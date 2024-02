ROLLS-ROYCE rafforza la sua presenza in Italia

Aperto un nuovo showroom a Milano gestito da Rossocorsa, noto punto di riferimento per le luxury cars

Rossocorsa, che vanta una trentennale esperienza nel commercio di auto top level, gestirà Rolls-Royce Motor Cars Milan con l’obbiettivo di sfruttare un nuovo potenziale e rendere il Brand ancora più presente e attrattivo per la particolare tipologia di clienti sensibili al fascino, alla tradizione e ai contenuti di auto over the top come appunto sono queste leggendarie inglesi.

Il nuovissimo showroom milanese di Rolls-Royce, la cui inaugurazione è prevista entro questo 2024, sarà progettato secondo la nuova visual identity di Rolls-Royce in modo da far vivere ai potenziali clienti l’esperienza del brand britannico in un’atmosfera contemporanea e intima, ad esempio utilizzando Bespoke per creare e personalizzare la propria auto in ossequio all’anima fashion di una città importante e alla moda come Milano.

Fino ad oggi, Rolls-Royce Motor Cars aveva il suo showroom a Roma, gestito da BMW Italia e durante questo periodo il Brand ha continuato a svilupparsi in Italia con ottimi risultati e questo ha portato alla decisione di fare un passo in avanti e gestire Rolls-Royce con un partner forte e indipendente come Rossocorsa.

Le dichiarazioni

Boris Weletzky, Direttore Regionale di Rolls-Royce per il Regno Unito, l’Europa e l’Asia Centrale: “Siamo molto felici di aver trovato un partner così forte e competente in Rossocorsa. BMW Italia ha fatto un lavoro eccezionale a Roma per sviluppare ulteriormente Rolls-Royce nella regione e ha supportato il team con la loro esperienza nei primi passi dell’introduzione del Brand in Italia. Ora è il momento di concentrarsi ancora di più sul Brand e sulla nostra stimata clientela, poiché vediamo un grande potenziale in Italia, un paese che ospita molte case di lusso”.

Alberto Schön, CEO di Rossocorsa: “Oggi è un giorno di incredibile orgoglio non solo per me personalmente, ma per tutti noi che abbiamo l’onore di lavorare con Rolls-Royce. La nostra visione non è essere semplicemente un concessionario di auto, ma una casa del lusso che rappresenta il marchio più prezioso al mondo”.

Salvatore Nanni, General Manager di BMW Italia Retail: “Esserci legati a Rolls-Royce Motor Cars negli ultimi anni è stata un’esperienza eccezionale. Ma, allo stesso tempo, ci dà ora l’opportunità di rispondere ancora meglio alle offensive dei modelli elettrici dei nostri Brand principali e di offrire ai nostri clienti un servizio premium completamente focalizzato”.

[ Ermanno Ceccherini ]