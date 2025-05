Triumph: svelata la nuova Speed Triple 1200 RX in edizione limitata

Prodotta in soli 1.200 esemplari, è equipaggiata con un esclusivo set-up track ready, sospensioni Öhlins di ultima generazione, elettronica potenziata, motore tricilindrico da 183 cavalli, silenziatore Akrapovič in titanio, componenti in fibra di carbonio e molto altro…

Questa esclusiva moto inglese, disponibile solo per quest’anno, è l’ultima incarnazione dell’iconico modello Speed Triple, adesso ancora più orientato alla guida attiva su strada e tra i cordoli.

Design

Il nuovo modello mantiene il caratteristico doppio faro e il forcellone monobraccio, che rafforzano un look caratterizzato da un esclusivo schema grafico in Triumph Performance Yellow e Granite, con accenti RX bianchi.

Il parafango anteriore e i profili del serbatoio in fibra di carbonio sono ispirati al mondo racing e sottolineano lo stile moderno e aggressivo della moto.

Le linee affilate e la posizione di guida più sportiva, assieme al serbatoio scolpito, alla nuova sella e al posteriore minimalista che si fonde perfettamente con il fanale posteriore e il portatarga, donano alla Speed Triple 1200 una silhouette straordinariamente bella e incisiva.

Handling

Nonostante tutta la tecnologia e le sospensioni elettroniche, la Speed Triple è ancora una delle moto più leggere della categoria, con un peso di soli 199 kg in ordine di marcia. A questo contribuisce la nuova batteria agli ioni di litio della Speed Triple, notevolmente più leggera di una batteria tradizionale.

Rispetto alla Speed Triple 1200 RS presentata a marzo di quest’anno, questa edizione limitata RX è caratterizzata da una posizione di guida totalmente sportiva, basata su una nuova sella, nuovi semi/manubri clip-on posizionati più in basso di 69 mm, e avanzati di 52 mm, oltre a pedane più alte (14,5 mm) e arretrate (25,5 mm) rispetto alla versione RS

La Speed Triple 1200 RX conserva il telaio a doppia trave in alluminio ed è inoltre dotata di sospensioni elettroniche Öhlins di ultima generazione e di un raffinato ammortizzatore di sterzo Öhlins SD EC integrato nel sistema Öhlins Smart EC3 con logica di funzionamento semi-attiva in coerenza con la modalità di guida impostata dal pilota.

Il sistema, inoltre, può essere regolato tramite l’interfaccia Öhlins Objective Based Tuning (OBTi), che – integrato nella strumentazione – monitora e regola continuamente le caratteristiche di smorzamento delle sospensioni.

In questo modo, sia che si guidi in rettilineo, sia che si freni per affrontare una curva, sia che si gestisca la moto a centro curva o che si acceleri in uscita, l’OBTi consente al pilota di regolare facilmente le caratteristiche dinamiche di smorzamento semi-attivo delle sospensioni in diversi contesti di utilizzo

Le pinze Brembo Stylema®, abbinate a una leva Brembo MCS (regolabile in ampiezza), garantiscono prestazioni di arresto impeccabili e un feeling immediato, in ogni fase di guida, anche le più impegnative.

Per completare l’assetto, la Speed Triple 1200 RX monta in primo equipaggiamento sulle sue nuove ruote leggere, pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 – utilizzabile sia su strada che in pista – con disegno bimescola che consentono un ingresso in curva più rapido e agile e ottimizzano aderenza, stabilità e durata.

Sono inoltre disponibili i nuovi sistemi di controllo del sollevamento della ruota anteriore (Front Wheel Lift Control), del freno motore (Engine Braking Control) e dello slittamento del posteriore in staccata (Brake Slide Control), regolabili in modo indipendente, oltre al cruise control elettronico regolabile.

Meccanica

Il motore a tre cilindri Triumph da 1160 cc che equipaggia questo modello è stato progettato per essere più potente e durevole, oltre che più compatto e leggero.

Il propulsore offre grinta ai bassi e potenza agli alti regimi, garantendo prestazioni al top su strada e in pista, con una risposta immediata dell’acceleratore e un’erogazione della spinta fluida e costante.

Il nuovo bilanciamento ottimizzato dell’albero motore, che ha debuttato sulla versione «RS», dona un significativo miglioramento delle prestazioni del propulsore la cui potenza, rispetto alla precedente generazione di Speed Triple, è aumentata di 3 cavalli (ora 183 cv a 10.750 giri/min) così come la coppia (ora 128 Nm a 8.750 giri/min, 3 Nm in più rispetto al modello precedente).

Il nuovo impianto di scarico a flusso libero ottimizzato si innesta su un silenziatore compatto e leggero Akrapovič con rivestimento esterno e staffa in titanio, fondello e coperchio della valvola allo scarico in fibra di carbonio; il tutto centralizza la massa per migliorare le prestazioni, pur mantenendo il caratteristico sound del motore triple.

Elettronica e sicurezza

Questo modello introduce una configurazione elettronica personalizzabile e regolabile indipendentemente dalle modalità di guida:

Il nuovo sistema di controllo del sollevamento della ruota anteriore, offre quattro livelli di regolazione , incorpora gli input dell’unità di misura inerziale (IMU) a sei assi e determina istantaneamente ogni movimento della moto.

, incorpora gli input dell’unità di misura inerziale (IMU) a sei assi e determina istantaneamente ogni movimento della moto. Il controllo del freno motore – che integra le mappe dell’acceleratore regolabili – è personalizzabile in base alle preferenze del pilota e gli consente di regolare la sensazione del motore in base al proprio stile e alle condizioni di guida.

Il Brake Slide Assist, disponibile solo in modalità Track, ottimizza la taratura dell’ABS per la guida in pista, consentendo un maggiore slittamento della ruota anteriore e un maggiore sollevamento della ruota posteriore. In questo modo si massimizzano le prestazioni in pista e si riduce al minimo la sensazione di invadenza, fornendo al contempo maggiore sicurezza in caso di imprevisti.

Con cinque modalità di guida distinte (Rain, Road, Sport, Track, Rider), l’ABS ottimizzato in curva e il controllo di trazione ottimizzato disinseribile, e il Triumph Shift Assist di serie, la Speed Triple ha tutte le caratteristiche necessarie per massimizzare prestazioni e sicurezza in tutte le condizioni.

Il design dell’interfaccia della strumentazione TFT da 5” offre un accesso immediato a tutte le informazioni principali, controllate dall’intuitivo joystick a 5 vie e dagli interruttori retroilluminati mentre il sistema di connettività My Triumph di serie consente la navigazione turn-by-turn e il controllo di telefono e musica. Il cruise control è completamente regolabile per i viaggi più lunghi e la nuova funzione di avviso di frenata d’emergenza informa gli altri utenti della strada in caso di brusca frenata e rapida decelerazione.

L’accensione, il bloccasterzo e il tappo del serbatoio sono dotati di un sistema di funzionamento senza chiave sulla Speed Triple 1200 2025. Per una maggiore sicurezza, la funzione wireless può essere disattivata premendo un solo pulsante.

La dichiarazione

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, si è così espresso: “La nuova Speed Triple 1200 RX offre una raffinata esperienza di guida, sia su strada che in pista. La tecnologia di ultima generazione, la dotazione di alto livello e la posizione di guida sportiva la faranno entrare di diritto nella lista dei desideri di tutti gli appassionati di track day”.

Listino

La nuova Speed Triple 1200 RX è offerta, franco concessionario, a 21.995 euro con consegne previste dal prossimo mese di giugno.

