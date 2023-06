Centenario dell’Aeronautica Militare, la due giorni a Pratica di Mare

Sabato 17 e domenica 18 l’Airshow all’Aeroporto M. De Bernardi organizzato dall’Aeronautica Militare per celebrare i suoi primi 100 anni. Ingresso libero previa registrazione sul sito www.aeronautica.difesa.it. L’apertura dei cancelli e l’inizio delle attività della Manifestazione è previsto per le ore 9.00

Un evento imperdibile che consentirà di ammirare velivoli storici e di nuova generazione, visitare aree espositive e assistere allo spettacolo mozzafiato delle Frecce Tricolori. Non solo Airshow, ma molto di più. Infatti, con «Campo 100» – percorso emozionale che stupirà il pubblico con ambientazioni in scala – si potranno rivivere momenti storici della Forza Armata, dai suoi inizi fino a oggi. «Campo 100» disegna su una superficie di 4 ettari il gigantesco logo del Centenario, come un moderno geoglifo. Al suo interno, velivoli, mezzi, materiale e «rievocatori» perfettamente abbigliati secondo gli usi e costumi delle varie epoche.

Storia e tecnologia insieme in una manifestazione che unisce presente e futuro. L’Hangar Pizzarotti è stato infatti allestito per consentire ai partecipanti di vivere e toccare con mano le capacità che consentono all’Aeronautica di svolgere le sue missioni quotidiane al servizio della collettività. Simulatori, visori virtuali, intelligenza artificiale e molto altro. I più piccoli potranno diventare meteorologi per un giorno ed esplorare il mondo del traffico aereo in una torre simulata. E, per tutta la famiglia, un cinema allestito all’interno del mastodontico C-130, intrattenimento musicale e altre sorprese.

Da sabato sarà possibile seguire la manifestazione anche in streaming sui canali social dell’Aeronautica Militare e domenica 18 giugno in diretta TV su RAI1, dalle 15.40 alle 18.55.

Il pubblico potrà accedere gratuitamente previa registrazione sul sito www.aeronautica.difesa.it.

Link Video presentazione Evento