’équipe di medici onde ridurre eventuali fattori causa di stanchezza e affaticamento durante la guida e infatti, rispetto alla «XV», questa Crosstrek vanta una migliore insonorizzazione ed è equipaggiata con sedute che riducono di circa il 44% lo scuotimento del capo.

L’infotainment, il cui display da 11,6” è posto a centro plancia, è equipaggiato con connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay.

Per ridurre il rischio di distrazioni durante la guida, il team di progetto ha realizzato per le funzioni di utilizzo corrente come la regolazione del volume o della temperatura del climatizzatore, un valido mix tra comandi touch e fisici mentre le destinazioni sul navigatore possono essere impostate con la tecnologia what3words, che – tradotto – necessita di 3 sole parole per individuare una posizione esatta.

Powertrain

L’e-Boxer è il noto 2 litri a cilindri contrapposti da 136 cv e 182 Nm di coppia, accoppiato con un motore elettrico da 12,3 kW (16,7 cv) e 66 Nm di coppia integrato nella trasmissione CVT.

Il posizionamento di questi nuovi componenti abbassa il baricentro dell’auto e concorre a una migliore distribuzione dei pesi mentre la trazione integrale permanente Symmetrical AWD ripartisce la coppia al 60% all’anteriore e per il 40% al posteriore, mentre l’Active Torque Vectoring migliora la tenuta e l’agilità in curva.

Tre le modalità di guida

Engine (solo motore termico).

(solo motore termico). EV (solo elettrico).

(solo elettrico). Motor Assist (funzione ibrida).

Il sistema X-Mode, tarato per l’off-road, controlla motore, trasmissione, trazione integrale e freni per offrire la migliore presa sulle superfici a bassa aderenza e in salita mentre in discesa mantiene una ridotta velocità costante senza alcun intervento sui freni da parte del conducente: un trucco che gli istruttori di fuoristrada insegnavano ai neofiti che affrontano discese su 4×4 di vecchia generazione, senza diavolerie elettroniche contando sul solo freno motore. Ma questo Crosstrek pareggia subito i conti grazie al powertrain ibrido che rende disponibile l’X-Mode anche in retromarcia.

Sicurezza in primo piano

La Crosstrek monta la più aggiornata versione della tecnologia EyeSight Driver Assist, che aumenta il raggio d’azione della telecamera e utilizza un radar che, riconoscendo moto e pedoni, assicura maggiore immediatezza nella frenata automatica d’emergenza.

Gli Adas di serie comprendono – tra gli altri – il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della corsia di marcia e il riconoscimento dei segnali stradali.

Listino

La nuova Subaru Crosstrek, già ordinabile, è offerta nelle 3 seguenti versioni tutte spinte dal solo 2.0i mild hybrid da 136 cavalli:

Style (37.900 Euro): con cerchi in lega da 17”, climatizzatore bizona, sistema EyeSight, fari a led autolivellanti, sedili anteriori riscaldabili, avviamento e apertura/chiusura senza chiave, telecamera posteriore, X-Mode con una sola modalità di funzionamento.

(37.900 Euro): con cerchi in lega da 17”, climatizzatore bizona, sistema EyeSight, fari a led autolivellanti, sedili anteriori riscaldabili, avviamento e apertura/chiusura senza chiave, telecamera posteriore, X-Mode con una sola modalità di funzionamento. Style Extra (39.400 Euro): con cerchi da 18”, abbaglianti automatici, porte Usb (di tipo A e C) per i passeggeri posteriori, sedili anteriori a regolazione elettrica, specchietto retrovisore fotocromatico, X-Mode con due modalità di funzionamento.

(39.400 Euro): con cerchi da 18”, abbaglianti automatici, porte Usb (di tipo A e C) per i passeggeri posteriori, sedili anteriori a regolazione elettrica, specchietto retrovisore fotocromatico, X-Mode con due modalità di funzionamento. Premium (42.150 Euro): come Style Extra e in più sedili in pelle, navigatore, tetto apribile in vetro.

[ Andrea Colomba ]