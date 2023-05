BMW R 1250 GS Ultimate Edition è la GS definitiva

L’ultimo modello della Casa dell’elica vuole celebrare il successo della R 1250 GS con una edizione limita che non conosce rinunce

Non è un mistero che BMW sia all’opera per sfornare quanto prima la sua nuova R 1300 GS. L’attuale modello ha qualche anno alle spalle, ma guai a definirlo obsoleto o non al passo con i tempi. La GS ha tutto, comfort, sportività, ergonomia ed è chiaramente inarrestabile. BMW vuoi celebrare al meglio il modello attuale, e per farlo si affida a una «edizione limitata».

Si chiama Ultimate Edition, ha estetica e dotazioni esclusive, e ne verranno prodotte solo 2.100 in tutto il mondo. L’idea è quella di integrare tutte le caratteristiche che rendono omaggio ai 40 anni di successi del modello GS. La Ultimate Edition è accompagnata dallo stile Triple Black, che porta in dote dettagli unici e pacchetti dedicati.

Tanti pacchetti e altrettanti accessori per questa GS Ultimate Edition

Pacchetti estetici Shadow I/II: arricchiscono la moto con componenti ricavate dal pieno e rifinite con trattamenti superficiali esclusivi.

arricchiscono la moto con componenti ricavate dal pieno e rifinite con trattamenti superficiali esclusivi. Pacchetto Dynamic: esalta le qualità della moto sia su asfalto che off-road, e offre il massimo in termini di sicurezza. Comprende le sospensioni elettroniche Dynamic ESA, il cambio elettro assistito e il riding mode Pro.

esalta le qualità della moto sia su asfalto che off-road, e offre il massimo in termini di sicurezza. Comprende le sospensioni elettroniche Dynamic ESA, il cambio elettro assistito e il riding mode Pro. Pacchetto Touring: è completamente dedicato ai viaggi, al comfort, al relax e al divertimento. Comprende paramani, supporti per borse, Cruise Control e predisposizione per il navigatore.

è completamente dedicato ai viaggi, al comfort, al relax e al divertimento. Comprende paramani, supporti per borse, Cruise Control e predisposizione per il navigatore. Pacchetto Comfort: è pensato per semplificarvi la vita, tant’è che può contare sull’accensione Keyless Ride, quindi senza inserire la chiave e manopole riscaldate. Altro accessorio che i più attenti gradiranno è l’impianto di scarico cromato.

è pensato per semplificarvi la vita, tant’è che può contare sull’accensione Keyless Ride, quindi senza inserire la chiave e manopole riscaldate. Altro accessorio che i più attenti gradiranno è l’impianto di scarico cromato. Pacchetto Luci: assicura in ogni circostanza il massimo piacere di guida con una illuminazione efficace e potente che renderà sicure anche le percorrenze notturne.

Al di là dei pacchetti c’è però una sfilza di accessori di serie che arricchiscono questa BMW GS Ultimate Edition. Tra questi non manca il parabrezza brunito, che enfatizza il look sportivo della moto senza compromettere la protezione aerodinamica. Le sue dimensioni non sono maggiorate, ma identiche a quello di serie, e ha da entrambi i lati un rivestimento antigraffio. Di colorazione nera sono anche le barre paramotore, che proteggono in modo efficace il propulsore da eventuali colpi, danni o cadute.

Gli amanti dell’off-road gradiranno anche i cerchi a raggi incrociati che esaltano il look da inarrestabile globe-trotter anche quando le strade asfaltate finiscono. Molto utili e anche esteticamente piacevoli i fari a Led supplementari, che migliorano la visibilità e aumentano la sicurezza. Bello e soprattutto coinvolgente il terminale di scarico Akrapovic, completamente in titanio con fondello in carbonio omologato con db-killer.

E se ancora non riuscite a distinguere una GS normale da questa Ultimate ecco allora che non mancano segni distintivi come badge e livree esclusive e non replicabili su altre versioni.

Il prezzo chiavi in mano è di circa 26.900 € che include già i costi per l’immatricolazione, pre-consegna, primo tagliando, 4 anni di garanzia BMW e 5 anni di Assistenza Stradale.

Diteci cosa ne pensate di questa GS, a nostro avviso è la giusta celebrazione di un modello iconico che, nonostante la continua evoluzione, è sempre rimasto fedele alla ricetta originale.

[ Ermanno Ceccherini ]