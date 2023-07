Mercedes-Benz G 500: la nuova serie limitata «Final Edition» celebra il 30° compleanno del suo V8

Solo 1.500 esemplari – già ordinabili a un prezzo base di 204.470 euro – per il Geländewagen della stella a tre punte

Mercedes-Benz ha montato per la prima volta il V8 500 GE sulla Classe G nel 1993, lanciando una serie limitata che ha segnato la storia del mondo 4×4 con un deciso innalzamento delle prestazioni globali del modello, sia in termini di potenza e mobilità su strada e in off-road e sia in termini di comfort.

Mercedes-Benz festeggia ora il 30° anniversario di tale propulsore con questa «Final Edition» della G 500 dotata, appunto, del noto V8 a benzina da 3.982 cc, in grado di erogare 310/421 kW/cv di potenza nominale per un consumo combinato (a norme WLPT) di 15,7 l/100km ed emissioni combinate di CO 2 356 – 334 g/km.

Il totale di 1.500 esemplari previsti scaturisce dalla somma delle 500 unità previste per ciascuna delle tre varianti disponibili con possibilità di scelta tra 3 diverse verniciature:

metallizzata ossidiana nera;

opalite bianco magno Manufaktur;

la nuova vernice oliva magno Manufaktur.

Questa versione speciale, che presenta la scritta «FINAL EDITION», dalla striscia protettiva esterna e l’inserto nel copriruota di scorta, è dotata degli esclusivi cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici con un design a 5 doppie razze, verniciati in tinta con la carrozzeria con finitura lucida in combinazione con la verniciatura Manufaktur olive magno. Per le altre due varianti, sono neri con finitura lucida.

Inoltre:

le maniglie delle porte hanno un logo in rilievo che completa il look della «Final laterali Edition»;

quando la vettura è ferma, dagli specchietti laterali vengono proiettati sul terreno il logo «G» e la scritta « STRONGER THAN TIME »;

»; la finitura in cromo lucido caratterizza sia il copriruota della scorta e sia altre parti e dettagli della carrozzeria di questa esclusiva «instant classic».

Fin dalla sua introduzione la G 500 si è distinta per l’alta qualità dei suoi interni e questa versione speciale non è da meno:

la scritta illuminata «FINAL EDITION» sulle soglie delle porte ci dà il benvenuto a bordo mentre sul retro della chiave d’accensione è applicata una placca d’argento specifica; gli interni sono rivestiti pressoché integralmente in pelle Nappa, dal bagagliaio al rivestimento del tetto e ai pannelli degli interruttori di regolazione dei sedili mentre il nuovo pacchetto pelle integrale Manufaktur è abbinato alla verniciatura esterna di ciascuna delle tre serie;

la sezione centrale dell’headliner è in tinta con il pannello centrale dei sedili e presenta il loro stesso disegno a diamante; inoltre a ciascuna verniciatura esterna, corrisponde una specifica combinazione cromatica :

per la verniciatura metallizzata nero ossidiana, è disponibile in grigio titanio perlato/nero;

nella variante laccata magno bianco opalitico, la sezione centrale è colorata in bianco platino/nero;

nella versione laccata magno oliva in marrone espresso/nero.

Infine, fanno parte della dotazione di serie dell’edizione speciale la Superior Line con l’impianto audio surround Burmester®, il pacchetto sedili Active Multicontour Plus e i sedili in pelle Nappa Manufaktur bicolore.

Emmerich Schiller, Presidente del CdA di Mercedes-Benz AG GmbH e Responsabile della sua divisione Off-Road Vehicle, ha dichiarato: “La Final Edition è il nostro regalo per il 30° compleanno della G 500, che nel 1993 è stata considerata la trendsetter il precursore dei fuoristrada di fascia alta nel segmento lusso. Con i suoi esclusivi equipaggiamento, questo modello speciale limitato è anche il miglior regalo di addio per il motore biturbo V8 della G 500”.

La G 500 «Final Edition» è già ordinabile a un prezzo di 204.470 euro.

[ Redazione Motori360 ]