UIGA Auto Europa 2026, le sette finaliste alla sfida del titolo

Il conto alla rovescia è iniziato, i soci dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, coadiuvati da una giuria di 150 Opinion Leader, hanno designato le auto che parteciperanno alla fase finale di Auto Europa 2026. Nei giorni 10 e 11 novembre 2025, le sette finaliste (Audi Q3, Bmw X3, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Jeep Compass, Mercedes-Benz CLA e Renault 4 E-Tech Electric) si contenderanno l’assegnazione dell’importante riconoscimento nella sede di Bosch Italia, a Milano

Ecco le sette finaliste della 39.ma edizione di Auto Europa che si sfideranno a suon di design, prestazioni, consumi, sostenibilità e tecnologia. A decretare la migliore saranno i giornalisti specializzati che compongono l’associazione, la giuria formata dagli opinion leader, e il pubblico che potrà votare collegandosi al link , già attivo, www.premioautoeuropa.it

Audi Q3

L’Audi Q3 incarna alla perfezione la sintesi tra eleganza, tecnologia e concretezza, confermandosi come punto di riferimento tra i SUV compatti di fascia premium. Le sue linee tese e proporzioni equilibrate trasmettono solidità e raffinatezza, mentre il frontale, impreziosito da una firma luminosa distintiva, esprime al primo sguardo il carattere deciso del modello.

All’interno, domina il concetto di “Digital Stage”, con due schermi fino a 12,8 pollici perfettamente integrati nel design della plancia. L’abitacolo, tecnologico ma essenziale, riflette l’idea di un lusso sobrio e maturo: ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di guida raffinata e intuitiva.

La gamma motori rispecchia un equilibrio tra efficienza e prestazioni. Le versioni 1.5 TFSI mild-hybrid e 2.0 TDI da 150 CV offrono consumi contenuti e comfort di marcia, mentre chi cerca la massima dinamicità può scegliere il potente 2.0 TFSI da 265 CV con trazione integrale quattro, garanzia di agilità e sicurezza in ogni condizione. Sul fronte della sicurezza, la Q3 non lascia spazio a compromessi.

La completa suite di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione affianca il conducente in ogni situazione, mentre i fari Matrix LED assicurano un’illuminazione intelligente che adatta automaticamente il fascio di luce, offrendo la massima visibilità senza mai abbagliare.

La nuova Audi Q3 rappresenta così l’evoluzione naturale della maturità premium: equilibrio tra design e sostanza, tra piacere e razionalità, tra presente e futuro.

BMW X3



La nuova BMW X3 ridefinisce il concetto di Sports Activity Vehicle, unendo forza espressiva, tecnologia avanzata e piacere di guida autenticamente BMW. Le proporzioni robuste e il design muscoloso trasmettono un’immediata sensazione di potenza e sicurezza, mentre il frontale, dominato dalla calandra a doppio rene di dimensioni maggiorate, afferma una presenza scenica inconfondibile. Nelle versioni più esclusive, l’illuminazione Iconic Glow aggiunge un tocco spettacolare, trasformando ogni arrivo in un momento di stile.

All’interno, la X3 accoglie i suoi occupanti in un “santuario digitale” dove innovazione e comfort convivono in perfetta armonia. Il BMW Curved Display, abbinato al nuovo Operating System 9, pone l’interfaccia touch al centro dell’esperienza, riducendo al minimo i comandi fisici per un ambiente essenziale e contemporaneo. Ogni dettaglio è curato con la precisione tipica del marchio, offrendo un equilibrio perfetto tra ergonomia e design.

Sotto il cofano, la gamma motori abbraccia l’elettrificazione in tutte le sue forme. Le versioni Mild Hybrid 48V, disponibili sia benzina sia diesel, garantiscono efficienza e prontezza di risposta, mentre la Plug-In Hybrid (PHEV) offre fino a 90 km di autonomia elettrica, unendo sostenibilità e prestazioni. Al vertice si colloca la poderosa M50 xDrive, spinta da un sei cilindri da quasi 400 CV, simbolo della sportività BMW più pura.

Tutti i modelli sono dotati di trazione integrale xDrive e cambio automatico a 8 rapporti, per un equilibrio impeccabile tra agilità, comfort e controllo. La sicurezza è, come da tradizione BMW, un pilastro fondamentale. La X3 è dotata dei più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che garantiscono un’esperienza dinamica, ma sempre sotto totale controllo.

Ogni tecnologia è progettata per esaltare la libertà di guida, mantenendo al tempo stesso gli standard di protezione e affidabilità che definiscono il mondo premium. Con la nuova X3, BMW firma un capitolo evolutivo nella storia dei suoi SAV: presenza scenica, precisione ingegneristica e piacere di guida si fondono in un insieme che impone rispetto e ammirazione su ogni strada.

Dacia Bigster

La Dacia Bigster rappresenta la nuova frontiera del SUV compatto: autentica, concreta e senza bisogno di esibire lusso superfluo. È la proposta di chi cerca sostanza, spazio e carattere in un design che non teme di distinguersi. Con i suoi 4,57 metri di lunghezza, la Bigster è il maxi-Duster pensato per chi ama la libertà e rifiuta le convenzioni del mercato. Lo stile segue la filosofia della massima funzionalità: forme squadrate, superfici robuste e plastiche a vista diventano una dichiarazione d’intenti, non un compromesso. La Bigster non finge di essere qualcosa che non è – e proprio in questa onestà risiede il suo fascino.

L’abitacolo privilegia la funzionalità pura, con comandi fisici per il clima e un approccio ergonomico che mette la praticità al centro. L’innovativo ecosistema YouClip, che permette di appendere e personalizzare accessori, aggiunge un tocco di intelligenza semplice e brillante, perfettamente in linea con lo spirito Dacia.

Sotto il cofano, l’approccio è democratico e razionale: dal sobrio Mild Hybrid, disponibile anche con trazione 4×4, al Full Hybrid da 155 CV, fino alla versione Mild Hybrid-GPL, che abbina costi di esercizio contenuti a un’autonomia estesa.

Qui, l’eccellenza non si misura in numeri da record, ma in efficienza concreta e libertà da ogni ansia di ricarica o consumo. Sul fronte della sicurezza, la Bigster soddisfa gli standard Euro NCAP, offrendo tutti i principali sistemi di assistenza alla guida e di protezione attiva e passiva.

Ma il suo vero punto di forza è lo spazio: un bagagliaio superiore ai 660 litri, degno di un’ammiraglia, che fa della versatilità il suo tratto distintivo. La Dacia Bigster non insegue le mode: le detta a modo suo. È l’auto di chi sceglie la funzionalità come forma di libertà – e trova nella semplicità intelligente la più autentica espressione di modernità.

Fiat Grande Panda

La Fiat Grande Panda segna il ritorno di un’icona, reinterpretata con spirito moderno e una dose inedita di ambizione. Cresce nelle dimensioni e nel carattere, ma conserva quella personalità sincera e ironica che da sempre la distingue. Le linee più tese e muscolose la rendono sicura di sé, mentre i fari LED “a pixel” e la scritta PANDA in rilievo sul frontale le donano una presenza matura, consapevole del proprio ruolo nel nuovo panorama urbano.

All’interno, la Grande Panda accoglie con un ambiente fresco e razionale. Le linee pulite, i colori vivaci e i materiali curati trasmettono allegria e funzionalità, mentre il sistema di infotainment touch con connettività completa introduce un linguaggio tecnologico che dialoga con la quotidianità moderna. È la perfetta fusione tra l’intelligenza spaziale tipica della Panda e la contemporaneità di una nuova generazione digitale.

La gamma motori offre una triplice anima pensata per ogni esigenza: il benzina 1.2 turbo da 100 CV garantisce vivacità e prontezza, la versione mild-hybrid 48V unisce efficienza e semplicità d’uso, mentre la versione elettrica da 113 CV, con oltre 300 km di autonomia, rappresenta la sintesi più evoluta della mobilità cittadina. Qualunque sia la scelta, la Grande Panda resta agile, brillante e irresistibilmente pratica – una vera regina del traffico. Anche la sicurezza compie un salto di qualità.

La dotazione di serie include frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, cruise control e sensori di parcheggio, offrendo così protezione e serenità in ogni situazione. Niente eccessi, solo sostanza e concretezza, per affrontare la città con la disinvoltura che da sempre è nel DNA Panda.

Con la Grande Panda, Fiat rinnova un mito con lo sguardo rivolto al futuro: più matura, più consapevole, ma sempre autenticamente sé stessa.

Jeep Compass

La nuova Jeep Compass reinterpretandolo il DNA del marchio americano con linee più tese, proporzioni scolpite e una presenza su strada più incisiva. Il frontale, dominato dalla leggendaria griglia a sette feritoie, si rinnova con un design più moderno e gruppi ottici full LED Matrix, che uniscono efficienza e carattere.

All’interno, la Compass compie un vero salto di qualità. L’abitacolo accoglie con materiali curati, dettagli raffinati e una disposizione intuitiva delle funzioni. La strumentazione digitale fino a 10,25” e il sistema Uconnect con schermo fino a 10,1” offrono un’esperienza connessa e fluida, mentre il comfort raggiunge livelli premium, grazie a un’attenzione meticolosa alle finiture e all’insonorizzazione.

La gamma motori accompagna la transizione energetica con un’offerta completa e coerente. Si parte dall’efficiente e-Hybrid – un mild hybrid 48V con motore 1.2 turbo da 145 CV e trazione anteriore — per arrivare al top di gamma 4xe Plug-in Hybrid, con trazione integrale elettrica e potenza fino a 240 CV, ideale per chi non vuole rinunciare all’emozione dell’off-road.

In arrivo anche la versione Full Electric, capace di un’autonomia WLTP fino a 500 km, che segna un nuovo capitolo nella storia del marchio. Sul fronte della sicurezza, la Compass si colloca ai vertici del segmento grazie agli ADAS di Livello 2, che includono Cruise Control Adattivo e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

A completare il quadro, il sistema Selec-Terrain assicura le tradizionali capacità fuoristradistiche Jeep, mentre il bagagliaio da 550 litri garantisce versatilità e comfort anche nella vita quotidiana. La Jeep Compass è la compagna ideale per chi cerca un SUV capace di affrontare ogni terreno — dalla città alle strade sterrate – con lo stile, la tecnologia e la solidità di un marchio che ha fatto della libertà il suo emblema.

Mercedes-Benz CLA

La nuova Mercedes-Benz CLA riassume la vision del costruttore tedesco: un coupé a quattro porte che ridefinisce il concetto di eleganza dinamica, proiettandolo verso il futuro della mobilità elettrica. Il suo design, scolpito dall’aerodinamica, raggiunge un Cx da record di 0,21. La silhouette fluida, le spalle ampie e la griglia “star-pattern” illuminata esprimono potenza e raffinatezza in perfetto equilibrio.

L’abitacolo è un manifesto di tecnologia con il sistema MBUX Superscreen che unisce strumentazione e display centrale in un’unica superficie digitale, offrendo un’interazione intuitiva e immersiva. Al centro di tutto opera l’Intelligenza Artificiale MB.OS, che gestisce funzioni e preferenze in modo sofisticato e predittivo, anticipando i desideri del conducente con naturalezza e precisione.

Nata sulla piattaforma MMA, la nuova CLA si afferma come il punto di riferimento della tecnologia elettrica Mercedes-Benz (EQ Technology). La gamma parte dalla CLA 250+ da 272 CV e raggiunge la CLA 350 4MATIC da 354 CV, entrambe spinte da un’architettura a 800 volt e batterie da 85 kWh che garantiscono un’autonomia fino a 792 km WLTP. A completare l’offerta, motorizzazioni mild-hybrid a 48V, per chi desidera un equilibrio tra tradizione e innovazione.

La sicurezza resta un pilastro assoluto del marchio. Gli ADAS di Livello 2 offrono un’assistenza avanzata e discreta, mentre la frenata rigenerativa ottimizzata massimizza l’efficienza senza compromettere il comfort di marcia. Ogni componente è progettato per rendere la guida impeccabile e garantire una protezione ai massimi livelli.

La Mercedes-Benz CLA è più di un’auto: è un simbolo di esclusività intelligente, dove eleganza, elettrificazione e innovazione convivono in un’armonia perfetta. Un’icona che guarda al futuro, restando fedele all’essenza del marchio della Stella.

Renault 4 E-Tech Electric

La Renault 4 E-Tech Electric segna il ritorno di un mito che ha segnato la storia dell’automobile, reinterpretato oggi in chiave retro-futuristica. Il design cattura l’essenza del modello originale e la proietta nel futuro della mobilità sostenibile. Con i suoi 4,14 metri di lunghezza, la nuova 4 si trasforma in un SUV compatto dalle linee pulite e ben proporzionate, capace di fondere tradizione e modernità in modo naturale e armonioso. I grandi cerchi in lega e le protezioni in plastica su paraurti e passaruota sottolineano la sua vocazione avventurosa e versatile, mentre gli interni sorprendono per spazio e modularità.

Il bagagliaio da 420 litri assicura una praticità da categoria superiore, mentre il sistema OpenR Link con Google integrato offre un sistema infotainment intuitivo, connesso e costantemente aggiornato, trasformando ogni viaggio in un’esperienza digitale fluida e semplice. Sotto la carrozzeria si cela la tecnologia 100% E-Tech Electric, sviluppata sulla piattaforma CMF-BEV.

Due le varianti disponibili: la Urban Range, con motore da 90 kW (122 CV) e batteria da 40 kWh per un’autonomia fino a 308 km WLTP; e la Comfort Range, con 110 kW (150 CV) e batteria da 52 kWh, capace di raggiungere 409 km di autonomia WLTP.

La ricarica rapida in DC fino a 100 kW consente di passare dal 15% all’80% in circa 30 minuti, garantendo libertà e praticità d’uso. Sul fronte della sicurezza, la nuova Renault 4 è all’avanguardia. I suoi 26 sistemi di assistenza alla guida (ADAS) offrono un livello di protezione e comfort di guida di prim’ordine: dalla frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, all’assistenza al mantenimento di corsia, fino al Fireman Access, che facilita l’intervento dei soccorritori in caso di emergenza. A completare l’equipaggiamento, sensori di parcheggio a 360° e un assistente alle manovre per rendere ogni spostamento semplice e sicuro.

La Renault 4 E-Tech Electric non è solo un omaggio al passato: è la rinascita di un’icona per una nuova generazione. Versatile, elettrica e ricca di personalità, incarna lo spirito pionieristico di sempre con lo sguardo rivolto al domani.

[ Redazione Motori360 ]