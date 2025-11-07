Yamaha: la nuova R7 viene completamente rivista in funzione di un’ancor migliore guidabilità e fiducia

Telaio e meccatronica modificati, posizione di guida rivisitata e nuova aerodinamica

Dal 1998, anno d’ingresso sul mercato della prima R1, ogni modello della R-Series ha segnato il mondo delle due ruote sino a cambiarne più di qualche regola.

Negli ultimi anni, Yamaha ha voluto ridefinire il concetto di moto Supersport, offrendo moto sportive ispirate alle competizioni, in grado di garantire prestazioni ottimali su strada e in pista, il tutto ad un prezzo sempre accessibile.

Un’ulteriore svolta si è avuta nel 2021, con l’introduzione della R7 con motore CP2: un nuovo modello Supersport dedicato a un pubblico più giovane cui far provare l’orgoglio di possedere una delle moto R-Series: dalla R125 alla R9, fino alle versioni destinate alla pista, come la R1 RACE e la R1 GYTR.

La R7, collaudata sia in pista che su strada; è stata protagonista dei trofei R7 Cup organizzati in tutta Europa ed è stata scelta come moto unica per il Campionato mondiale femminile di corse in pista introdotto nel 2024.

L’importanza di questa classe Supersport di media cilindrata crescerà ulteriormente nel 2026 con il debutto nel Campionato del Mondo Superbike FIM, nella nuova classe WSPB cui la R7 potrà partecipare in versione ulteriormente affinata grazie all’introduzione di tecnologie più avanzate e miglioramenti al telaio che hanno prodotto un modello Supersport di media cilindrata perfettamente bilanciato.

Elettronica e controlli

La gamma di sistemi elettronici di assistenza è stata progettata in modo da offrire il giusto livello di supporto in funzione della capacità del singolo pilota: dalle impostazioni più conservatrici per i meno esperti al supporto minimo per i più esperti, oltre alla possibilità di disattivare completamente i sistemi di assistenza per chi guida in pista con un livello di esperienza da pro.

Acceleratore elettronico : questo innovativo sistema denominato Yamaha Chip Controlled-Throttle (Y-CCT), rileva gli input del pilota sull’acceleratore e consente alla ECU di calcolare istantaneamente il grado ideale di apertura dell’acceleratore garantendo la fluidità della curva di coppia a tutti i regimi e una sensazione più lineare di erogazione al pilota.

L’introduzione di YCC-T apre un mondo completamente nuovo per la R7 in termini di elettronica, con l’introduzione delle modalità di guida e degli ausili elettronici che, come sulla R9, permettono al pilota di sfruttare al meglio pacchetto elettronico e potenzialità della moto.

IMU a 6 assi e sistemi elettronici di assistenza al pilota: la nuova gamma di sistemi elettronici di assistenza al pilota, completamente personalizzabile, lavora in sinergia con l’IMU; misurando costantemente l’accelerazione nelle direzioni avanti e indietro, in alto e in basso, a sinistra e a destra, nonché la velocità angolare nelle direzioni di beccheggio, rollio e imbardata della moto, l’IMU è in grado di inviare dati in tempo reale alla ECU che controlla la gamma dei sistemi elettronici di assistenza al pilota, tutti con l’obiettivo di accrescere la fiducia del pilota e permettergli di sfruttare al massimo il potenziale della R7.

Le tre modalità di erogazione della potenza , modificano la risposta dell’acceleratore e le caratteristiche del motore. Un sistema di controllo della trazione (TCS), sensibile all’inclinazione e regolabile su tre livelli, rileva la differenza di velocità tra la ruota anteriore e quella posteriore, attenuando l’erogazione di potenza per mantenere la trazione della ruota posteriore quando è necessario.

Il controllo dello slittamento laterale (SCS) , anch’esso disponibile su tre livelli di supporto, rileva eventuali slittamenti della ruota posteriore e regola la potenza del motore per aiutare il pilota a controllare il mezzo, mentre il controllo dell’impennata (LIF) interviene quando la ruota anteriore si solleva da terra durante le accelerazioni più energiche, regolando la potenza del motore per controllare l’impennata.

Il sistema Brake Control (BC) adatta automaticamente la pressione dei freni per compensare l’eventuale perdita di aderenza in fase di frenata, a moto inclinata.

Il sistema di gestione del freno motore (EBM) consente di scegliere tra due livelli per aumentare o diminuire l’intensità del freno motore quando si chiude l’acceleratore o si scala di marcia durante la guida in pista mentre

Il regolatore di slittamento posteriore (BSR) offre un ulteriore supporto in caso di blocco della ruota posteriore dovuto a un’eccessiva azione del freno motore, controllando la coppia del motore per modificare il comportamento della moto, migliorando anche la sicurezza in condizioni di scarsa aderenza.

Il Launch Control System (LC) garantisce partenze in gara perfette, e permette anche la disattivazione dell’ABS posteriore per rispondere in modo più diretto ai comandi di frenata dando così un ulteriore vantaggio per la guida in pista.

Modalità di guida personalizzabili

Yamaha Ride Control (YRC): ora disponibile anche sulla la R7 sarà dotata delYRC, dispositivo che consente ai piloti di selezionare le caratteristiche di potenza del motore e il grado di ausili elettronici in base alle preferenze personali o alle condizioni di guida. Tre le modalità di guida preimpostate: SPORT, STREET e RAIN, per adattarsi alle diverse condizioni, e 2 mappe personalizzate che consentono al pilota di selezionare le impostazioni desiderate tramite l’app MyRide di Yamaha.

Quickshifter di terza generazione e cambio marce migliorato: per le marce dalla prima alla terza il numero di denti di innesto per gli ingranaggi è stato aumentato da cinque a sei in modo da garantire cambi di marcia più fluidi, precisi e sportivi. Modificato anche l’angolo degli ingranaggi dalla quarta alla sesta, riducendo l’effetto sul comportamento della moto in fase di apertura e chiusura dell’acceleratore, con conseguenti cambi di marcia più morbidi e regolari.

Cambio elettronico QSS Yamaha di terza generazione: questo nuovo cambio consente di passare alle marce superiori o di scalare a quelle inferiori senza frizione, con evidenti vantaggi in termini di guidabilità; 2 le impostazioni: l’impostazione 1 permette di cambiare marcia senza frizione in accelerazione e di scalare senza frizione in decelerazione, mentre l’impostazione 2 permette di scalare in accelerazione e di cambiare marcia in decelerazione, per adattarsi a un’ampia varietà di situazioni su strada.

Ciclistica

Telaio : per garantire rigidità e stabilità migliori, quasi tutti gli elementi del telaio della R7 sono stati affinati, dal diametro e spessore dei tubi in acciaio ai relativi rinforzi (ad es. il supporto centrale utilizza ora piastre in acciaio con cover in plastica): il tutto senza aggravio di peso.

Il forcellone è stato riprogettato per trasmettere in modo più chiaro le sensazioni provenienti dalla strada mentre dalla rinnovata piastra di sterzo a triplo morsetto sono state eliminate le parti più spesse del design precedente.

La nuova forcella a steli rovesciati da 41 mm è più leggera di 350 gr. e offre una maneggevolezza migliore grazie alla totale possibilità di regolare il precarico, lo smorzamento della compressione e l’estensione, consentendo modifiche per adattarsi alle preferenze del pilota e ai diversi scenari di guida.

Cerchi e gomme

Per la prima volta, sulla R7 saranno montati i cerchi Yamaha SpinForged con pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport S23: quindi minor peso e maggior grip.

Posizione di guida

La posizione di guida della R7 è stata modificata per migliorare l’accessibilità e il comfort in generale, con un manubrio riposizionato che facilita i movimenti della parte superiore del corpo e un serbatoio di carburante ridisegnato che consente una maggiore libertà di movimento avanti e indietro sulla moto. La sella è più bassa di 5 mm (da 835 mm a 830 mm), ha un look più aggressivo che avvicina la R7 alle R1 e R9, e migliora la connessione e la presa del pilota.

Pedane : la R7 monta ora quelle della R1, che facilitano il trasferimento del peso e aumentando la stabilità della parte bassa del corpo nelle curve.

Strumentazione, connettività, comandi

La strumentazione è formata da un elegante Display TFT da 5″, a colori; 4 i temi selezionabili cui si aggiunge la modalità Track che mostra solo le informazioni rilevanti sul cruscotto, concentrandosi sul cronometro, per un layout in vero “stile da gara”.

Interruttori sul manubrio: un nuovo gruppo comandi sul manubrio permette al pilota di gestire una gamma più ampia di funzioni della R7, tra cui connettività per smartphone, navigazione e modalità di guida, nonché di spostarsi tra ulteriori opzioni del menu. Gli interruttori degli indicatori di direzione si disattivano ora automaticamente e offrono anche una funzione a tre lampeggi per segnalazioni più brevi.

Una nuova funzione ESS (Emergency Stop Signal) agisce in caso di frenata improvvisa, azionando le luci di sicurezza per avvisare gli utenti della strada che la moto si sta improvvisamente fermando per una situazione di emergenza.

Controllo automatico della velocità: la R7 è stata dotata di un sistema cruise control che si può attivare a velocità di almeno 40 km/h e a partire dalla terza marcia. Il sistema si disattiva quando il pilota seleziona il pulsante di annullamento oppure quando preme il freno, la frizione o l’acceleratore. Ovviamente si può impostare un limite di velocità per garantire che la moto non superi la velocità selezionata.

Connettività

Il display della R7 può essere connesso a uno smartphone tramite l’app MyRide di Yamaha , attraverso la Communication Control Unit (CCU) di bordo della moto. Questa connettività permette di visualizzare sul display chiamate telefoniche, messaggi di testo e aggiornamenti meteo, inoltre offre un sistema di navigazione completo tramite l’app Garmin StreetCross.

L’app MyRide può anche essere utilizzata per modificare le impostazioni YRC, permettendo la creazione di nuove modalità YRC anche quando si è lontani dalla moto. È possibile salvare nell’app fino a 40 diversi trattati di modalità in base a specifiche condizioni di guida su strada o su pista, per poi caricarle sulla moto quando si è nel raggio d’azione.

Y-TRAC Rev – e ti senti pilota!

Introdotta con la R9 2025, la nuova app Y-TRAC Rev offre un’esperienza da pilota professionista, con un tracciamento dati dedicato e la possibilità per il team di comunicare con il pilota.

I piloti possono registrare i tempi sul giro e i tempi di settore così come i dati comportamentali della moto. Il pilota può quindi analizzare questi dati o confrontarli con quelli di altri, migliorando i propri tempi e ottimizzando le impostazioni della moto, proprio come avviene in MotoGP.

I proprietari di R7 possono utilizzare Y-TRAC Rev gratuitamente, ma hanno bisogno di un abbonamento premium per sbloccare registri di guida illimitati.

Design e aerodinamica

La nuova R7 mantiene le caratteristiche distintive delle sorelle maggiori come il caratteristico condotto a forma di «M», pur ricevendo un look nuovo ed elegante che mette in linea l’estetica con l’intera gamma R-Series.

Grande attenzione è stata dedicata alla riduzione dell’area frontale, snellendo la carena in modo da ottenere livelli ancora più elevati in termini di prestazioni aerodinamiche. La R7 mantiene il singolo faro anteriore centrale, incastonato nella caratteristica “M”, mantenendo le dimensioni anteriori ristrette e riducendo al minimo il peso, mentre la forma della nuova lente del faro anteriore migliora l’efficienza aerodinamica. Le modifiche apportate allo spoiler anteriore montato sotto il faro migliorano l’efficienza del flusso d’aria e consentono di convogliare un volume d’aria maggiore verso il radiatore.

Gli indicatori di direzione sono ora integrati negli specchietti retrovisori e, insieme Ai gruppi ottici dalle dimensioni minime, accentuano l’aspetto snello della moto.

Caratteristiche tecniche principali

CP2 da 689 cc, raffreddato a liquido, DOHC, motore bicilindrico frontemarcia a 4 valvole

Telaio più rigido e più agile

Acceleratore controllato da chip Yamaha (YCC-T)

IMU a 6 assi sviluppato dalla R1

Sistemi di assistenza al pilota sensibile all’inclinazione, tra cui sistema di controllo trazione (TCS), sistema di controllo dello slittamento (SCS), sistema Brake Control (BC)

Power Modes (PWR), Launch Control (LC) e controllo dell’impennata (LIF)

Cambio elettronico bidirezionale(QSS) di terza generazione

Gestione del freno motore (EBM) e regolatore di slittamento posteriore (BSR)

Yamaha Ride Control (YRC) con impostazioni personalizzabili

Modalità di disattivazione dell’ABS posteriore

Design della Serie R di nuova generazione

Display TFT da 5 pollici a colori con funzioni di connettività

Registra e analizza i dati di guida con Y-TRAC Rev

Cruise control e limitatore di velocità

Cerchi SpinForged con pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport S23

Sospensioni anteriori e posteriori perfezionate, completamente regolabili

Posizione di guida rivisitata per aumentare comfort e movimento

Celebrazione dei 70 anni di Yamaha con colori iconici

Yamaha Motor Company ha compiuto 70 anni nel 2025 e per celebrare sette decenni di innovazione, la nuova R7 sarà disponibile nei colori accattivanti e nostalgici del 70° anniversario, già mostrati per la prima volta dal team Yamaha all’inizio di quest’anno.

Basata sui colori iconici della 1999 R7 in edizione limitata, incentrati sulle competizioni, la colorazione bianca e rossa evoca i ricordi dei rivoluzionari modelli Supersport Yamaha degli anni ’90.

La R7 sarà disponibile anche in Icon Performance e Midnight Black, e sarà negli showroom Yamaha nell’aprile 2026.

Aggiungi stile Supersport con Paddock Blu

Per completare il look della nuova R7, è disponibile una gamma completa di capi di abbigliamento Paddock Blue ispirati alle corse, con una linea dedicata che consente ai piloti di imitare lo stile dei team Yamaha ufficiali, mentre una collezione “essentials” più casual porta il Paddock Blue anche fuori dalla pista.

Per chi sceglie i colori del 70° anniversario, è disponibile anche una gamma completa di abbigliamento specifico per il 70° anniversario.

Ricambi, accessori e ricambi originali Yamaha Technology Racing

Che si tratti di migliorare le prestazioni o lo stile, a breve sarà annunciata una gamma completa di accessori, che include una linea di ricambi Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR) per prestazioni estreme in pista.

