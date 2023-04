Nasce CA Auto Bank, l’evoluzione green di FCA Bank per una mobilità a 360°

FCA Bank, l’operatore dei servizi finanziari per la mobilità, si evolve in una nuova banca controllata da Crédit Agricole Consumer Finance e sancisce gli accordi che Stellantis e il gruppo francese si erano promessi nel 2021. Risultato: leasing e mobilità verde in una banca 100% digitale omnicanale e paperless

CA Auto Bank (Crédit Agricole Auto Bank) rappresenta l’evoluzione di FCA Bank gruppo bancario leader nel settore finanziario presente in ben 17 paesi europei e in Marocco. La nascita di questa nuova banca si deve agli accordi tra Stellantis e il colosso Crédit Agricole del 2021 e ha lo scopo immediato di ridimensionare le partnership finanziarie di entrambe le società.

CA Auto Bank vuole diventare quindi il principale player indipendente e multibrand del finanziamento e leasing di veicoli. Con sede a Torino, il capoluogo piemontese rimarrà la sede europea di un gruppo che al momento conta 1.900 dipendenti in Europa, di cui 500 soltanto in Italia, la nuova banca punta a un target di 10 miliardi di euro di impieghi entro il 2026, di cui il 35% in Italia, e ha un’ambizione particolare rivolta alla mobilità sostenibile. Nello specifico, entro il 2030, si cercherà di avere l’80% del portfolio composto da modelli green, quindi elettrici o ibridi.

Questa ambizione è di fatto alla base degli interessi di CA Consumer Finance che punta a essere leader europeo e non solo nella green mobility, grazie a una gamma completa e variegata di soluzione che soddisferanno anche il cliente più esigente.

Il motto di CA Auto Bank la identifica come “banca della mobilità per un pianeta migliore” e le premesse ci sono tutte. La nuova banca inoltre vuole favorire ed incentivare la transizione energetica, rendendo i veicoli elettrici, dunque a zero emissioni, “più democratici e alla portata di tutti”!

La dedizione ad una «mobilità sostenibile» è sicuramente un asso nella manica di CA Auto Bank. Non bisogna però trascurare i 30 prestigiosi marchi e le soluzioni finanziarie, assicurative e di noleggio proposte. Proprio parlando di marchi, le partnership vedono tra i protagonisti: Ferrari, Aston Martin, Mazda, Tesla, McLaren, Morgan, Lotus e brand più giovani e green come Aiways, DR, VinFast, Invicta Electric, XEV e ElectricBrands. Non mancano le alleanze con i distributori e dealer multimarca di Stellantis, anche se non in qualità di captive ma di supporto.

CA Auto Bank non dimentica neanche chi vuole vivere il tempo libero in camper o in sella. Tra i nomi più blasonati troviamo Carthago, Concorde, Tabbert, Knaus, Rapido, Pilote e Hymer per i camper e Harley-Davidson, Royal Enfield, Vmoto, Soco, Cake, Fantic Motor per le due ruote; come per le moto ulteriori sviluppi riguarderanno anche le biciclette elettriche, i monopattini ecc. Un occhio di riguardo infine anche alla voce veicoli commerciali leggeri e pesanti, con Ford Trucks e BMC Trucks.

Grazie al supporto costante di Crédit Agricole queste partnership verranno ampliate e rafforzate, coprendo nuove categorie e coinvolgendo nuovi brand. Si uniranno alla lista di CA Auto Bank i settori della nautica e dell’agricoltura, ampliando notevolmente il raggio d’azione della banca in tutti i settori della mobilità.

CA Auto Bank accelera in questo modo anche il processo di trasformazione elettrica che ha iniziato da tempo; l’azienda si è già dotata di strategia ESG basata sul principio del “creare ogni giorno soluzioni di mobilità per un pianeta migliore”. La banca per realizzare questo progetto, propone un’ampia gamma di prodotti e soluzioni finanziarie pensate in modo specifico per incoraggiare l’adozione dei modelli con motorizzazioni sostenibili.

Parallelamente continuerà lo sviluppo di formule per la guida eco-sostenibile, e verranno proposte da Drivalia, società di mobilità del gruppo CA Auto Bank che ha preso il posto di Leasys Bank con sede a Roma. Drivalia, già operante in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania, Belgio e Svizzera, svilupperà e proporrà numerose soluzioni di noleggio, leasing, car sharing elettrico, abbonamenti su auto ecc. Tutto ciò avverrà senza sottovalutare la creazione di una infrastruttura efficiente e funzionale con 3.500 punti di ricarica entro il 2026, attualmente ne sono presenti già 1.600, e una flotta di 200.000 veicoli di cui il 55% elettriche e PHEV.

Nei prossimi mesi CA Auto Bank deve già affrontare una sfida importante che potrebbe rivelarsi cruciale, ovvero rilevare le attività di ALD in Irlanda e Norvegia e di LeasePlan in Repubblica Ceca e Finlandia. In questo modo si potrebbe allargare immediatamente il perimetro europeo, con una conseguente crescita anche del parco auto, che conterebbe circa 70.000 veicoli.

Per il business di CA Auto Bank le nuove tecnologie e la digitalizzazione ricoprono un ruolo chiave. La Banca infatti è completamente digitale e «omnichannel» utilizzabile in tutti i Paesi in cui è presente il Gruppo, e può contare su un network di piattaforme all’avanguardia in costante evoluzione. Tra queste il sistema di pagamento CA Auto Pay che gestisce le formule di “buy now pay later” come l’instant credit e lo split payment.

Le dichiarazioni

“ Siamo orgogliosi della nascita di CA Auto Bank e di integrare il 100% delle sue attività, insieme a quelle di Drivalia, all’interno del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance. Questa è un’occasione unica per noi, che contribuisce grandemente alla nostra ambizione di essere leader della «mobilità verde» in Europa” ha affermato Stéphane Priami, Presidente di CA Auto Bank e CEO di CA Consumer Finance. “Il settore della mobilità sta vivendo profondi cambiamenti, sia in termini di transizione energetica sia di utilizzo. In questo contesto, le competenze, l’esperienza e la professionalità dei team di CA Auto Bank e Drivalia saranno un asset fondamentale, unite alla cultura imprenditoriale e la forza di Crédit Agricole”.

“Questo nuovo inizio – ha sottolineato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank – costituisce la naturale evoluzione del progetto che abbiamo portato avanti finora. La storia di CA Auto Bank inizia quasi un secolo fa, con la nascita di SAVA, una delle prime società finanziarie in Europa, creata nel 1925 a Torino allo scopo di aiutare le persone ad acquistare un’automobile. A distanza di 100 anni circa, attraverso le varie incarnazioni della società – prima come Fiat Auto Financial Services, poi FGA Capital, fino alla trasformazione in banca nel 2015, come FCA Bank – la nostra vocazione è rimasta la stessa. Oggi si applica alla mobilità verde e sostenibile, la mobilità del futuro. Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita, che ci porterà ad essere l’unico attore indipendente in Europa, con il know-how di una vera captive, specializzato nei servizi finanziari per la mobilità a 360 gradi”.

[ Tony Colomba ]