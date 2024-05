Solera e Axalta: una partnership strategica nel campo della riparazione dei veicoli

Le due aziende uniscono i rispettivi expertise per calcolare con precisione, anche con l’A.I., le emissioni di CO 2 connesse a ogni riparazione

Solera leader mondiale nella gestione del ciclo di vita dei veicoli, e Axalta (NYSE: AXTA), fornitore a livello mondiale di vernici liquide e in polvere per carrozzeria, lanceranno una partnership strategica in cui Axalta fornirà a Solera dati utili all’analisi dell’impatto ambientale di ogni singolo intervento di carrozzeria.

I sistemi di verniciatura convenzionali e Fast Cure Low Energy (FCLE) di Axalta, una volta integrati – grazie a questa partnership strategica – nella piattaforma «Sustainable Estimatics» di Solera, permetteranno ai clienti di Axalta di analizzare le emissioni di CO 2 relative a ogni singola riparazione, in funzione dei metodi di intervento adottati (riparazione contro sostituzione), del processo di applicazione della vernice e delle condizioni di essiccazione.

Una sinergia green

La collaborazione instaurata con Solera ha messo in grado Axalta di calcolare con precisione le emissioni di CO 2 dei prodotti e dei processi utilizzati durante la riparazione, il che costituisce un deciso passo in avanti rispetto all’utilizzo, sino ad oggi adottato, delle medie generali di settore.

Tramite «BELEAF», Axalta fornisce prodotti eco-consapevoli ad alte prestazioni, strumenti innovativi e risorse ottimali per aiutare le carrozzerie a ridurre al minimo la loro impronta ambientale, contribuendo al successo della loro attività, mentre Solera Sustainable Estimatics for Paint è una nuova suite di soluzioni in grado di dimostrare l’impegno di Axalta per la sostenibilità e illustrare efficacemente l’iniziativa «BELEAF».

In base alla Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) dell’Unione Europea, molti Paesi membri richiederanno alle aziende operanti sui territori di competenza, di tenere «traccia» e di comunicare le proprie emissioni entro il 2025.

Sustainable Estimatics for Paint semplifica l’analisi delle emissioni di CO 2 di Ambito 1, 2 e 3, consentendo alle aziende di presentare dati credibili e verificati su tali emissioni.

Le carrozzerie avranno infatti la possibilità di analizzare l’impronta complessiva delle riparazioni da collisione e fare un benchmark rispetto ai dati regionali, specifici per Paese e per settore e, proprio a questo scopo, Solera e Axalta forniscono i prodotti, gli strumenti e le risorse per aiutare le singole carrozzerie a ridurre il loro impatto sull’ambiente.

Le dichiarazioni

Arnaud Agostini, International Managing Director di Solera: “La collaborazione con Axalta è stata per noi una scelta naturale nell’ambito della nostra soluzione Sustainable Estimatics. La capacità di misurare le emissioni di anidride carbonica sta diventando sempre più diffusa in tutto il mondo, con un numero sempre maggiore di Governi che cercano di raccomandarne la misurazione per comprendere l’impatto ambientale della riparazione dei veicoli sul Pianeta. La preparazione, la produzione e l’uso della vernice sono una parte importante di ogni processo di carrozzeria e un fattore estremamente importante per gli assicuratori che dovranno misurare e riportare con precisione l’impatto di CO 2 di ogni elemento di ogni riparazione. Grazie alla collaborazione con Axalta, Solera non solo garantisce una misurazione accurata delle emissioni di CO 2 emesse a seguito di una riparazione, ma, dato che il processo di verniciatura è in continua evoluzione, ci assicuriamo che, avendo accesso ai dati in continua evoluzione di Axalta che sviluppa vernici sempre più ecologiche, i nostri dati rimangano adatti allo scopo nel lungo periodo, portando le emissioni di CO 2 più accurate collegate alla riparazione dei veicoli”.

Troy Weaver, President of Global Refinish di Axalta: “Siamo entusiasti di collaborare con Solera e di introdurre una nuova soluzione sul mercato. Questa tecnologia è in linea con il costante impegno di Axalta per la sostenibilità, poiché ci siamo prefissati di diventare Carbon Neutral entro il 2040, ed è stata progettata pensando ai nostri clienti per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Calcolando con precisione le emissioni di CO 2 per ogni riparazione, i nostri clienti possono prendere decisioni data-driven per contribuire a ridurre l’impronta di carbonio, a tutto vantaggio dei loro profitti”.

Le aziende protagoniste

◘ Axalta: fornisce rivestimenti ad alte prestazioni per un’ampia gamma di applicazioni industriali; rivestimenti per veicoli leggeri e commerciali per i produttori di apparecchiature originali; sistemi di preparazione delle superfici e di rivestimento per carrozzerie a livello globale. Il nostro team serve più di 100.000 clienti in oltre 140 Paesi. Con oltre 150 anni di esperienza e impatto, innoviamo soluzioni di superficie più intelligenti per una vita migliore e un futuro sostenibile.

Per saperne di più sulle iniziative di sostenibilità di Axalta, è possibile visitare il sito: refinish.axalta.eu/beleaf.

◘ Solera: è leader mondiale nel software-as-a-service, nei dati e nei servizi per la gestione del ciclo di vita dei veicoli. Attraverso quattro linee di business – sinistri, riparazioni, soluzioni per veicoli e soluzioni per flotte – Solera ospita molti marchi leader nell’ecosistema del ciclo di vita dei veicoli, tra cui Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata e altri. Solera consente ai propri clienti di avere successo nell’era digitale fornendo loro una soluzione “one-stop shop” che ottimizza le operazioni, offre analisi basate sui dati e migliora il coinvolgimento dei clienti, che Solera ritiene aiutino i clienti a incrementare le vendite, a promuovere la fidelizzazione e a migliorare i margini di profitto. Solera serve oltre 280.000 clienti e partner globali in più di 120 Paesi.

[ Andrea Colomba ]