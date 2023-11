Flydubai ordina 30 Boeing 787 Dreamliner

Un investimento da 11 miliardi di dollari, l’annuncio al Dubai Airshow da parte dello sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di Flydubai, per dotarsi degli aeromobili americani nella configurazione 787-9 wide-body

La compagnia aerea, con sede a Dubai, effettua il suo primo ordine per 30 Boeing 787-9 wide-body al Dubai Airshow, diversificando la sua attuale flotta di aerei interamente costituita da Boeing 737. Si tratta del quarto ordine di aerei effettuato dalla compagnia aerea Flydubai da quando è stata fondata nel 2008, basato sul successo del proprio modello di business.

Cerimonia al Dubai Airshow

Alla cerimonia, tenutasi nel giorno di apertura del Dubai Airshow 2023, hanno partecipato Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe ereditario di Dubai e Chairman dell’Executive Council of Dubai; Sua Altezza Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primo Vice Sovrano di Dubai e Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti; Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di Flydubai; Il Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, e Ghaith Al Ghaith, CEO di Flydubai.

Le parole dello sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum

Commentando questo importante annuncio, Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di Flydubai, ha affermato: “Nel 2008, quando abbiamo effettuato il nostro primo ordine in assoluto per 50 aerei Boeing 737, eravamo fiduciosi del ruolo vitale che Flydubai avrebbe svolto nel sostenere l’aeroporto di Dubai. Oggi sono orgoglioso di osservare l’ulteriore evoluzione di Flydubai, superando le etichette e sfidando le tradizionali convenzioni sui viaggi. L’ordine effettuato oggi riafferma l’impegno di Flydubai nel consentire a più persone di viaggiare attraverso la sua rete in espansione. Il Boeing 787 Dreamliner ad alta efficienza nei consumi consentirà a Flydubai di espandere i propri orizzonti e soddisfare la crescente domanda sulle rotte esistenti”.

E quelle di Ghaith Al Ghaith

Commentando la scelta di questa tipologia di aereo, Ghaith Al Ghaith, Chief Executive officer di flydubai, dichiara: “L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo a flydubai. Ci impegniamo a offrire il prodotto giusto al momento giusto per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato e dei clienti. Il Boeing 787 Dreamliner offre una perfetta combinazione di eccellenza operativa, efficienza nei consumi e attrattiva per i passeggeri”.

Il commento del CEO di Boeing Stan Deal

Flydubai sta attualmente valutando le opzioni del motore per il suo primo ordine di Dreamliner. Stan Deal, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, ha dichiarato: “Il 787-9 è perfettamente adatto alle esigenze di Flydubai poiché la compagnia cerca di aprire nuove rotte a lungo raggio e di aggiungere capacità alla sua rete. I passeggeri di Flydubai potranno godere dell’effetto Dreamliner, un’esperienza come nessun’altra nei cieli, volando con più comfort e arrivando a destinazione sentendosi più riposati. Siamo orgogliosi della fiducia che Flydubai continua a riporre nei nostri prodotti con una flotta interamente costituita da Boeing. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente questa partnership e di vedere i nostri 787-9 Dreamliner svolgere un ruolo centrale nei piani strategici di espansione di Flydubai”.

Investimenti colossali negli ultimi 15 anni

Ecco gli ordini di aerei Flydubai dal 2008 al 2023

Farnborough Airshow luglio 2008: effettuato il primo ordine di 50 Boeing 737 di nuova generazione, per un valore di 3,74 miliardi di dollari:

Dubai Airshow novembre 2013: effettuato il secondo ordine per 75 Boeing 737 MAX e 11 aerei Next-Generation 737-800, per un valore di 11,4 miliardi di dollari;

Dubai Airshow novembre 2017: terzo ordine per 225 aerei Boeing 737 MAX, per un valore di 27 miliardi di dollari; rappresenta il più grande ordine di aeromobili a corridoio singolo nel Medio Oriente;

Dubai Airshow novembre 2023: effettua il quarto ordine per 30 Boeing 787 Dreamliner, il suo primo ordine di aeromobili wide-body, con consegna a partire dal 2026 e per un valore di 11 miliardi di dollari.

Boeing 787-9, velivolo versatile

L’aereo Boeing 787-9 può offrire posti a sedere a oltre 290 passeggeri e ha un’autonomia di 14.010 km (7.565 miglia nautiche) oltre alla capacità di carico aggiuntiva. Da quando è iniziato il servizio revenue nel 2011, la famiglia 787 ha operato su più di 380 nuove rotte non-stop in tutto il mondo. La metà di tutti i voli programmati per il 787 Dreamliner sono operati in mercati a corto e medio raggio inferiori a 5.000 km (2.700 miglia nautiche), dimostrando la sua versatilità ed efficienza in tutti i segmenti della rete.

La flotta di Flydubai

Attualmente Flydubai gestisce un’efficiente flotta di 80 aeromobili Boeing 737, che comprende: 30 Boeing 737-800 di nuova generazione, 47 Boeing 737 MAX 8 e 3 Boeing 737 MAX 9. La compagnia aerea ha un portafoglio ordini di oltre 130 Boeing 737 MAX che saranno consegnati entro il 2035. Il vettore ha costruito una rete di oltre 120 destinazioni in 54 paesi che vanno dall’Europa al Sud-Est asiatico.

Secondo il Commercial Market Outlook di Boeing, si prevede che la flotta del Medio Oriente sarà più che raddoppiata nei prossimi 20 anni. Quasi la metà di queste consegne riguarderà velivoli wide-body, spinti dalla crescente posizione della regione come hub aeronautico globale.

A proposito di Flydubai

Dalla sua sede di Dubai, Flydubai ha creato una rete di oltre 115 destinazioni servite da una flotta di 79 aeromobili. Dall’inizio delle operazioni, nel giugno 2009, Flydubai si è impegnata a rimuovere le barriere, creando liberi flussi commerciali e turistici, e migliorando la connettività tra culture diverse attraverso la sua rete in continua espansione.

Flydubai ha inoltre segnato il suo percorso con una serie di pietre miliari. Una rete in espansione è stata creata una rete di 115 destinazioni in 54 paesi in Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sud-orientale, GCC e Medio Oriente, e subcontinente indiano. Tra gli obiettivi realizzati quello di servire i mercati sottoserviti: sono state aperte più di 75 nuove rotte che in precedenza non avevano collegamenti aerei diretti con Dubai o non erano servite da un vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti da Dubai. Quindi un miglioramento della connettività, che ha visto trasportare oltre 90 milioni di passeggeri da quando ha iniziato le operazioni nel 2009. Tutto ciò grazie a un’efficiente flotta con un singolo tipo di 79 aeromobili Boeing 737 che comprende 29 del tipo 737-800 Next-Generation, 47 del 737 MAX 8 e 3 del 737 MAX 9.

[ Marino Collacciani ]