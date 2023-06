La «Volpe Argentata Invitational» Golf, Auto storiche ed Eleganza sul Green

L’evento in ricordo di Piero Taruffi si terrà il 25 giugno a Roma, nella prestigiosa sede del Parco di Roma Golf Club in via Due Ponti

Passione per i motori, belle auto e mondo delle corse si incontrano con l’esclusivo mondo del Golf in occasione de la «Volpe Argentata Invitational», un evento unico e irripetibile nato da un’idea di Prisca Taruffi – figlia del grande Piero Taruffi nonché campionessa di rally – per rendere omaggio al leggendario padre, chiamato «Volpe Argentata» per i suoi capelli grigi, per le abilità tattiche e per l’astuzia che esibiva al volante: un’icona di un’epoca automobilistica sportiva dura e pura, che poggiava su abilità, coraggio e sprezzo del pericolo.

L’appuntamento della manifestazione – di cui è partner l’Autodromo di Vallelunga, progettato dallo stesso Piero Taruffi negli anni ’50 nel secolo scorso e per questo a lui intitolato – è fissato per domenica 25 giugno presso il prestigioso Parco di Roma Golf Club, che farà da degna cornice ideale a una iniziativa che da una parte vedrà convivere felicemente l’esposizione di Auto Storiche con l’ausilio dell’Automobile Club Roma e dell’Aci Storico e dall’altra un’appassionante Pro Am di Golf, il tutto naturalmente nel nome della «Volpe Argentata».

Non mancheranno ospiti d’onore, celebrities del mondo sportivo, automobilistico, del Golf e opinion leader del mondo imprenditoriale, della comunicazione e del giornalismo che si sfideranno assieme ai professionisti italiani e gli amateur di tutta Italia.

L’evento si concluderà con le premiazioni della «Volpe Argentata Exhibition» per Auto Storiche e della Pro Am che avrà luogo nel corso della cena di gala che si terrà nella raffinata cornice del Parco di Roma Golf Club.

Questa quinta edizione de la «Volpe Argentata Invitational», si svolgerà nell’anno della Ryder Cup, la manifestazione golfistica più seguita al mondo dopo i Mondiali di Calcio e le Olimpiadi. Dopo varie edizioni organizzate nel Nord Italia, nel 2023 l’evento si terrà a Roma, in un Golf Club a 18 buche situato all’interno del parco di Veio. Gli invitati, potranno degustare una cucina locale sicuramente a livello del parterre, immersi in un paesaggio caratterizzato da una splendida vista sul putting green del Driving Range. Disponibili nelle vicinanze diversi Hotel convenzionati con il Circolo di Golf.

[ Redazione Motori360 ]

PROGRAMMA GIORNATA

Dalle ore 7.00

Welcome desk giocatori, ospiti e consegna shopping bag

Ore 7.30-14.00

Partenza squadre Pro Am «Volpe Argentata»

Entro le ore 10.30

Arrivo delle auto storiche e posizionamento nelle aree dedicate consegna shopping bag a tutti i partecipanti della «Volpe Argentata Exhibition»

Ore 11.30-13.00

Sessione golf con maestro (Filippo Del Piano)

Ore 15.00-16.30

Gara putting green e sessione golf con maestro (Pancrazio Venanzi)

Ore 16.30-17.30

Gioco di abilità «Speed up» (riservato proprietari auto storiche) con Gianni Bellandi

Ore 18.00

Briefing della Giuria Ufficiale, valutazione delle auto e votazione

Ore 19.00

Premiazione «Volpe Argentata Exhibition» auto

Ore 19.30

Cocktail

Ore 20.30

Cena di gala presso il ristorante del circolo proiezione emotional clip «Volpe Argentata»

Ore 21.30