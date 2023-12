Bentley Blower Jnr: la particolare biposto elettrica inglese

Iniziati i test su strada con 5 esemplari; prevista una percorrenza di 5.000 miglia in tre continenti e prime consegne, con la «First Edition», nella seconda parte del 2024

Realizzata da Bentley’s Heritage Collection e The Little Car Company l’auto secondo gli altissimi standard Bentley, entrerà in produzione nel secondo trimestre 2024 ovviamente dopo aver superato sia i test interni e sia le prove previste dalle rigide normative di omologazione previste nel Regno Unito, nell’UE e negli USA. I primi 99 esemplari saranno caratterizzati dalla denominazione «First Edition».

Ispirata alla Team Car No. 2 – la Bentley più famosa, preziosa e iconica del mondo – la Blower Jnr, riprodotta in scala all’85%, lunga 3,7 metri e alta 1,5 metri, è una biposto con sedili in tandem per due adulti e carrozzeria costruita in due sezioni; l’auto è composta da oltre 700 parti realizzate e assemblate interamente.

Notevole il cofano motore in alluminio caratterizzato da molteplici prese d’aria di raffreddamento, proprio come l’originale, e assicurato, secondo tradizione inglese, con pregiate cinghie in pelle provviste di fibbia.

La tenuta di strada è assicurata da molle a balestra e ammortizzatori a frizione a corsa ridotta, mentre i freni Brembo sono a disco all’anteriore e a tamburo al posteriore.

Il motore elettrico da 15 kW (20 cavalli), che la spinge fino a 72 km/h, è montato sull’asse posteriore, mentre le batterie (con una autonomia di 104 chilometri) e l’elettronica di guida sono tutti alloggiati nel sottoscocca in modo da abbassare il baricentro…

Torneremo in argomento.

Nel frattempo godiamoci una «speciale» missione che ha visto la raccolta in Svizzera di un albero di Natale per celebrare le festività Natalizie!

[ Andrea Colomba ]