Stellantis Pro One: rafforzata anche a maggio la leadership in Italia nei veicoli commerciali

Immatricolate 7.091 unità (42,7% del mercato con un incremento del 4,7% sull’anno precedente)

L’elaborazione dei dati Dataforce evidenzia a maggio gli ulteriori progressi delle immatricolazioni in Italia di Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali.

Interessante la scomposizione del dato globale Italia; le 7.091 immatricolazioni veicoli commerciali sono infatti così ripartite:

FIAT Professional : 28,6% del mercato (+5,9 % sul 2024) – è la la miglior performance del mercato;

: 28,6% del mercato (+5,9 % sul 2024) – è la la miglior performance del mercato; Peugeot : 5,7% del mercato (+1,3 % sul 2024);

: 5,7% del mercato (+1,3 % sul 2024); Citroën : 4,8%;

: 4,8%; Opel: 2,7%.

A maggio il segmento di mercato di maggior successo per Stellantis Pro One è stato quello dei van medi il cui market share ha raggiunto il 49,2% (+16 % sul 2024) grazie a Scudo primo nel suo segmento (31,5% di quota, quasi doppia rispetto a quella del 2024).

Sempre a maggio il segmento dei van compatti ha visto Stellantis Pro One chiudere il mese con una quota complessiva del 52,3% la cui maggior parte (37,9%) va ascritta a Doblò che ha fatto registrare una crescita di quasi il 16 % rispetto all’anno precedente.

Top 5 del mercato in Italia: Stellantis Pro One è presente in classifica con ben 3 veicoli: Ducato 1°, Doblò 2° e Scudo 5°, con Boxer e Panda Van che entrano nella Top 10.

Il furgone best seller: nel 2025 Ducato è stato il furgone più immatricolato in italia (9.146 pari al 28,5% del mercato); viene prodotto nello stabilimento di Atessa in Abruzzo insieme a Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, che congiuntamente realizzano una quota del 40,2% in crescita di 2,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Tali positivi risultati traggono origine dal rinnovamento e completamento dell’intera gamma dei veicoli commerciali (compatti, medi e grandi) per i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot i cui mezzi sono disponibili anche in versione full electric di seconda generazione arricchita da una ricca offerta di tecnologie innovative e servizi connessi.

[ Andrea Colomba ]