Lancia Certified: un programma che valorizzerà l’usato e con l’opzione «Soddisfatti o Rimborsati»

Il nuovo progetto di Lancia ha a cuore il mercato dell’usato e i clienti che si dirigono su modelli con qualche chilometro alle spalle. Garanzia sulle parti di ricambio per ben 24 mesi e chilometraggio illimitato, Assistenza Stradale e nessun costo di manutenzione per i primi 15.000 chilometri o il primo anno

Nasce in Italia, e presto anche all’estero, Lancia Certified che seleziona e certifica i veicoli usati del marchio. Gli acquirenti potranno così scegliere una vettura usata con certificazione di qualità e garanzia proprio della Casa madre. Un valore aggiunto che oltre a donare nuove certezze in fase d’acquisto, fa sentire protetto e tutelato il cliente anche nei mesi e negli anni successivi.

Il programma valorizzerà veicoli usati Lancia con meno di 7 anni d’età e meno di 150.000 chilometri con un attento ed esclusivo processo di selezione svolto da un team di specialisti. Questo team eseguirà ben 120 controlli e numerosi test per certificare e garantire la qualità della vettura in esame.

Un programma che nasce a suon di garanzie e qualità

Inoltre la garanzia copre la maggior parte dei danni alle parti di ricambio, se dovuti a guasti meccanici o elettrici, per ben 24 mesi con chilometraggio illimitato e senza alcuna franchigia. Per il cliente non ci sono costi di manutenzione da sostenere per i primi 15.000 chilometri o il primo anno ed è inclusa l’Assistenza Stradale Europea 24/7.

Lancia ha anche pensato a come assecondare al meglio le esigenze del cliente. Oltre al solito test drive infatti sarà anche possibile beneficiare di una opzione «Soddisfatti o Rimborsati» che prevede la restituzione della vettura entro 10 giorni dalla consegna o l’eventuale sostituzione con una appartenente alla stessa categoria.

Ogni concessionario Lancia avrà un corner espositivo dedicato al programma Certified e un personale competente nonché in grado di utilizzare i nuovi gestionali per la gestione delle pratiche di auto usate. In definitiva avrete tutto a portata di mano nel concessionario più vicino a casa vostra.

Per i clienti più smanettoni non manche online un portale dedicato al Lancia Certified; qui sarà possibile visionare i modelli disponibili e fissare un appuntamento con il rivenditore che ha in sede l’auto della quale si è interessati.

Il primo Lancia Certified italiano è appena nato a Milano, ma la rete italiana ed estera verrà velocemente implementata completando la roadmap già entro Giugno 2024 in occasione del lancio della nuovissima Ypsilon.

[ Ermanno Ceccherini ]