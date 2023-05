Peugeot 2008 restyling: nuovi artigli per il leoncino da famiglia

La Peugeot 2008 si rifà il trucco, ma cambia anche nella sostanza con nuovi accessori e una versione elettrica molto interessante

La nuova Peugeot 2008 non arriverà prima dell’estate, eppure ha già catturato l’interesse di molti italiani. Non è un mistero infatti che sia uno dei SUV più venduti e amati della penisola. Ecco allora che la Casa del Leone decide di darle una svecchiata e lo fa proponendo un design più aggressivo, nuovi accessori, più potenza e autonomia per l’elettrica e una inedita versione mild-hybrid che vedremo nel corso del 2024.

Al lancio saranno previsti 3 allestimenti: Active, Allure e GT, spinti dal 1.2 benzina PureTech da 100 e 130 cavalli. Non mancherà una interessante versione turbodiesel 1.5 da 130 cavalli. La novità estetica più evidente su tutte le versioni è sicuramente il triplo artiglio luminoso sul frontale, frutto del nuovo designer Hossann, che si rifà da vicino a quanto visto sulla nuova 508. Il gruppo ottico vero e proprio cambia disegno dei Led, e si distingue a seconda della versione e dell’allestimento scelto.

Nuovo design in linea con l’attuale corso stilistico della Casa del Leone

Anche il posteriore cambia volto. Il tema del triplo artiglio è riproposto ma in modo del tutto differente, con 3 file di doppie luci orizzontali pensate per rendere la coda della 2008 più larga e accattivante. Nuovi anche i loghi, con un’attenzione particolare al badge che contraddistingue le versioni elettriche con la «E» di colorazione blu e bianca che anticipa il logo 2008.

Salendo a bordo non mancherà l’ormai iconico (seppur non proprio immediato e comodissimo) i-cockpit che sfoggia sul volante il nuovo logo del marchio. Le versioni Allure e GT potranno inoltre contare sulla strumentazione digitale da 10” del tutto nuova e con grafica aggiornata. Anche il display touch centrale ripropone le stesse misure, 10” che diventano in HD per le versioni Allure e GT, ma con definizione standard per la Active.

Tecnologia al servizio del conducente e non solo

Tutta questa tecnologia permette ampio spazio alle personalizzazioni, tra cui l’illuminazione d’ambiente che può contare su ben 8 diversi colori con relative intensità. Ad accogliervi a bordo ci penseranno i sedili con i nuovi tessuti di rivestimento tra cui un pregiato alcantara per la versione GT. Cambia anche la leva del cambio manuale, che adesso ha un design del tutto nuovo e rendere più gratificante e piacevole l’inserimento delle 6 marce.

Sempre in tema tecnologia, in Peugeot non hanno rinunciato connettività wireless per Apple Car Play e Android Auto, gestita dal sistema Peugeot i-Connect che all’occorrenza può essere dotato di navigatore e comandi vocali scegliendo la versione i-Connect Advanced. Non mancano le porte USB-C, una anteriore, due posteriori e una USB-A sulle versioni top di gamma.

ADAS? C’è pane per i vostri denti

Come optional sarà anche disponibile il caricatore wireless per smartphone, che passa da 5 a 15 watt di potenza. Anche in tema ADAS la francese di Stellantis non resta a bocca asciutta con cruise control adattivo, Grip Control, nuovo sistema di riconoscimento dei segnali stradali, frenata automatica di emergenza, monitoraggio lucidità e concentrazione del guidatore e sistema di segnalazione e correzione in caso di abbandono corsia. I più smaliziati potranno fare affidamento sulle telecamere a 360 gradi, ora in alta definizione.

La Peugeot 2008 abbiamo già detto esser spinta da 3 unità termiche, ma una delle versioni più interessanti potrebbe essere la futura mild hybrid 48 volt a benzina da 136 cavalli. L’inedito motore elettrico sarà alloggiato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, e fornirà coppia aggiuntiva ma anche una riduzione dei consumi del 15% rispetto alla versione 1.2 PureTech dalla quale deriva. Le percorrenze urbane inoltre saranno gestite per il 50% dal sistema elettrico, con un notevole impatto ambientale e sul portafogli.

La e-2008 è la vera ciliegina sulla torta

Al momento ingolosisce la Peugeot e-2008, che vede un incremento di potenza del 15%. Il totale dei cavalli passa infatti da 136 a ben 156 e la batteria sale da 50 kWh a 54 kWh. Queste migliorie unite a una serie di ottimizzazioni hanno permesso alla e-2008 di toccare nel ciclo di omologazione WLTP ben 406 km di autonomia, contro i 340 del modello precedente.

Per le ricariche ci si affida a un caricatore di bordo da 7,4 kW che in 4 ore e 40 minuti passa dal 20% all’80% di carica totale. Chi però ha maggiori esigenze in termini di velocità di ricarica può richiedere come optional il caricatore da 11 kW, che con la corrente continua arriva a ben 100 kW il che significa solo 30 minuti per la stessa ricarica.

Rispetto alla versione precedente sono in aumento non solo caratteristiche e accessori ma anche prezzi, che partono da circa 27 mila euro per le versioni termiche e da poco meno di 41 mila euro per la versione elettrica. Prendete però con le pinze questo dato. La Casa francese non ha ancora ufficializzato le cifre, lo farà presumibilmente tra qualche settimana.

[ Ermanno Ceccherini ]