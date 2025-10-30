RENAULT lancia Aftersolution: la soluzione migliore per fornire assistenza e fidelizzare il cliente

Attualmente – nei cinque anni successivi all’acquisto della vettura – 2/3 dei clienti abbandonano le officine Renault affidando la manutenzione del proprio veicolo a meccanici indipendenti. Il motivo, spesso legato ad una natura economica, porta inconsapevolmente il cliente a perdere una serie di vantaggi maturati invece da chi continua ad effettuare regolarmente i propri check-up nelle officine del brand

Per Renault, come per Dacia, la fidelizzazione dei propri clienti rimane il focus centrale, ragione per cui – in risposta all’attuale statistica – nasce AfterSolution, la strategia di Renault Group nel post-vendita, che richiede rapidità, modernità ed efficienza,

In questi anni Renault Group, insieme alla sua Rete, ha agito per trasformare radicalmente l’esperienza cliente, con l’obiettivo di renderla sempre più smart ed efficace al tempo stesso, offrendo ai clienti risposte personalizzate, basate su ascolto attento, accompagnamento su misura e grande reattività.

Nasce il Digital Car Service “come vuoi, quando vuoi”

Dal 2019, il processo di digitalizzazione di Renault Group ha subìto una forte accelerazione attraverso l’integrazione di tecnologie avanzate – come l’IA – nell’intero processo di vendita e di assistenza: Digital Care Service è la piattaforma del Costruttore in grado di garantire un’esperienza digitale trasparente e semplice, direttamente dal divano di casa, usufruendo di una customer experience tailor made.

Dalla prenotazione di un appuntamento in officina tramite la nuova agenda online – come fosse booking per auto – all’accettazione via tablet con invio al cliente del modulo di presa in carico della vettura tramite mail (smart accettazione), fino alla ricezione della fattura via e-mail con la possibilità di pagamento elettronico da remoto (e-payment).

Se da una parte, consente infatti a Renault Italia di soddisfare pienamente le esigenze di clienti sempre più digitali che desiderano effettuare la maggior parte del loro percorso online senza tempi morti, dall’altra, consente al dealer concreti vantaggi derivanti dalla notevole riduzione del tempo di accettazione e, quindi, una maggiore produttività.

Il vero fattore chiave in grado di cambiare la concezione del aftersales sarà, senza alcun dubbio, il sistema di assistenza del veicolo, che in maniera del tutto autonoma – tramite server – scansionerà ed evidenzierà i possibili problemi meccanici o le imminenti rotture che il veicolo potrebbe subire; lo step successivo sarà quello di informare il driver via mail o via messaggio (nei casi più gravi) e rifornire in anticipo l’officina Renault più vicina del ricambio necessario, affinché le tempistiche vengano così dimezzate.

Uno dei protagonisti di Aftersolution

Il miglioramento della Rete dipende anche dall’efficienza della logistica ed è in quest’ottica che, nel 2023, è stato inaugurato a Castel San Giovanni (PC), il nuovo Centro di Distribuzione Europeo del Gruppo Renault in Italia, nonché il magazzino ricambi che rifornisce le reti di vendita e assistenza di Italia e Svizzera.

L’investimento nella logistica continua nel 2025 con l’apertura, a novembre, di un secondo polo ad Anagni, che garantirà il servizio di consegna due volte al giorno – grazie ai quattrocento punti di consegna – anche al centro sud e, da gennaio 2026, anche una consegna anticipata al primo pomeriggio grazie ad un anticipo previsto di 1,5 h sulle spedizioni.

Al centro della strategia di Renault Group, tuttavia, non c’è solo il cliente che possiede una vettura del Gruppo o frequenta le officine della nostra rete di assistenza, ma anche tutti i clienti che hanno una vettura anziana e si rivolgono solitamente al mercato delle officine indipendenti.

MOTRIO al fianco di Aftersolution

MOTRIO, il brand del Gruppo Renault di ricambi multimarca certificati e garantiti creato da Renault quasi venti anni fa, si pone come garante del servizio di assistenza per questi clienti e quelli multimarca, attraverso la sua rete di oltre 260 officine specializzate presenti in tutta Italia.

Con oltre 10.000 prodotti a marchio MOTRIO (oltre 150.000 codici prodotto multimarca), copre la totalità degli interventi di manutenzione ed usura ad un prezzo competitivo, rappresentando quindi una soluzione “value for money” particolarmente adatta ai veicoli che hanno superato il periodo di garanzia: le competenze del Gruppo Renault sono, dunque, al servizio della Rete MOTRIO e del cliente finale.

Aftersolution «Le CLUB»

Un’altra simpatica trovata per riportare i clienti presso le officine Renault prende il nome di «Le CLUB». Il sistema in questione prevede, ogniqualvolta venga effettuata una lavorazione in officina autorizzata, che il cliente riceva dei punti che – una volta sommati – possono essere riscattati con un viaggio omaggio o un premio a sua scelta nel campo dello shopping o dello svago.

[ Cristiano Fortini ]