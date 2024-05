Nuovi incentivi governativi: Stellantis lancia l’iniziativa “Diamo valore al Made in Italy”

Il Governo introduce i nuovi incentivi per l’acquisto di auto, moto e veicoli commerciali, Stellantis risponde aggiungendo l’iniziativa «Diamo valore al Made in Italy» rivolta ai veicoli dei Brand Alfa Romeo, FIAT e Jeep

Scattano i tanto attesi nuovi incentivi governativi, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale di sabato 25 maggio e validi fino al 31 dicembre 2024, e Stellantis propone vantaggi per i propri clienti con l’iniziativa «Diamo valore al Made in Italy» rivolta ai veicoli dei Brand Alfa Romeo, FIAT, Jeep, prodotti negli impianti italiani e che possono usufruire delle agevolazioni, a conferma del ruolo cruciale del Paese all’interno dell’Azienda.

Una doppia azione, quella Governativa e quella di Stellantis, che porterà effettivi positivi non solo per i Clienti Italiani ma anche per le stesse attività produttive negli stabilimenti nazionali.

In dettaglio:

FIAT. Un surplus di incentivi per i primi 1.000 clienti

Le iniziative del gruppo Stellantis partono dal suo Brand iconico, FIAT, con cui oggi lancia l’offerta «Social leasing by FIAT». Per i primi 1.000 clienti privati che passeranno alla mobilità elettrica con la FIAT 500e, prodotta nello stabilimento di Mirafiori, a Torino, sarà possibile guidare la vettura per 3 anni senza nessun costo1. L’obiettivo è rafforzare il profondo legame che da sempre unisce il Brand e l’Italia, rendendo accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile.

Del resto, da 125 anni c’è sempre stata un’automobile FIAT accanto ad ognuno di noi, un rapporto simbiotico tra FIAT e società che nasce dalla condivisione di valori squisitamente italiani come creatività, bellezza e tecnologia.

L’offerta leasing, sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, è riservata a coloro che hanno un ISEE inferiore ai 30.000 euro annui e con un’auto da rottamare fino a EURO 2.

Sarà possibile guidare per 3 anni una Fiat 500e, disponibile nel colore Ice White, con anticipo zero e canone zero, scegliendo se riscattarla oppure restituirla dopo 36 mesi1. Per chi non ha i requisiti per accedere all’offerta «Social leasing by FIAT», sarà possibile guidare la Fiat 500e con un canone a partire da soli 39 euro2 in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 2.

Ma anche la regina delle vendite in Italia, la mitica Panda Hybrid, sarà offerta, grazie ai nuovi incentivi del Governo e al contributo del «Bonus Tricolore Fiat» ed al finanziamento Stellantis Financial Services, ad un vantaggiosissimo prezzo a partire da 9.700 euro3. L’offerta rimarca ulteriormente il ruolo centrale del marchio FIAT nell’offrire soluzioni di mobilità ad un prezzo accessibile aiutando così il rinnovo del parco circolante con auto più sicure, con gli ultimi standard omologativi di emissioni e tutta la garanzia di un prodotto Made in Italy. Importanti offerte sono previste anche per la 500X prodotta a Melfi.

e c’è anche Abarth…

Azioni mirate per il mitico Brand Abarth che riguarda l’affascinante 500e prodotta a Mirafiori proposta con un canone a partire da 129 euro al mese4 per 36 mesi con un anticipo di soli 1.350 euro solo con leasing, rottamazione e incentivi statali.

Alfa Romeo l’imbarazzo della scelta

Anche l’Alfa Romeo ha introdotto in questi giorni, oltre agli ecoincentivi statali, un’azione promozionale molto accattivante per i Clienti che vogliono avvicinarsi al nostro storico Brand. In particolare, il Tonale e il Tonale Phev, prodotti a Pomigliano, avranno un extra supporto fino a 1.000 euro messo a disposizione dalla Casa del Biscione che sale fino a 1.500 euro su Giulia e Stelvio prodotti a Cassino. Sul Tonale, in particolare, in caso di rottamazione di un veicolo con classe ambientale Euro 2 o inferiore, è prevista un’offerta finanziaria di leasing molto attrattiva, sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, che propone un canone mensile a partire da 250 euro, con un anticipo di circa 7.500, valido in caso sia della versione MHEV5 che della versione PHEV6; per quest’ultima con easywallbox inclusa nel prezzo di listino.

Il marchio Jeep con Renegade e Compass

Da Torino, Pomigliano e Cassino… a Melfi. L’iniziativa «Diamo valore al Made in Italy» coinvolgerà anche l’impianto lucano dove si producono i SUV Jeep Renegade e Compass. In particolare, grazie agli incentivi statali e agli sconti garantiti dal Marchio, sarà possibile acquistare una Jeep Compass 4xe da 29.900 euro, con la Wallbox inclusa. Le versioni 4xe Plug-In Hybrid dei SUV Made in Italy Renegade e Compass beneficiano di un incentivo statale sino a 10.000 euro in caso di rottamazione, e di 3.000 euro sulle versioni e-Hybrid e ibride.

Un impegno importante a sostegno del mercato italiano e del Made in Italy, quello di Stellantis, che si inserisce in un robusto pacchetto di azioni commerciali che coinvolge tutte le principali vetture di ogni Brand: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Lancia, Jeep, Opel e PEUGEOT e i veicoli commerciali.

◘ Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia ha sottolineato che “Gli incentivi tanto attesi sono finalmente arrivati e saranno molto importanti per tutti gli italiani per sostenere la transizione energetica attraverso i veicoli a minore impatto ambientale, soprattutto elettrici. In questo contesto, Stellantis ha deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vetture prodotte in Italia, che sono rappresentante da molteplici Brand come Alfa Romeo, FIAT e Jeep, con offerte promozionali molto interessanti e differenziate per tutte le fasce. Ancora una volta, infatti, supportati da Stellantis Financial Services, abbiamo attivato azioni che consentono una grandissima accessibilità al prodotto, dalla FIAT 500e fino alla gamma Alfa Romeo, e in particolare il Tonale, passando per le Jeep Renegade e Compass. Senza dimenticare la fantastica Fiat Panda, la vettura più venduta, la macchina degli Italiani, che viene offerta a un prezzo molto accattivanti. I Concessionari Italiani di Stellantis sono totalmente a disposizione dei nostri Clienti e sono pronti a trovare la migliore soluzione per ognuno di loro”.

► Note relative agli incentivi

