L’edizione 2023 dell’International MINI Meeting all’insegna del “Big Love for the People”

Circa 6.000 fans e 1.600 MINI provenienti da tutto il mondo si sono incontrati in Italia per l’IMM23 – dal 25 al 29 maggio al hu Norcenni Girasole Village (Firenze) – per una iniziativa di MINI Owners Club sostenuta da MINI Italia

Una volta all’anno fans e proprietari di Mini celebrano l’amore per il loro MINI-mondo con l’International MINI Meeting (IMM) la cui edizione 2023 si è tenuta nel verde del Chianti.

La manifestazione è nata nel 1978 grazie ad un gruppo di appassionati delle Mini classiche e da allora si è diventata – per i club e tutti i fans del brand – il più grande evento annuale della specie al mondo: momento ideale di incontro tra Mini classiche e nuovi modelli.

L’Aceman in prima nazionale

Le tante MINI esposte al hu Norcenni Girasole Village testimoniano infatti l’ideale percorso che lega tradizione, storia, attualità e il futuro stesso, materializzato nella MINI Concept Aceman esposta in prima nazionale agli IMM’23.

La kermesse svoltasi all’interno dal villaggio e nella cornice della splendida campagna toscana è stato animato dagli oltre 6.000 appassionati e dalle 1.600 vetture 800 delle quali hanno partecipato ad una parata lungo le colline fiorentine.

Passeggiando per il villaggio, oltre alle MINI d’epoca, gli appassionati hanno potuto vedere e provare la gamma di prodotti attuale, inclusi i modelli elettrici MINI. In particolare, hanno fatto da padrone le esposizioni della MINI Cabrio Electric, una edizione limitata a 999 esemplari in tutto il mondo e della MINI Concept Aceman, il primo crossover completamente elettrico della nuova famiglia MINI.

Esposti anche molti ricambi e accessori in un’atmosfera da festival con musica dal vivo, che univa tutte le anime del mondo MINI.

La presenza del crossover full electric MINI Concept Aceman ha inoltre introdotto il tema della sostenibilità, ormai parte integrante del DNA di MINI; va infatti ricordato che Sir Alec Issigonis – ingegnere britannico inventore della Mini – ha coraggiosamente reinventato il concetto di auto proprio per superare la sfida di una crisi petrolifera globale.

Oggi, la stessa passione fa affrontare a MINI le sfide insite nella realizzazione di una nuova generazione di prodotti che prosegue il percorso verso un futuro completamente elettrico ed è proprio questo il momento di proiettare la community MINI nel mondo delle mobilità sostenibile, emozionandola e alimentando la passione comune attraverso gesti concreti, momenti di condivisione ma anche collaborazione con partner che condividono la filosofia del «BIG LOVE».

A questo proposito Federica Manzoni, Head of MINI Italia, ha dichiarato: “L’IMM è un’occasione per condividere e diffondere i valori di inclusione, solidarietà, responsabilità ed attenzione per il pianeta che sono racchiusi nella filosofia di MINI Big Love for the People, Big Love for the Planet. IMM per noi è la massima espressione del concetto di BIG LOVE, che siamo orgogliosi di poter celebrare con tutta la vasta community MINI con 5 giornate all’insegna del divertimento”.

