Un, due, tre Stellantis…. consolidata la crescita in Italia: Pandina, Avenger e Leapmotor T03 ai primi tre posti

Ad aprile crescita a doppia cifra e leadership confermata per il gruppo Stellantis che ha immatricolato 48.808 vetture. Ancora una volta le prime tre posizioni sono appannaggio di FIAT Pandina, con 8.576 immatricolazioni, al secondo posto la Jeep® Avenger con 4.276 e al terzo Leapmotor T03 con 4.090

Stellantis, inclusa Leapmotor, consolida la propria crescita sul mercato automobilistico italiano. Ad aprile il Gruppo guidato dal CEO Antonio Filosa ha registrato 48.808 immatricolazioni, confermando il quarto mese consecutivo di crescita a doppia cifra.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, Stellantis ha chiuso il mese con un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superando ancora una volta l’andamento complessivo del mercato italiano, cresciuto dell’11,58% con 155.210 immatricolazioni totali. In aumento anche la quota di mercato del Gruppo, salita al 31,4% (+0,7 punti percentuali).

Dominio Stellantis nella classifica delle auto più vendute

Le prime tre posizioni della classifica italiana di aprile sono occupate da modelli del Gruppo Stellantis. In testa si conferma la Fiat Pandina (nella foto di apertura) con 8.576 immatricolazioni, seguita dalla Jeep® Avenger con 4.276 unità e dalla sorprendente Leapmotor T03 con 4.090 immatricolazioni.

Con 206.609 registrazioni nei primi quattro mesi di quest’anno, i Brand commercializzati in Italia, sotto il coordinamento dalla Managing Director Antonella Bruno, hanno ottenuto una crescita complessiva del 15,7% rispetto al 9,78% dell’intero mercato nazionale che si è attestato a 640.083 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 32,2%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno.

FIAT resta leader del mercato italiano

Anche il marchio FIAT mantiene saldamente la leadership nel mercato italiano delle autovetture. Ad aprile il Brand ha registrato 16.026 immatricolazioni.

Oltre alla performance della Fiat Pandina – che nel quadrimestre ha raggiunto 45.631 unità – spicca anche il risultato della Fiat Grande Panda, che ha chiuso aprile con 3.704 immatricolazioni, salite a 16.896 nei primi quattro mesi dell’anno.

Exploit Leapmotor: +1.300% e leadership nel mercato elettrico

Particolarmente significativo, tra i vari Brand, anche il risultato ottenuto da Leapmotor – presente in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International controllata da Stellantis.

Il marchio ha archiviato aprile con 4.496 immatricolazioni, registrando una crescita del 1.300% rispetto ad aprile 2025 e risultando il brand con il maggiore incremento anno su anno dell’intero mercato italiano.

Il dato più significativo arriva però dal comparto BEV (Battery Electric Vehicle), dove Leapmotor si conferma leader in Italia con una quota del 33,5%, che sale al 51,1% nel canale privati. Numeri che consentono al marchio di conquistare la prima posizione assoluta nel mercato elettrico nazionale.

Veicoli commerciali: Stellantis Pro One leader in Italia

Stellantis Pro One – la Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis – conferma la propria leadership nel primo quadrimestre del 2026 con oltre 24.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 39%.

A dimostrazione della qualità e dell’ampiezza della gamma in grado di soddisfare le variegate esigenze dei Professionisti, Pro One, grazie ai brand Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, Stellantis, ha conquistato la leadership in tutti i principali segmenti del mercato in cui opera: «Car Derived» (64%), segmento C (49%), segmento D (42%) e segmento E (39%).

A trainare il mercato è ancora una volta Fiat Professional, che nel quadrimestre ha totalizzato 15.865 immatricolazioni, pari a una quota del 25,4%. Tra i modelli più richiesti spiccano il Fiat Ducato con 6.388 unità e il Fiat Doblò con 5.056 immatricolazioni.

[ Redazione Motori360 ]