CA Auto Bank punta sulla mobilità green: accordo con Lucid Europe B.V.

Il lusso americano in Europa attraverso CA Auto Bank che offrirà proprie soluzioni finanziarie su misura, tra cui finanziamenti e leasing, per supportare la clientela business e privata nella scelta delle vetture elettriche della gamma Lucid

CA Auto Bank, controllata da Crédit Agricole Consumer Finance, ha siglato una partnership con Lucid Europe B.V., che sarà attiva inizialmente in 3 mercati in cui le immatricolazioni di BEV sono cresciute in modo significativo nell’ultimo semestre, ovvero Paesi Bassi (+97,5%), Germania (+31,7%) e Svizzera (+28,7%) e offrirà le proprie soluzioni finanziarie per supportare la clientela «business e privata» nella scelta delle vetture elettriche di lusso del marchio americano.

Giacomo Carelli, CEO e General Manager di CA Auto Bank

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di un brand prestigioso e innovativo come Lucid, nel suo percorso di affermazione nel mercato europeo. Con questo accordo andiamo ad arricchire la nostra expertise, includendo tra i partner un’azienda in cui abbiamo riscontrato lo stesso nostro approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità: un passo in avanti sulla strada per diventare la banca di riferimento per la mobilità green”.

I modelli della casa californiana, caratterizzati dal design distintivo e dalle alte prestazioni, sono disponibili per l’acquisto e la configurazione direttamente sui siti di Lucid.

Al momento l’accordo comprende l’attuale modello del brand, Lucid Air – tra l’altro vincitore del 2023 World Luxury Car of the Year – nelle versioni Pure, Touring, Grand Touring e Dream Edition.

[ Redazione Motori360 ]