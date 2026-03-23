Yoyomove: crescita +64% nel 2025 e ricavi superiori ai 6 milioni di euro

Acquisiti nell’anno 3.800 nuovi clienti, apertura di nuove sedi in Belgio e Paesi Bassi che permettono all’azienda di presidiare 7 Paesi europei con oltre 6.800 veicoli circolanti e primo posto nella categoria «Agenzia di noleggio auto» in Italia da parte di Trustpilot

Yoyomove è un brand italiano – diventato il primo agente europeo specializzato in soluzioni di mobilità flessibile – che dal 2021:

integra tecnologia e consulenza umana ed è focalizzata sul noleggio a medio e lungo termine;

tecnologia e consulenza umana ed è focalizzata sul noleggio a medio e lungo termine; crea percorsi personalizzati per clienti privati e aziende che cercano un modo semplice, trasparente e conveniente di muoversi, indipendentemente dalla durata della prestazione richiesta sia di pochi mesi oppure di diversi anni;

percorsi personalizzati per clienti privati e aziende che cercano un modo semplice, trasparente e conveniente di muoversi, indipendentemente dalla durata della prestazione richiesta sia di pochi mesi oppure di diversi anni; collabora con i principali provider europei del noleggio per rendere accessibili i loro servizi a un pubblico sempre più vasto;

con i principali provider europei del noleggio per rendere accessibili i loro servizi a un pubblico sempre più vasto; offre un’esperienza d’acquisto fluida e accessibile.

Tutto questo grazie a un team multiculturale e multidisciplinare di più di 100 persone, ad un approccio multicanale e un CRM proprietario che sfrutta l’AI per ottimizzare l’intero customer journey accompagnando ogni cliente dalla scelta iniziale fino al rinnovo con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento europeo per una mobilità più libera, personalizzata e intelligente.

Risultati 2025

L’anno da poco finito chiude con risultati di forte crescita:

registrato un fatturato di 6 milioni di euro (+64% sul 2024);

significativo ampliamento della base clienti: acquisiti lo scorso anno 3.800 nuovi clienti (+55% sul 2024);

focus sulla domanda dei privati, che rappresentano il 78% del totale, senza tralasciare il segmento business la cui costante crescita copre oggi il restante 22%.

Struttura operativa e distribuzione geografica

Il piano di sviluppo dell’azienda punta a raggiungere circa 30 mercati europei entro il 2030.

Rafforzata anche la struttura operativa: al 31 dicembre 2025 la flotta circolante contava 6.864 veicoli, mentre il team ha raggiunto le 124 persone, con l’ingresso di 47 nuovi collaboratori nel corso dell’anno, dati che riflettono il percorso di crescita dell’azienda e la volontà di consolidare la propria presenza nei diversi mercati europei.

L’apertura di nuove sedi operative nel corso del 2025 ha infatti permesso a Yoyomove di presidiare sette Paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi) mentre è prevista, in corso d’anno, l’apertura di una nuova sede in Germania.

Il rapporto azienda-cliente

Non solo espansione geografica: l’azienda continua infatti a investire sull’esperienza cliente, che rimane uno degli elementi distintivi del modello di relazione e business.

Proprio a questo riguardo va rilevato che Trustpilot ha attribuito a Yoyomove un TrustScore di 4.9 su 5 su basato su oltre 2.000 recensioni , risultato che colloca al primo posto nella categoria «Agenzia di noleggio auto» in Italia.

Le dichiarazioni

Giorgio Brizzo, CEO Yoyomove: “Il 2025 è stato un anno di consolidamento e accelerazione per Yoyomove. La crescita registrata dimostra come il mercato stia evolvendo verso modelli di mobilità sempre più flessibili e accessibili. Il nostro obiettivo è continuare a investire in tecnologia, servizio e presenza internazionale per rendere il noleggio un’esperienza semplice, trasparente e alla portata di un numero sempre maggiore di persone in Europa”.

Rossella Vaccaro, HR Manager Global di Yoyomove: “I risultati di crescita e di espansione europea hanno rappresentato per noi non solo un obiettivo da raggiungere, ma soprattutto, un’opportunità di evoluzione organizzativa. L’ingresso in nuovi mercati ha portato allo sviluppo delle competenze, rafforzando allo stesso tempo la valorizzazione dei talenti e la costruzione di una cultura aziendale condivisa a livello internazionale. Come HR, abbiamo posto le persone al centro di questo percorso: perché crediamo fortemente che siano proprio le persone, con la loro capacità di adattarsi e innovare, il vero motore dell’espansione di Yoyomove”.

[ Redazione Motori360 ]