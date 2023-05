L’evoluzione dei trasporti al Gazometro di Roma

Il complesso ENI del Gazometro di Roma Ostiense ospita il «Primo Forum Fuels Mobility» di BFWE. All’evento sull’innovazione tecnologica nella mobilità sostenibile e nella rete carburanti il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato l’esigenza di valutare ogni via che porti al cambiamento per raggiungere gli obiettivi green

Al via la due giorni dedicata al complesso mondo dei trasporti per trovare soluzioni green sempre più efficaci e all’avanguardia per allinearsi alle direttive europee.

La prima giornata del Primo Forum Fuels Mobility – «Trasporti: tra ambiente e sicurezza», promosso da BFWE – BolognaFiere Water&Energy in collaborazione con Assogasliquidi-Federchimica, Assopetroli-Assoenergia e Unem ha dato voce a esponenti politici di rilievo, esperti, imprese e associazioni del settore, organizzazioni pubbliche e private i quali, in un susseguirsi di tavole rotonde, si sono confrontati su sfide ed opportunità legate alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del settore. Sul tavolo delle valutazioni, ogni possibile opportunità.

Gli interventi

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato come nella mobilità e nei trasporti sia forte l’esigenza di un cambiamento. A spingere in questa direzione sono le strategie delineate dall’Unione europea, i programmi del settore privato, ma anche la trasformazione tecnologica che stanno vivendo i vari comparti legati tra di loro: dal trasporto privato, pubblico e commerciale, dall’aereo al ferroviario passando per il marittimo.

Il Ministro ha presentato le strategie del Governo per il futuro della mobilità in Italia, alla luce dei nuovi obiettivi Ue, con un unico filo conduttore che è stato ribadito da tutti i relatori negli interventi delle tavole rotonde: il futuro della mobilità va visto non in maniera univoca, ma percorrendo tutte le strade che portino ad energia e carburanti pulit: dall’elettrico all’idrogeno, passando per tutti i carburanti green. In particolare – ha detto il Ministro Pichetto Fratin – “stiamo promuovendo anche le possibili alternative all’elettrico, puntando sui biocarburanti e sul biometano, che stiamo difendendo in Europa perché crediamo che possano rappresentare il futuro dei motori a combustione”.

Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha invece fatto il punto sui nuovi scenari energetici e ambientali nell’attuale contesto geopolitico, rilevando che i dati sembrano dimostrare che siamo di fronte a cambiamento epocale: dal 1990 al 2018 in Europa ha ridotto le emissioni CO 2 del 23% e l’economia è cresciuta del 61%. Esiste dunque un nesso positivo tra riduzione delle emissioni e crescita economica, ha sottolineato Parenti.

In particolare, tutti concordi sull’idea che, per mettere in campo tutte le innovazioni tecnologiche e diversificare e integrare i vettori energetici più moderni, è necessario utilizzare i fondi del PNRR – come ha sottolineato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, illustrando obiettivi e problematiche nel trasformare una città estremamente complessa e grande come Roma in una «città sostenibile» dal punto di vista dei trasporti e della mobilità.

Il vice-Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, si è soffermato in particolare sulla logistica: “nel percorso della transizione energetica e dell’attuazione dei programmi previsti dall’UE, occorre lavorare ancora molto sull’implementazione infrastrutturale. Dobbiamo considerare il traguardo 2035 come una opportunità da preservare per mettere in atto importanti cambiamenti”, ha detto Bignami aggiungendo che è anche “essenziale l’accessibilità a tutti di questi nuovi tipi di mobilità. Bisogna evitare che fasce meno abbienti debbano ripiegare su auto fuori produzione per la difficoltà di acquisto dei mezzi e di approvvigionamento energetico. Dunque è giusto procedere guardando alla sostenibilità ambientale ma sempre in modo attento e concreto”.

Durante la giornata si è parlato anche di modernizzazione della rete carburanti. Massimo Bitonci, Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha illustrato gli obiettivi del tavolo interministeriale, da lui coordinato, per la ristrutturazione della rete. Un tavolo che è una “occasione dopo anni per affrontare dei problemi strutturali in un settore centrale legato alla logistica e alla mobilità”. Si è parlato quindi delle tematiche inerenti al coordinamento delle banche dati degli impianti per combattere l’abusivismo ed illegalità, al sistema incentivante per le dismissioni e bonifiche dei siti, al riordino della rete autostradale, alla sicurezza degli impianti, alla gestione ed implementazione con i nuovi biocarburanti e sintetici e-fuel ed al costo delle commissioni bancarie e dei pagamenti digitali.

Ricca la scaletta di incontri prevista per la seconda giornata.

[ Redazione Motori360 ]