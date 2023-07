Kia Picanto: ora con un design audace e dinamico ispirato alla filosofia «Opposites United»

La nuova 5 porte compatta di Kia offre una tecnologia avanzata che nella versione GT Line si completa con le ultime tecnologie a vantaggio anche dei più giovani. Di serie garanzia Kia di 7 anni e 150.000 chilometri

La Picanto della Casa coreana, visto il successo sinora conseguito, compie un’altra tappa di un percorso di rinnovamento che ora la porta sul mercato con una notevole e aggiornata dotazione di serie.

Il corpo vettura

La linea della nuova Picanto si ispira alla filosofia di design «Opposites United» di Kia, che unisce – e armonizza – aspetti divergenti come natura e modernità.

Il frontale, audace e robusto, racchiude una particolare «firma luminosa» che raggiunge le prese d’aria laterali e funge quindi da raccordo tra la caratteristica Tiger Nose il parafango e il cofano; completano il quadro i gruppi ottici a LED (opzionali) e le luci diurne verticali.

Il design semplice e definito della parte posteriore mette in evidenza il collegamento verticale tra gruppi ottici e fascione paraurti mentre l’innovativa «firma luminosa» posizionata nella parte centrale del portellone e unita al nuovo paraurti, enfatizza larghezza e robustezza della vettura mentre un diffusore posteriore enfatizza il risvolto prestazionale della GT Line.

Qui l’idea di robustezza trasmessa dal design diviene, guardando alla struttura, sostanza: la scocca della Picanto è stata infatti rinforzata con un’ulteriore lavorazione a caldo del sotto telaio anteriore e del montante B in modo da aumentare la rigidità strutturale del veicolo e disperdere in caso di incidente le energie d’impatto lungo un percorso multi-carico.

Nuovo il design dei cerchi in lega che, offerti di serie con diametro 14”, possono arrivare a 16” sui modelli più ricchi come nella versione GT Line i cui cerchi specifici hanno un taglio diamantato di grande effetto.

9 le scelte cromatiche, immediatamente riconoscibili, con 4 colorazioni inedite: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue e Adventurous Green.

Interni tecnologici

L’abitacolo della nuova Picanto, che può vere fino a 7 airbag, è inoltre dotato di punti di fissaggio e ancoraggio ISOFIX per i seggiolini per bambini e di un sensore che rileva se la cintura di sicurezza degli occupanti posteriori è allacciata o meno.

Di serie troviamo un sistema di navigazione touchscreen «floating» da 8,0 pollici e un display digitale nel quadro strumenti del conducente. Il sistema di infotainment da 8,0 pollici (dotato di serie di Apple CarPlay e Android Auto) offre anche una connessione multipla Bluetooth per poter associare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente: uno per telefono e media in vivavoce e l’altro solo per l’uso dei media.

Altre dotazioni interessanti:

informazioni sul traffico in tempo reale, sulle previsioni del tempo, sui punti di interesse (POI) e sulle strade dove è possibile o meno parcheggiare;

a seconda del Paese, gli utenti possono inviare da remoto le indicazioni sul viaggio sulla propria auto in modo da trovare tutto impostato una volta al volante;

il nuovo Online Voice Recognition (riconoscimento vocale online) consente tramite semplici comandi vocali di cercare PDI, indirizzi, aggiornamenti meteo;

(riconoscimento vocale online) consente tramite semplici comandi vocali di cercare PDI, indirizzi, aggiornamenti meteo; il nuovo servizio di routing « Online Navigation » utilizza dati sul traffico in tempo reale e dati storici su cloud per suggerire i percorsi migliori in termini di tempo in modo assolutamente preciso e puntuale;

» utilizza dati sul traffico in tempo reale e dati storici su cloud per suggerire i percorsi migliori in termini di tempo in modo assolutamente preciso e puntuale; l’app Kia Connect , compatibile con smartphone Android e Apple offre funzionalità davvero utili come Last Mile Navigation , un sistema che permette di continuare la navigazione verso la destinazione impostata anche dopo aver parcheggiato e lasciato l’auto; molto utile in luoghi dove i parcheggi sono spesso lontani da negozi, alberghi e ristoranti;

, compatibile con smartphone Android e Apple offre funzionalità davvero utili come , un sistema che permette di continuare la navigazione verso la destinazione impostata anche dopo aver parcheggiato e lasciato l’auto; molto utile in luoghi dove i parcheggi sono spesso lontani da negozi, alberghi e ristoranti; la nuova funzionalità Over-The-Air aggiorna automaticamente in modalità wireless, senza bisogno di alcun intervento, i sistemi di navigazione e di infotainment.

2 motorizzazioni

La Casa offre due possibilità di scelta tra altrettanti propulsori aspirati a benzina:

Un 1,0 litri che si rivolge a quanti cercano la massima efficienza e un motore da 1,2 litri rivolto a coloro che cercano le prestazioni, soprattutto in termini di velocità e ripresa, complice la maggior coppia che aiuta in salita e nei sorpassi.

Questi propulsori sono stati dotati di un migliorato sistema di ricircolo dei gas di scarico, di una fasatura delle valvole di aspirazione ottimizzata e di un più efficace raffreddamento della camera di combustione con positiva influenza sulla diminuzione delle emissioni di CO 2 .

La trazione, sempre anteriore, è abbinabile a un cambio manuale a 5 marce (5MT) o ad un cambio manuale automatizzato (AMT) sempre a 5 marce ma con frizione gestita tramite attuatori che combina l’efficienza nei consumi di una trasmissione manuale convenzionale con la comodità di una trasmissione automatica che annulla lo stress della guida nel traffico urbano.

Sospensioni e handling

Le sospensioni anteriori McPherson e l’asse posteriore a barre di torsione uniscono il comfort all’elevata stabilità di marcia mentre il passo lungo contribuisce a migliorare la qualità di guida e la stabilità su tutti i tipi di strada.

Lo sterzo dal rapporto diretto (2,8 giri del volante dal tutto a destra al tutto a sinistra) garantisce una risposta immediata agli input del conducente, il che significa facilità di guida e reattività immediata.

Presente inoltre il torque vectoring, una funzione aggiuntiva del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) che contribuisce alla stabilità in curva e alla contemporanea riduzione del sottosterzo nelle curve più impegnative.

Tecnologie ADAS e dintorni, elevata sicurezza

Gli ADAS e i sistemi di sicurezza attiva di cui è dotata questa nuova Picanto, la rendono una delle auto più sicure della sua categoria.

A seconda delle versioni, le nuove funzioni ADAS della Picanto includono il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA) con rilevamento di veicoli, ciclisti e pedoni. Questa funzione include la funzione di svolta in prossimità di un incrocio: In caso di rischio di collisione durante la svolta a sinistra a un incrocio (o la svolta a destra nel Regno Unito), la funzione assiste automaticamente la frenata di emergenza.

La dotazione di ADAS presenti sulla nuova Picanto comprende inoltre il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), il Lane Keeping Assist (LKA), il Driver Attention Warning e Leading Vehicle Departure Warning (DAW+), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Lane Following Assist (LFA); quest’ultimo utilizza la videocamera frontale per monitorare la segnaletica orizzontale, intervenendo sullo sterzo per mantenere l’auto al centro della corsia.

Integrano questa tipologia di dotazioni il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) che avvisa il conducente e attiva automaticamente la frenata se rileva un altro veicolo in avvicinamento quando si esce in retromarcia da un parcheggio e l’Emergency Stop Signal (ESS), che fa lampeggiare automaticamente le luci se il conducente frena all’improvviso e l’Hill-start Assist Control (HAC), un sistema che aiuta ad affrontare le partenze in salita in modo fluido e senza difficoltà.

Presenti infine i sistemi Kia Vehicle Stability Management (VSM), Cornering Brake Control (CBC) e Straight-line Stability (SLS), che aiutano il conducente a mantenere il controllo in frenata e in curva.

La dichiarazione

Sjoerd Knipping, vice-President Product&Marketing di Kia Europe: “Dai pendolari ai professionisti fino ai giovani neo patentati che stanno per acquistare la loro prima auto, parte del successo decennale di Kia Picanto è dovuto proprio al suo appeal di ampio respiro. In un momento storico in cui le persone sono in difficoltà per l’aumento continuo dei prezzi ed in cui i dibattiti sulla qualità della vita e su come vivere gli spazi cittadini si fanno sempre più accesi, la nuova Picanto consente di godere, senza scendere a compromessi, della libertà data dal viaggiare”.

[ Redazione Motori360 ]