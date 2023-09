Open week-end per il nuovo SUV 2008 di Peugeot con motorizzazioni diesel, benzina ed elettriche

Gli open week-end di lancio del nuovo SUV della Casa del Leone saranno due per offrire al grande pubblico la massima visibilità: 16 e 17 e 23 e 24 settembre le date. 3 gli allestimenti (Active, Allure e GT) e 5 le motorizzazioni, due delle quali elettriche con autonomia fino a 576 km. Interessante il leasing finanziario PEUGEOT e-GO

Quattro mesi dopo il reveal, PEUGEOT annuncia il debutto sul mercato italiano del nuovo 2008, il SUV più compatto della Casa del Leone, con offerte a misura di utente. La campagna di lancio è on line e si caratterizza per un linguaggio moderno e immagini di grande impatto, trova un equilibrio perfetto tra il posizionamento del Brand, con il messaggio “Allure è carattere”, e una comunicazione tattica che sottolinea la disponibilità del nuovo 2008 nelle 3 motorizzazioni benzina, Diesel e 100% elettrica.

Offerta unica per mettersi alla guida

Grande impegno da parte di PEUGEOT per offrire la migliore soluzione agli utenti per salire a bordo dell’innovativo SUV E-2008 con varie tipologie di offerta a partire dell’interessante leasing finanziario PEUGEOT e-GO (disponibile anche su altri modelli della gamma) con tasso del 5.75%. In questa offerta è inclusa nel canone mensile anche la Easy Wallbox che permette di migliorare ulteriormente l’esperienza di «ricarica domestica» e di godere quindi appieno delle potenzialità del E-2008 che dispone 406 Km di autonomia WLTP che salgono a 576 su solo percorso urbano.

Questo piano di lancio prevede una unica rata di 199 euro al mese per i seguenti modelli:

Benzina PureTech 100 Active, anticipo 2.100 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30mila km (finanziamento i-Move).

PureTech 100 Active, anticipo 2.100 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30mila km (finanziamento i-Move). Diesel BlueHDi 130 EAT8 Allure, anticipo 5.900 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30mila km (finanziamento i-Move).

BlueHDi 130 EAT8 Allure, anticipo 5.900 €, TAN 6,99%, 36 mesi / 30mila km (finanziamento i-Move). BEV 156 CV Active, anticipo 2.900 €, TAN 5,75%, 36 mesi / 30mila km con Easy Wallbox inclusa.

Questa iniziativa finanziaria (resa possibile grazie anche al supporto di Stellantis Financial Services) permette di sfatare l’idea che guidare elettrico costi di più di un’auto con motore termico!

Se consideriamo voci come l’IPT, l’assicurazione, il carburante o la manutenzione, si può facilmente rilevare che la versione elettrica conviene di circa 3.000 euro rispetto alla versione a benzina sulla durata del finanziamento. Oltretutto, con il nuovo livello di autonomia offerto dalla nuova motorizzazione elettrica (406 km WLTP), i viaggi fuori città possono essere all’ordine del giorno.

Per il debutto in Italia PEUGEOT mette poi a disposizione diversi esemplari in pronta consegna per permettere ai clienti di godere da subito delle tante innovazioni che il nuovo 2008 porta sul mercato: in primis, l’ultima evoluzione del PEUGEOT i-Cockpit® di ultima generazione anche con tecnologia 3D, ma poi anche il nuovo sistema i-Connect che fa evolvere l’esperienza di utilizzo del sistema multimediale. Inoltre, il design esterno rinnovato ed ancor più distintivo esprime alla perfezione i valori del brand (Allure, Excellence & Emotion).

La gamma italiana comprende 3 allestimenti (Active, Allure e GT) e 5 motorizzazioni, per un totale di 12 combinazioni.

La gamma motori prevede tre tipologie di alimentazione:

una unità Diesel BlueHDi da 130 cavalli con cambio automatico EAT8;

BlueHDi da 130 cavalli con cambio automatico EAT8; due benzina PureTech, una con 100 cavalli con cambio manuale ed una da 130 cavalli con l’automatico EAT8 e, tra non molto, anche una versione HYBRID 48V;

PureTech, una con 100 cavalli con cambio manuale ed una da 130 cavalli con l’automatico EAT8 e, tra non molto, anche una versione HYBRID 48V; due versioni 100% elettriche con il nuovo motore da 156 cavalli e batteria da 54 kWh (per 406 km autonomia media WLTP e 576 km in città) e la versione da 136 cavalli con batteria da 50 kWh (in produzione da febbraio 2024).

[ Redazione Motori360 ]