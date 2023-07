Scende in campo la 600e 100% elettrica che FIAT lancia nel segmento B

In attesa della versione termica la nuova Fiat 600e offre più spazio, più autonomia e una maggiore sensazione di Dolce Vita per un piacere di guida «aumentato»

La nuova Fiat 600e, segna il ritorno della Casa nel segmento B prendendo il meglio di tale segmento e di quello dei B-SUV: vivacità, comodità e estetica ma riprende anche la filosofia della «600» degli anni ’50, anch’essa popolare “family mover”.

In linea con gli obbiettivi di stile, fruibilità e sostenibilità del Marchio, nuova Fiat 600e rappresenta la soluzione ideale sia in città e sia per la vita all’aperto.

Disponibile in versione 5 porte, la nuova Fiat 600e offre grande abitabilità: 5 posti e 15 litri di vani portaoggetti interni distribuiti sul tunnel centrale, dotato di una copertura personalizzata e di portabicchieri, nelle tasche dei sedili e nei vani portaoggetti anteriori strategici, mentre il bagagliaio ha una capacità di carico di 360 litri, allineato all’offerta dei B-SUV.

Corpo vettura

La nuova Fiat 600e – «sorella maggiore» della 500e – prende il nome dalla 600 originale e offre un design complessivo che, come per nuova Topolino, incarna perfettamente la filosofia e la bellezza della Dolce Vita.

Rispetto alla Nuova 500, si presenta con un frontale più deciso caratterizzato da un nuovo badge 600 cromato (che si ripete sulle fiancate), inediti fari a LED e una lunghezza di 4,17 metri.

Il dinamismo dei raffinati esterni, è sottolineato dalla presenza di cerchi fino a 18’’ con un diametro di 690 mm, da minigonne e passaruota neri e dalla bandiera italiana sul paraurti posteriore. Contribuiscono all’eleganza dell’insieme diversi dettagli in nero lucido, dettagli cromati e gli elementi brillanti delle luci posteriori.

Interni

Sono caratterizzati da sedili in pelle sintetica color avorio con il monogramma FIAT dagli accenti turchesi e da un sistema di riscaldamento a 3 livelli. Completano le dotazioni i tappetini in velluto, i sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60-40), le porte USB di tipo A e di tipo C + tipo C per la seconda fila, il caricatore wireless per lo smartphone e la funzione keyless entry con sensore di prossimità (per non dimenticare mai l’auto aperta).

La vera nota distintiva è però la presenza della funzione di cromoterapia che la nuova Fiat 600e offre per prima nel segmento delle compatte.

I clienti possono selezionare fino a 8 diversi colori sia per la luce d’ambiente sia per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 diversi abbinamenti selezionabili.

Per il massimo relax dopo un lungo viaggio o un’impegnativa giornata di lavoro e per garantire un’esperienza da spa, il sedile del guidatore è dotato di regolazione elettrica dell’inclinazione e di una funzione di massaggio posteriore.

Comfort e connettività

Le numerose funzionalità di nuova Fiat 600e renderanno ogni viaggio piacevole e divertente: il portellone posteriore elettrico è a apertura automatica, cui si aggiunge il climatizzatore ed i sensori crepuscolari e della pioggia. Completano l’offerta un impianto audio a 6 altoparlanti, una radio da 10,25” completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7″ e servizi connessi.

Sono inoltre disponibili i servizi Uconnect, come i comandi vocali per comunicare con l’impianto di navigazione di bordo, il sistema Tom Tom, le cui mappe si aggiornano automaticamente e sono in grado di mostrare tutte le stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso e fornire informazioni in tempo reale sui parcheggi liberi nei pressi delle strade pubbliche.

Infine il software dell’applicazione FIAT mette a disposizione diversi comandi a distanza per utilizzare le funzioni del veicolo (ad es. uso di fari, clacson, apertura/chiusura centrale delle porte, riscaldamento o climatizzazione).

Sicurezza

Questo modello offre:

un sistema di assistenza alla guida di livello 2;

il sistema Adaptive Cruise Control (ACC) che frena o accelera reagendo qualsiasi azione di altre auto;

l’Intelligent Speed Assist che legge i limiti di velocità e ne raccomanda il rispetto;

la funzione Blind Spot Detection che utilizza sensori a ultrasuoni per monitorare gli angoli ciechi e, grazie alle luci di avvertenza sugli specchi retrovisori esterni, segnala la presenza di eventuali ostacoli;

e inoltre la funzione Stop&Go, il freno di stazionamento elettrico, la frenata d’emergenza autonoma in caso di presenza di ciclisti e pedoni e la funzione Drowsy Driver Detection, per monitorare il grado di concentrazione del conducente. Infine, i sensori a 360° e la vista a 180° posteriore grazie al la videocamera dedicata, dotata di griglia dinamica, aiutano a evitare gli ostacoli durante le manovre di parcheggio o manovre complesse.

Meccatronica

Motore: eroga una potenza di 115 kW, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi e può essere utilizzato in base a tre modalità di guida (Eco, Normale, Sport).

Batterie: agli ioni di litio, hanno una capacità di 54 kWh ed offrono un’autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, rendendo la nuova Fiat 600e fruibile tanto in ambito urbano quanto fuori città.

Tempi di ricarica: Per ottimizzare i tempi, nuova 600e può contare su un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare la batteria all’80% in meno di mezz’ora, il tempo di un pasto veloce; è dotata inoltre di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che garantisce una ricarica completa in meno di 6 ore nelle stazioni di ricarica pubblica.

Autonomia: oltre 600 km in città (ciclo urbano WLTP) e oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) fuori città.

Due versioni

Nuova Fiat (600e) RED è la versione più accessibile il cui nome identifica anche quello dell’organizzazione fondata nel 2006 per combattere l’AIDS e garantire che questa malattia divenga prevenibile e curabile per tutti. Per una maggiore personalizzazione, l’auto è disponibile in due altri colori: nero e bianco.

Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e) RED è di 35.950 € (29.950 € prezzo grazie alle promozioni ed agli incentivi statali in caso di rottamazione),

Nuova Fiat (600e) «La Prima»: è la versione Top che, offrendo il massimo in termini di stile, tecnologia e comfort, è disponibile in 4 diversi colori che richiamano la bellezza e i paesaggi naturali italiani: Arancio Sole d’Italia, Verde Mare d’Italia, Sabbia Terra d’Italia, Azzurro Cielo d’Italia.

Il prezzo di listino chiavi in mano di Nuova Fiat (600e) La Prima è di 40.950€.

Entrambe le versioni sono già ordinabili con l’arrivo delle prime vetture sul mercato italiano a partire da fine settembre.

Per il lancio e fino al 31 luglio è prevista anche una conveniente formula che prevede Fiat (600e) RED da 199 € al mese (*) con Easy Wallbox inclusa e massima flessibilità: dopo 12 mesi si può scegliere se tenerla o sostituirla con una nuova Fiat.

Entro la metà del 2024 la gamma sarà completata con l’offerta della motorizzazione ibrida.

[ Redazione Motori360 ]