Stellantis e Leapmotor International: la joint venture per il mercato dell’elettrico in Europa

Al via a settembre in nove Paesi europei la commercializzazione dei modelli elettrici cinesi C10 e T03, che si avvarrà della capillare rete di vendita di Stellantis

Hanno tolto l’ancora dal porto cinese di Shanghai con rotta verso l’Europa le navi che imbarcano il primo lotto di veicoli elettrici Leapmotor International. Pronti ad invadere i mercati del vecchio continente sono i SUV C10 e le vetture T03. L’operazione, che conferma la brillante joint venture tra Leapmotor e Stellantis (con quote ripartite 51:49% ma guidata da Stellantis, con i diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, oltre alla fabbricazione dei prodotti cinesi al di fuori della regione cinese) punta a trasferire maggiore innovazione nel mercato europeo e raggiungere rapidamente una mobilità sostenibile grazie alle vetture elettriche. Infatti, i modelli scelti sono dotati di tecnologie elettriche all’avanguardia e offrono eccezionali livelli di prestazioni, efficienza e autonomia.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis così commenta il risultato della strategica collaborazione: “La spedizione avvenuta questo mese del primo lotto di vetture C10 e T03 in Europa segna una svolta cruciale per Stellantis e Leapmotor”, ha dichiarato. “Dimostra la nostra volontà di offrire ai clienti soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Grazie alla capillare rete di vendita di Stellantis in Europa e all’impegno dei team delle nostre aziende per garantire un prodotto innovativo e di qualità, sono certo che le vetture Leapmotor sapranno suscitare un vasto consenso presso i clienti europei. La nostra partnership offre opportunità importanti e auspichiamo che il percorso che abbiamo intrapreso insieme ci conduca al successo”.

“Dall’apertura delle vendite fino alla prima metà di luglio, Leapmotor ha venduto complessivamente oltre 400.000 veicoli elettrici in Cina”, ha invece dichiarato Zhu Jiangming, Fondatore, Presidente e CEO di Leapmotor. “La Cina è il mercato di auto elettriche più grande e competitivo al mondo e il successo riscontrato presso i clienti cinesi dimostra il valore dei nostri prodotti. I modelli C10 e T03 sono stati progettati sin dall’inizio per rispondere agli elevati standard del pubblico internazionale. Siamo certi che la collaborazione tra Stellantis e Leapmotor produrrà una crescita importante che beneficerà entrambe le aziende”. In particolare, a giugno 2024, Leapmotor è risultata la quarta start-up cinese per vendite produttrice di veicoli elettrici (NEV) intelligenti.

Obiettivo: distribuzione capillare

Leapmotor International si avvarrà, per la distribuzione, dei punti vendita Stellantis, ma ha traguardi ambiziosi. Per i veicoli Leapmotor in Europa il numero di punti vendita passeranno dai 200 previsti a fine 2024 ai 500 entro il 2026. Una strategia di espansione per garantire un elevato livello di assistenza ai clienti. Continua, nel frattempo, la collaborazione tra Stellantis e Leapmotor per individuare nuove opportunità all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità nel settore automotive. Già prevista, per i prossimi tre anni, la commercializzazione di almeno un modello all’anno. Inoltre, Leapmotor International alla fine del 2024 prevede il lancio dei suoi modelli in Medio Oriente e Africa, Asia Pacifico e Sud America.

I veicoli C10 e T03 di Leapmotor

Il SUV C10 di Leapmotor è il primo prodotto di Leapmotor studiato per il mercato globale, in linea con gli standard internazionali di progettazione e sicurezza. C10 si basa sull’architettura LEAP3.0 sviluppata da Leapmotor, che si avvale di una tecnologia elettrica intelligente ai vertici del settore comprendente una configurazione elettronica ed elettrica centralizzata e integrata, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) e il cockpit intelligente, vero fiore all’occhiello di Leapmotor.

Il SUV C10 elettrico vanta dimensioni da segmento D e una dotazione generosa, la migliore esperienza di guida della categoria, un’autonomia WLTP di 420 km e una valutazione di 5 stelle nei test E-NCAP.

Dopo essere stato insignito dell’«International CMF Design Award 2023» per il suo design tecnologico e la pregevole estetica, ha recentemente vinto il «Gold Award 2024» ai French Design Award (FDA) e il «Gold Award 2024» agli US MUSE Design Award.

Il modello T03 di Leapmotor è una vettura compatta a 5 porte del segmento A, con spazio interno da segmento B; lunga 3,62 metri, larga 1,65 m e alta 1,57 m, oltre a essere elegante, è piacevole da guidare e ha un’autonomia WLTP di 265 km.

La T03 si è classificata al primo posto nell’«Initial Quality Study» di JD Power nel segmento delle vetture elettriche a batteria compatte.

[ Andrea Colomba ]