John Buckingham nominato a capo del Kia Next Design Exterior Group

La nomina John Buckingham, operativa dal 1° giugno, rientra nella strategia di Kia di diventare leader tra i fornitori di mobilità sostenibile, puntando al rinnovamento e al rafforzamento del design dei propri veicoli

All’inizio di quest’anno il vice-Presidente Teck Koun Kim è stato nominato a capo di Kia Next Design, ora John Buckingham entra nel team in qualità di capo di Next Design Exterior, portando la sua esperienza a supporto delle ambizioni del brand coreano.

Il vice-Presidente Kim supervisionerà il design degli esterni, degli interni e anche del CMF per l’intera gamma veicoli. John Buckingham, nel suo nuovo ruolo, avrà invece la specifica responsabilità sul design degli esterni di Kia e supporterà il vice-Presidente Kim.

Attraverso la propria filosofia di design «Opposites United», Kia punta ad assumere un ruolo di primo piano nella definizione della mobilità futura. Per raggiungere questo obiettivo, Karim Habib, vice-Presidente esecutivo e Head of Kia Global Design Center, ha introdotto un approccio organizzativo innovativo e proattivo per assicurare maggiori potenzialità ai designer del brand.

Le dichiarazioni

Karim Habib, EVP e Head of Kia Global Design Center: “Nel percorso di trasformazione di Kia verso la mobilità sostenibile e verso l’affermazione come brand aspirazionale, sono estremamente felice di accogliere John Buckingham nel Kia Global Design Center. Il suo incredibile talento e creatività rafforzeranno il nostro team. Avere, inoltre, Teck Koun Kim a capo di tutti i nostri progetti farà sicuramente la differenza. Con le sue straordinarie capacità e la sua preziosa esperienza, farà compiere degli importanti passi in avanti alla nostra struttura di design a Namyang e imprimerà un’accelerazione alla trasformazione di Kia nel brand che abbiamo in mente”.

Teck Koun Kim, vice-Presidente e capo di Kia Next Design Group: “Kia sta guidando con successo il mercato dei veicoli elettrici, grazie ai modelli dal design innovativo come EV6 e, in futuro, EV9. La volontà di rispondere con immediatezza ai rapidi cambiamenti del mercato ha suggerito a Kia di reclutare nuovi talenti esterni. Ci aspettiamo che John Buckingham, professionista dal curriculum ricco di esperienze presso brand premium e start-up, sappia portare il suo contributo all’importante lavoro innovativo che stiamo perseguendo al Kia Global Design Center”.

John Buckingham, Head of Kia Next Design Exterior Group: “È un vero onore per me entrare a far parte di Kia Next Design Exterior Group e con grande entusiasmo mi unisco nell’avvincente missione che ci aspetta. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team nell’ulteriore sviluppo della filosofia di design «Opposites United» e di applicare questo approccio al design della futura gamma di veicoli Kia. Partendo dagli attuali prodotti già estremamente innovativi definiremo insieme il design della prossima generazione di veicoli”.

Da sottolineare che Buckingham è un professionista molto apprezzato nell’industria automobilistica globale. Prima di entrare in Kia, ha ricoperto ruoli di design senior per diversi brand premium del settore, tra cui Bentley Motors, BMW e Faraday Future. Alla Faraday Future, ha avuto la responsabilità dello sviluppo finale e del lancio sul mercato della FF91, l’ammiraglia elettrica del brand e anticipatrice del design dei modelli futuri. Buckingham con la direzione del design degli esterni fornirà sicuramente un contributo significativo al design esterno della prossima generazione di veicoli Kia e far assumere al brand coreano quel ruolo di leader dell’industria automobilistica stabilendo nuovi standard di riferimento