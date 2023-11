WAVE – Smart Mobility Event: “Le nuove strade della mobilità tra terra, cielo e mare”

Il primo progetto di comunicazione integrata dedicato alla mobilità in tutte le sue forme, per conoscere le sfide e costruire insieme le soluzioni e i percorsi di innovazione e sostenibilità che stanno rivoluzionando le abitudini, l’economia e l’industria della mobilità. A Roma all’Auditorium – Museo dell’Ara Pacis – il prossimo 21 novembre 2023 alle ore 14.30. Con il Patrocinio della Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Turismo,

Comune di Roma – Assessorato alla Mobilità e RAI.

Durante l’evento manager, istituzionali, rappresentanti di enti e associazioni si confronteranno nell’ambito delle verticali: la mobilità italiana, analisi della domanda e nuovi percorsi sostenibili; evoluzione delle aree urbane e nuove forme di mobilità; una roadmap per la decarbonizzazione del trasporto aereo; economia del mare, rotte sostenibili, infrastrutture e intermodalità.

Interverranno, tra gli altri: Ivan Bassato, Chief Aviation Officer, Aeroporti di Roma; Antonio Bufalari, Segretario Generale, Assonautica Italiana; Alessandro Felici, CEO & Founder, RideMovi; Marco Garbero, General Manager, Axpo Energy Solutions Italia; Stefano Genovese, Head of Institutional&Public Affairs, Unipol Gruppo e Coordinatore Think Tank The Urban Mobility Council; Rodolfo Giampieri, Presidente, Assoporti; Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile; Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità Comune di Roma; Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Gianni Rosa, Vice-Presidente Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Senato della Repubblica; Marco Santucci, Amministratore Delegato Jaguar Land Rover Italia.

Modera l’evento Lavinia Spingardi, giornalista SkyTg24.