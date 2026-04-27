smart Concept #2 e smart #6 EHD: debutto globale della nuova due posti e prima mondiale della EHD

Il Global Brand Event 2026 di Pechino è stato l’occasione per mostrare al mondo quanto Smart stia accelerando i propri piani di espansione

Con l’auto-esplicativo titolo «Change of Perspectives», l’evento cinese ha registrato il debutto globale dell’attesissima smart Concept #2 e la prima mondiale della smart #6 EHD; con un’esposizione e una presentazione fortemente orientate al design, il brand ha voluto sottolineare la crescita strategica del portafoglio prodotti.

Da tre a cinque modelli nel corso dell’anno

L’intera gamma smart, che già comprende smart #1, #3 e #5, rappresenta la fusione dell’ingegneria premium di smart con lo specifico stile messo a punto dal Mercedes-Benz Global Design Team; l’evidente matrice comune si ritrova infatti nel comune DNA del marchio che tuttavia rispetta il diverso carattere di ciascun modello.

Tutte le smart rappresentano infatti un invito a cambiare prospettiva e a liberarsi dai vincoli tradizionali della mobilità urbana per ridefinire uno stile di vita basato su praticità, indipendenza e sostenibilità.

smart #2: ancora una volta uno stile non convenzionale

Smart ha svelato in prima assoluta in Cina la smart Concept #2, espressione fisica della futura smart #2 completamente elettrica. Guidata dalla filosofia stilistica del brand “Love, Pure, Unexpected”, la Concept #2 è stata sviluppata interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team che in questo caso attraverso un particolare approccio stilistico – che ha voluto definire «Function becomes Fashion» – ha vestito con stile asciutto ma elegante la pura funzionalità di questa city car.

La silhouette compatta ed essenziale di smart #2 ha assunto precise forme attraverso volumi generosi, una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, dettagli in pelle di alta qualità e sorprendenti elementi nascosti che emergono da superfici traslucide.

Realizzata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), la futura smart #2 rappresenta secondo il team di progetto la reinterpretazione definitiva della city car a due posti: ideato per offrire prestazioni urbane senza compromessi, il modello concept conferma la concezione «ruote agli angoli», che massimizza lo spazio interno e garantisce un’agilità straordinaria, confermata da un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, ideale per la mobilità urbana.

Il concept è pensato sulla base della nuova piattaforma ECA sviluppata da smart, che stabilirà nuovi standard nelle prestazioni elettriche moderne: prevista infatti un’autonomia fino a circa 300 chilometri e una ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in meno di 20 minuti.

Il modello, erede della fortwo, integra inoltre funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) per uno stile di vita urbano sempre connesso e farà il suo debutto mondiale al Salone di Parigi nell’ottobre 2026.

Le dichiarazioni

Wolfgang Ufer, CEO smart Europe: “Per me è un momento molto speciale presentare la smart Concept #2 come prima visione concreta della reinvenzione della nostra iconica due posti. Il Global Brand Event rappresenta un importante punto di partenza per questo nuovo capitolo di smart, che raggiungerà un momento chiave in Europa il prossimo autunno. La Concept #2 unisce creatività e passione del nostro team di design Mercedes-Benz e offre una chiara visione delle caratteristiche future della smart #2. È un’auto progettata intorno al modo in cui i clienti europei vivono e si muovono: con semplicità, agilità ed efficienza”.

Kai Sieber, Head of Design smart presso Mercedes-Benz: “Crediamo che una city car debba essere più di una semplice soluzione: deve suscitare emozioni. Portando avanti l’eredità del design iconico della fortwo, la Concept #2 traduce la nostra forte personalità in una nuova era in cui «Function becomes Fashion». Non si tratta solo di praticità intelligente, ma di una vera estensione dell’identità personale”.

L’anteprima mondiale della smart #6 EHD

Questo modello – che ha fatto il suo debutto mondiale al Global Brand Event 2026 – rappresenta l’ingresso di smart nel segmento delle berline fastback premium, la smart #6 EHD e sarà lanciata inizialmente in esclusiva sul mercato cinese.

Progettata dal Mercedes-Benz Global Design Team, la smart #6 EHD combina uno spazio interno di livello executive con una silhouette elegante e aerodinamica ispirata allo squalo, affascinante predatore dalle linee idrodinamiche perfette.

Espansione globale e nuovi servizi

Progettati in Europa dal Mercedes-Benz Global Design Team e sviluppati in Cina, i veicoli smart premium NEV sono oggi presenti in 40 mercati a livello globale: una rapida espansione sostenuta da competenze tecnologiche avanzate, da un portafoglio prodotti diversificato e da una rete integrata di partner affidabili.

Basandosi su una solida presenza in Cina e nei mercati internazionali, il brand lancerà in Europa, a partire dalla metà dell’anno, il servizio clienti smart care, offrendo un’esperienza affidabile, semplice e attenta alle esigenze degli utenti.

[ Redazione Motori360 ]