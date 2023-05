Prius Plug-in, già ordinabile e da giugno nelle concessionarie Toyota

La potenza combinata di 223 cavalli della nuova Prius Plug-in e lo 0-100 km/h in 6,8” si sposano con gli oltre 80 km in EV ed emissioni inferiori a 20 g/km di CO 2

Svelata in anteprima europea lo scorso 5 dicembre, la nuova Toyota Prius Plug-in, è già ordinabile presso tutte le concessionarie italiane della Casa del Sol Levante.

Prius ha sin dal suo debutto assunto un ruolo di apripista ispirando modelli successivamente immessi sul mercato e la stessa Toyota è certa che anche questo nuovo modello non sarà da meno: il suo sistema ibrido plug-in di nuova generazione formato da un motore elettrico più potente accoppiato ad un propulsore a benzina da 2 litri, rappresenta infatti un’evoluzione a tutto tondo di maggiore potenza grazie ad una nuova batteria ad alta capacità.

Ottime performance

Chi si porrà al volante di questa nuova Prius potrà contare su una potenza combinata di 223 cavalli (164 kW) che coprono il classico 0-100 km/h in 6,8 secondi, una prova di dinamismo che non impedisce a quest’auto di far dichiarare oltre 80 km di autonomia in modalità EV nel ciclo combinato, con emissioni inferiori a 20 g/km di CO 2 .

Questa ultima versione della Prius – che offre un look più dinamico rispetto a quello del precedente modello grazie a una silhouette molto più da coupé che non da tranquilla berlina ecologica – è costruita sulla piattaforma GA-C di seconda generazione della Toyota New Global Architecture (TNGA), caratterizzata da un peso ridotto e rigidità aumentata.

Versioni e allestimenti

Tre gli allestimenti disponibili: Active, Lounge e Lounge+.

L’allestimento Active, già molto ricco di suo, prevede cerchi in lega da 17”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto sportivo, nonché il pacchetto Toyota T-Mate con il «Toyota Safety Sense» di ultima generazione e Blind Spot Monitor.

L’allestimento Lounge arricchisce il suddetto allestimento con cerchi in lega da 19”, Fari LED adattativi, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Il top di gamma Lounge+ si differenzia dal precedente allestimento per la presenza del tetto a pannelli solari che permette di ottenere fino a 8 km al giorno di percorrenza in EV, Remote Parking e sedili in pelle vegana.

Quotazioni e facilitazioni al lancio

Il listino della Prius Plug-in Hybrid parte da €42.200 per la versione Active, mentre Lounge e Lounge+ hanno un listino pari rispettivamente a 43.700 e 50.000 euro.

Viste le ridottissime emissioni inquinanti del powertrain Plug-in Hybrid Electric di quinta generazione, Prius Plug-in accede agli ecoincentivi nella fascia più bassa attualmente prevista, quella che va da 0 a 20 g/km di CO 2 .

Quindi, grazie agli ecobonus in caso di rottamazione e al contributo della casa, i prezzi di attacco di Prius Plug-in sono, in fase di lancio in base agli allestimenti:

Active: 34.700 euro.

34.700 euro. Lounge: 36.000 euro.

36.000 euro. Lounge+: pur non rientrando nei parametri dell’ecobonus in quanto fuori dai limiti di prezzo di listino, viene comunque proposto in promozione di lancio a 43.500 euro.

L’offerta finanziaria Toyota Easy

Dedicata alla versione Lounge prevede un anticipo di 5.300 euro con rate da 399 euro per 48 mesi, con la possibilità di restituire, cambiare o rifinanziare la vettura durante tutto l’arco del periodo di finanziamento.

Noleggio a lungo termine

La formula KINTO One si articola su un’offerta all-inclusive, comprensiva di RCA, Kasko, F&I, Manutenzione ordinaria e straordinaria, a fronte di 48 canoni mensili da 399 euro e un anticipo di 6.200 euro, IVA esclusa.

La nuova Prius Plug-in della Casa del Sol Levante sarà disponibile nelle concessionarie Toyota a partire dal prossimo mese di giugno.

[ Redazione Motori360 ]

