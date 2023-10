Jeep Avenger Auto Europa 2024. Stellantis cala il tris con Peugeot 408 e Fiat 600e

Nel quartier generale di Bosch Italia si sono svolte questa mattina le premiazioni che hanno riguardato il premio della Giuria Popolare, assegnato alla Fiat 600e, quello delle Giuria Opinion Leader, andato alla Peugeot 408 e il più importante, quello dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), vinto dalla Jeep Avenger

Lotta aperta tra le sette finaliste votate come le più accattivanti del mercato europeo. Ieri al quartier generale di Bosch Italia i giornalisti della UIGA hanno avuto l’opportunità di sedersi al volante delle sette papabili vincitrici che sono risultate le preferite tra le 20 in concorso, tutte costruite e commercializzate in Europa. Tra le vie di Milano i giornalisti della UIGA hanno quindi potuto testare le performance di ciascuna concorrente.

La 38ª edizione del premio Auto Europa ha quindi decretato questa mattina, sempre presso la sede di Bosch Italia, main sponsor dell’evento, la vittoria della Jeep Avenger, «Auto Europa 2024» votata dai soci dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), con l’apporto di una giuria di 150 Opinion Leader e di una Giuria Popolare che ha votato direttamente sul sito internet www.premioautoeuropa.it.

ll SUV compatto di Stellantis, dotato di un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e di circa 550 km in città, ha prevalso sulle altre sei finaliste Audi Q8 e-tron, BMW Serie 5, Dacia Jogger Hybrid, Fiat 600e, Peugeot 408 e Renault Austral, confermando con questo prestigioso riconoscimento il successo già decretato sul mercato dai clienti.

Ricordiamo che Jeep Avenger, oltre ad essere già stata «Car of The Year 2023», nella sua pur breve storia ha ottenuto altri 10 importanti premi distinguendosi per essere non solo il primo modello elettrico del brand americano, ma anche il primo progettato in Europa.

La scelta delle finaliste rispecchia le tendenze del mercato automotive: appartengono a segmenti e tipologie diverse, con netta prevalenza di SUV e crossover; l‘elettrificazione si trova nei listini di tutti i modelli prescelti, dalle elettriche pure ai mild hybrid. Ma non mancano motori a benzina o a gasolio.

Due particolari riconoscimenti

Il premio della Giuria Popolare è stato assegnato alla Fiat 600e, mentre quello della Giuria Opinion Leader è andato alla Peugeot 408, entrambe del Gruppo Stellantis che insieme all’affermazione della Jeep Avenger ha ottenuto un tris di riconoscimenti davvero significativo.