Silence S04: un’innovativa nanocar che guarda al downsizing e al miglioramento dell’ambiente urbano

Dopo il prototipo visto ad Eicma 2021, Exelentia – società importatrice in esclusiva del brand Silence per l’Italia – ne presenta oggi la versione definitiva e insieme agli scooter elettrici potrà coprire l’intera filiera della mobilità green

Se, come in molti sostengono, il futuro della mobilità urbana si identifica con l’elettrificazione, un processo di downsizing del parco circolante sembra essere un valido supporto per il raggiungimento di tale obbiettivo.

Secondo il 19° Rapporto Isfort sulla mobilità degli italiani, nel primo semestre del 2022 gli spostamenti giornalieri sono stati quasi 100 milioni; all’interno di questo dato, quelli più brevi (fino a 2 km) pesano per quasi il 30% del totale e quelli di scala urbana (tra 2 e 10 km) quasi per il 50%.

Di fatto, il 77,6% delle percorrenze si esaurisce nel perimetro dei 10 km. Se a questi elementi sommiamo la crescita costante delle dimensioni delle vetture (+20% negli ultimi, ent’anni (dovuto sia alle richieste del mercato e alle sempre più stringenti normative in tema di sicurezza) – e il basso tasso di riempimento (1,2 persone a bordo) si comprende come le auto sono sovradimensionate rispetto alle reali necessità.

Ecco quindi che le minicar elettriche da utilizzare per gli spostamenti quotidiani su strade altamente trafficate ben si inseriscono nel processo di cambiamento in atto e tra queste la Silence S04 di Exelentia oggetto dell’odierna presentazione che è terminata in un particolare test su pista per valutare sicurezza e prestazioni e che ne parleremo a breve sulla testata testmotori360: una nanocar configurata come quadriciclo elettrico dal design avveniristico, caratterizzata dalla presenza di dotazioni premium e di soluzioni innovative come la batteria rimovibile che si può anche portare a casa per ricaricarla.

Come già detto, questa tipologia di mezzi ha dalla sua (al netto dei «costi ecologici» legati a ciclo di produzione, rottamazione e smaltimento delle batterie), l’impatto zero nell’esercizio quotidiano fattore che la parte più sensibile degli automobilisti sembra aver ben recepito visto che, tenendo conto solamente di quelli dedicati al trasporto passeggeri, tra gennaio e maggio 2023 ne sono stati immatricolati 3.146 (+16% rispetto allo stesso periodo del 2022).

Interessante poi notare che dei 3.146 mezzi, le immatricolazioni dei quadricicli leggeri L6e sono state 1.986 (stabili rispetto al 2022) mentre si sono rivelate in forte crescita, quelle dei quadricicli non leggeri L7e: 1.160 (+58%), categoria in cui si inserisce proprio la Silence S04 oggetto dell’odierna presentazione a Roma.

Le caratteristiche che collocano la Silence S04 in tale categoria, discendono da una precisa scelta di campo del costruttore che ha voluto realizzare un NEV (veicolo elettrico di prossimità) grazie all’esperienza maturata con gli scooter a zero emissioni: omologata come quadriciclo (elettrico) non leggero L7e può rappresentare la scelta ottimale per chi vuole muoversi in città (ZTL comprese), senza sottostare a restrizioni e con la concreta possibilità di trovare parcheggio e manovrare in scioltezza grazie alle sue limitate dimensioni (2.282 mm in lunghezza per 1.268 in larghezza) e ai suoi retrovisori a regolazione elettrica.

La Silence S04 vista più da vicino

Il design è caratterizzato da un sapiente mix di linee tese e ampie bombature, mentre le ampie luci diurne a LED oltre a creare un’accattivante firma luminosa, migliorano la visibilità in ogni condizione. l’ampia superficie vetrata garantisce una visibilità ottimale sia in marcia che in manovra e conferisce ai passeggeri una confortevole luminosità.

Omologata per 2 persone, accoglie comodamente i suoi occupanti grazie all’altezza totale esterna di 1.573 mm, al passo di 1.582 mm e alla presenza di due comodi sedili ergonomici, il condizionatore, opzionale, innalza ulteriormente il comfort di bordo. Per quanto riguarda il bagagliaio sono 247 i litri di capienza che rispondono alle normali esigenze di carico connesse agli spostamenti quotidiani.

Una volta a bordo, il conducente ha a disposizione uno schermo TFT da 7” che raggruppa la strumentazione della S04, con tutte le informazioni utili alla marcia incluse quelle relative alla carica della batteria, all’autonomia residua alla modalità di guida e alla climatizzazione.

La connettività Bluetooth permette di collegare il proprio smartphone all’impianto audio della vettura mentre il volante multifunzione ospita a sinistra i pulsanti per la gestione delle informazioni di guida e destra quelli dedicati all’impianto multimediale.

Tre le modalità di guida selezionabili dal conducente: «Eco», «City» e «Sport», tutte dotate della frenata rigenerativa che consente di ricaricare le batterie, particolarmente efficace in città.

Sicura, robusta, pratica

Il robusto telaio tubolare in acciaio e la carrozzeria il materiale plastico (ABS e polipropilene) garantiscono rigidità torsionale e leggerezza, entrambe garanzia di sicurezza e precisione di guida.

L’impianto frenante conta su freni a disco da 212 mm all’avantreno e da 220 mm al retrotreno, mentre i due motori elettrici brushless a magneti permanenti posti nelle ruote posteriori erogano una potenza di 14 kW – con un picco di 23,6 kW – e una coppia massima continua di 200 Nm. La S04 raggiunge gli 85 km/h.

La Silence S04 è equipaggiata con due accumulatori agli ioni di litio da 11,2 kWh nominali, per un’autonomia di 149 chilometri secondo il ciclo WMTC con un consumo di energia pari a 119 Wh/km. Le batterie, con struttura a trolley in alluminio dotata di manico estensibile e rotelle, possono essere estratte e portate comodamente a casa o in ufficio per essere ricaricate attraverso normali prese domestiche. Se completamente scarica, per rifornire ogni batteria del 100% di energia occorrono circa 7 ore circa ciascuna; in alternativa è sufficiente collegare il cavo di ricarica della vettura, con presa Schuko.

Versioni, equipaggiamenti e prezzi

La dotazione standard include: Silence App Connected, Display TFT da 7”, supporto porta smartphone, audio system con Bluetooth, apertura porte e avviamento keyless, chiusura centralizzata, specchietti elettrici, luci full LED, fendinebbia posteriore, carrozzeria colore bianco White Metallic.

Premium Pack: aria condizionata, volante multifunzione, finiture interne in ecopelle e tappetini con logo S04 stampato.

Questo quadriciclo elettrico è già ordinabile ad un prezzo di listino di 16.650,00 euro con carrozzeria in tonalità White Metallic e beneficia dell’Ecobonus statale consistente in uno sconto in fattura del 30% o del 40% in presenza di una rottamazione, salvo esaurimento fondi disponibili.

Le prime 500 saranno prodotte a partire da luglio 2023 nei colori White Metallic e Matt Grey (con supplemento di 655,00 euro) e saranno equipaggiate con il Premium Pack che include il condizionatore d’aria, plancia e pannelli porta rivestiti in ecopelle e il volante multifunzione ad un prezzo di listino di 18.165,00 euro, in promozione a 17.900,00 euro per ordini effettuati entro il 31 ottobre 2023 (salvo esaurimento disponibilità).

Dal 2024 la S04 sarà ordinabile anche senza Premium Pack e con il nuovo pacchetto che include i sedili in vera «ecopelle».

In alternativa al colore bianco è disponibile la tonalità Matt Grey; in seguito saranno disponibili, a richiesta, anche i sedili Comfort in ecopelle al prezzo di 435,00 euro. Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa, spese di immatricolazione, messa su strada e consegna escluse.

La dichiarazione di Giovanni Zappia, Deus ex machina di Exelentia: “La mobilità urbana è uno dei grandi temi della sostenibilità. Per Exelentia, azienda nativa sostenibile, è il perno attorno a cui ruota tutta la proposta di prodotti e servizi pensati per gli spostamenti di prossimità, ovvero gli spostamenti che impattano la viabilità interna delle nostre città, dei nostri centri storici, del cuore pulsante, vivo, culturale del nostro territorio, così ricco di bellezze e valori. Per questo siamo gli importatori del brand Silence e oggi presentiamo sul mercato la nanocar S04, la vettura cittadina che potenzia il segmento della mobilità urbana, con il giusto pedale dell’innovazione sostenibile. Questa minicar nasce infatti sul concetto di intermodalità, ovvero dialoga con la gamma di scooter elettrici Silence e, grazie alla batteria estraibile e trasportabile come un trolley, consente il facile interscambio e il comodo swap. Immaginiamo che presto le due e quattro ruote diventeranno una scelta libera dell’utente che, a seconda delle proprie esigenze, potrà preferire la nanocar allo scooter e viceversa, non rinunciando, grazie a questa batteria, alla possibilità di avere uno storage domestico sempre disponibile. L’energia guarda al futuro, pulito. Exelentia è già lì”.

[ Tony Colomba ]