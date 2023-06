Quali regole per noleggiare le supercar? ANIASA puntualizza

L’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital, tramite il suo Direttore Generale Giuseppe Benincasa ha voluto puntualizzare le varie voci che si sono susseguite dopo l’incidente avvenuto a Roma, a Casal Palocco e che ha coinvolto l’autonoleggio

A seguito del grave incidente avvenuto negli scorsi giorni a Roma, a Casal Palocco, e che ha coinvolto un potente SUV preso a noleggio, Giuseppe Benincasa, Direttore Generale di ANIASA (l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital che, all’interno di Confindustria, rappresenta il settore dei servizi di mobilità), ha fatto chiarezza in merito alle norme e alle regole che consentono ad una persona di noleggiare una potente supercar come quella che i ragazzi di Caslpalocco hanno utilizzato.

Benincasa ha dichiarato che “a differenza di quanto evidenziato nelle prime ore successive all’incidente, la normativa del Codice della strada è chiara ed è contenuta nell’articolo 117 che prevede due limitazioni: per il primo anno dal rilascio della patente non possono essere condotte autovetture con potenza superiore a 70 kW (se non accompagnati da esperto guidatore con meno di 65 anni e con patente conseguita da almeno 10 anni); il divieto ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida per le persone oggetto di provvedimento di sospensione a vario titolo; per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”.

Conclude Benincasa: “fin qui le regole, che peraltro il Governo prevede di inasprire anche a seguito della tragedia avvenuta a Roma. Gran parte delle nostre associate, per proprie policy commerciali interne, prevedono, per concedere in locazione queste vetture, limiti di età più elevati di quanto previsto dalla legge”.

